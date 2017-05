Inför: Dalkurd - Trelleborg

Efter förra veckans fiasko så går Dalkurd in i en ny omgång och denna gång så välkomnar man Trelleborg till Domnarvsvallen. Dalkurd kommer från en storförlust mot Degerfors vilket gjorde att man tappade 2:a platsen och sitter just nu på en kvalplats.



Trelleborgs FF skapades 1926 och spelar sina hemmamatcher på Vångavallen i Trelleborg. De är ett historierikt lag och har tidigare spelat i



Truppen mot Trelleborg: Pettersson, Kizil, Azizi, Ekblad, Tranberg, Toure, DeJohn, Ceesay, Randelovic, Amin, Ahmed, Lawan, Bala, Rashidi, Yarsuvat, Sugita, Awad och Pllana.



Tankar kring matchen:

Det är väl ingen hemlighet att man bör hålla koll på Salif Camara Jönsson som har lyckats göra 9 mål på de senaste 3 matcherna, med hans 50 matcher för Trelleborg så har han lyckats göra totalt 37 mål så jag hoppas våra tränare har någon sorts plan för att stoppa honom, han leder även skytteligan med sina 9 mål. Något som jag inte förstod var varför man valde att bänka Awad senaste matchen och inte ens ge han en minut speltid eller varför man valde att använda alla våra 5 försvarare (Henrik Löfkvist,



Motståndarkollen: Trelleborg s FFTrelleborgs FF skapades 1926 och spelar sina hemmamatcher på Vångavallen i Trelleborg. De är ett historierikt lag och har tidigare spelat i Allsvenskan . Under säsongen 1994/1995 så spelade Trelleborg UEFA-cupen och lyckades då slå ut Premier League -laget Blackburn Rovers FC samt spela 0–0 på både hemma och borta mot SS Lazio men förlorade senare bortamatchen på övertid. Förra året slutade Trelleborg på en sjätte plats. Senast Dalkurd spelade mot Trelleborg var det på Vångavallen där matchen slutade 0–0 och det tidigare mötet mellan lagen slutade 1–0 till Dalkurd efter att Diego Montiel gjort mål i 56 minuten. Trelleborg ligger i skrivande stund på en sjätte plats med 9 poäng och en vinst innebär att de hamnar bland top 3. De inledde årets Superettan med en förlust mot Helsingborg och en kryssmatch vilket slutade 2–2 mot Falkenberg s FF för att omgången efter det kryssa emot Norrby IF (1–1). Omgången efter det så vaknade Trelleborg till liv och lyckades göra totalt 6 mål mot Örgryte och Salif Camara Jönsson gjorde totalt 4 mål något som han lyckades upprepa omgången efter när Trelleborg spelade mot Värnamo och lyckades vinna 4–0.

2017-05-12 21:24:46

