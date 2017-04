Inför: Dalkurd - Gefle IF

På lördag är det dags igen och denna gång välkomnar vi Gefle IF till Domnarsvallen. Dalkurd går in i femte omgången av Superettan och möter Gefle IF som nyligen trillade ner från Allsvenskan. Gefle IF har inlett året väldigt svagt och har endast lyckats få ihop 5 poäng. Efter en medioker instans senaste mot Syrianska så lyckades Deniz Hümmet trycka in 1–0 målet i 87 minuten vilket gjorde att Gefle tog sina första tre poäng. Däremot har Gefle lyckats göra mer mål än Dalkurd efter fyra omgångar.



Gefle IF är ett väldigt gammalt lag och har existerat i 134 år (Tidigare Gefle SK) och spelar sina hemmamatcher på Gävlevallen i Gävle. Gefle IF har nyligen trillat ner till



Detta betyder självklart inte att Dalkurd kommer få en enkel match då vi själva inte varit så övertygande i vårt anfallsspel som vi borde varit. Efter 4 matcher så har vi endast lyckats få in totalt 3 mål och släppt in 1 mål, vilket är väldigt låga siffror med tanke på vilken offensiv kraft vi har och hur stark trupp vi har i år. Däremot har jag hopp om att vi kommer göra en bra match då förra matchen mot Öster var en riktig bra match från Dalkurds sida, vi var aktiva i vårt offensiva spel (i alla fall bättre än de tidigare matcher) och stabila i det defensiva. Tyvärr spräcktes våran nolla då vi gjorde en klassisk Dalkurd där vi dominerar matchen och gör 2 mål för att senare få någon sorts panik och rädsla över att tappa vinsten och släpper in ett onödigt mål sent i matchen. Nu kommer matchen mot Gefle att spelas på Domnarvallen och där är vi obesegrade sedan Augusti 2014 och jag hoppas att vi håller det.

Tankar kring matchen

Vi kommer från en vinst och ligger nu på fjärde platsen med 8 poäng, väldigt dåligt med mål tycker jag med samtidigt har vi endast släppt in ett mål så något gör vi rätt. Det känns som att Brännan och Poya har varit medvetna om problemet och verkligen försökt göra något åt det då vi i min åsikt såg ett riktigt starkt Dalkurd senast mot Öster. Vi lyckades besegra Öster på deras hemmaplan där de var obesegrade i ca 650 dagar, vilket är riktigt stort och det ska vi vara mycket stolta över. Däremot tycker jag att vi släpper in ett helt onödigt mål där

Lite tankar kring spelare:





Yukiya Sugita – Tycker inte vi får ut så mycket med honom, känns som han inte spelar på rätt position, kanske bättre att spela han som en offensiv mittfältare? Sen hade han några tillfällen där han kunde passat Ricky men valde istället att dribbla.

Ricky Yarsuvat – Börjar älska Ricky mer och mer för varje match som går, är alltid lika farlig där uppe och hans straffmål var riktigt fint och kyligt. Helt klart en av de bästa värvningar vi gjort i år och en riktig publikfavorit.



Mohamed Bangura – Vilken jävla spelare, drabbades av en stor tragedi och går ändå ut och visar vilken stark och duktig fotbollsspelare han är. En riktig lagledare och är väldigt fysisk stark samt väldigt duktig på att hålla i bollen, vill se han tillsammans med Ricky från start tror dom kan göra mycket skada tillsammans.

Kebba Ceesay – Vill hylla denna spelare, vi hade ett stort hål i vår backlinje innan han kom och fyllde den. En riktig General som styr vårt försvar!

Vill även hylla Henke och Frank som alltid levererar varje match. Henke är ett monster som stoppar de flesta anfallare och snabb som fan! Är även med mycket i det offensiva och väldigt farlig i fasta situationer, en helt ny Henke. Han var riktigt bra förra året men så här långt in har han utvecklats och visat en helt ny Henrik Löfkvist!

Behöver jag ens skriva något om Frank? Han är och förblir en kung.

2017-04-28 13:49:00

