Inför: Degerfors – Dalkurd

Ny vecka och nytt motstånd; denna vecka möter vi Degerfors IF på Stora Valla. DIF inledde året med två raka vinster men har sedan inledning hamnat i en svacka. Under de tre senaste matcherna har man bara kammat hem en poäng och kommer senast från en storförlust mot Helsingborg IF där man förlorade med 3–0 samt fick sin förstemålvakt skadad. Degerfors har på 5 omgångar lyckats ta 7 poäng, totalt har man gjort 6 mål och släppt in totalt 7 mål.



Biji Dalkurd! Degerfors IF är en klubb som startades 1907 och har en hel del fotbollshistoria trots att staden har en folkmängd på enbart 7160 invånare. Man vann Svenska cupen 1992–93 och har lyckats hamna på en andra plats i Allsvenskan två gånger (1940/1941 och 1963). Förra året hamnade Degerfors IF på 12:e plats i Superettan och var en poäng ifrån Syrianska på kvalplats, Dalkurd lyckades förra året endast ta två poäng från Degerfors då första matchen på Domnarsvallen slutade 2–2 efter att tidigare Dalkurd-och Brage spelaren Amor Layouni kvitterade i 110:e minuten och returmatchen på Stora Valla slutade 0–0.Degerfors kommer senast från en 3-0-förlust på bortaplan mot Helsingborg s IF. Under matchen åkte målvakten Oscar Klasson på en skada som sätter stopp för hans fotbollsspelande de närmaste månaderna. Samme Klasson var omutbar i senaste matchen lagen möttes. En skada på ens förstemålvakt kan rubba balansen i vilket lag som helst, men vi kan nog förvänta oss ett revanschsuget Degerfors som vill vända den negativa trenden inför hemmapubliken.Dalkurd kommer från en 3–0 vinst emot Gefle och behöver ta tre poäng för att kunna toppa tabellen. Vi hade stora problem med vår offensiv innan Geflematchen och hade enbart gjort tre mål på fyra matcher. Målskörden dubblades under Geflematchen, då man såg ett helt nytt Dalkurd spela bra fotboll i 90 minuter. Vi pressade Gefle från första minuten och matchen kunde lika gärna slutat 6–0, men man ska inte klaga efter den insats grabbarna gjorde! Varenda spelare spelade på en riktigt hög nivå och det var så skönt att äntligen se det passningsspel som Dalkurd är känd för kombineras med skott från distans och några fina långbollar. För att inte nämna en Ahmed Awad i form, som gjorde sin första match från start för i år och satte det tidiga ledningsmålet.Man får hoppas att Mohamed Bangura eller Ricky Yarsuvat inte blev allvarligt skadade och att de kommer kunna spela mot Degerfors. Det blir dock svårt att välja ett anfallspar efter Awad superinsats, han har kritiserats vid ett par tillfällen men i förra matchen visade han vilken hög nivå han har i sig! Vi får även inte glömma bort Andrew Stadler som gjorde en godkänd match och skapade flera bra lägen, dock är han nog fortfarande inte redo för 90 minuter. En spelare som försvunnit och inte märkts av lika mycket som han borde göra är Yukiya Sugita, detta är en spelare som hypats av både sina lagkamrater och tränare, men började på bänken senast. En annan spelare som började på bänken är Kujtim Bala , som förtjänar en ny chans att visa vad han går för efter matchen mot Öster i fjärde omgången. Senast vi spelade mot Degerfors neutraliserade han Govand Haidar på sin kant. Vi ska även passa på att hylla vår sportchef och reservmålvakt Adil Kizil, vars närvaro och pondus på bänken utan tvivel ligger bakom våra två raka segrar, dock håller vi tummarna för att Frank Pettersson håller sig hel och frisk resten av säsongen.Biji Dalkurd!

2017-05-04 08:59:52

