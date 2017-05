Inför: Falkenberg FF – Dalkurd FF

En vecka, två matcher och förhoppningsvist två vinster. Vecka 20 bjuder på två matcher med kort mellanrum för Dalkurd, först spelades en match på onsdagen mot IFK Värnamo vilket Dalkurd totalt körde över Värnamo och nu ställs Dalkurd mot Falkenberg på söndag. Dalkurd åker till Falkenberg med stort självförtroende efter att man besegrade Värnamo med 3–1 där man mer eller mindre dominerade hela matchen.

Motståndarkollen: Falkenbergs FF

Falkenbergs Fotbollsförening eller FFF är en klubb baserad i Falkenberg som spelar sina hemmamatcher på Falcon Alkoholfri Arena. Klubben formades 1928 och är i skrivande stund 89 år gammal, de spelade sin första match i



Spelare som är skadade eller avstängda:

Mohammed Bangura – Skadad



Oscar Lundin – Skadad

Robertino Klajajic – Skadad

Alex De John – Skadad



Truppen mot Falkenberg:

Kommer uppdateras



Möjlig startelva:

Frank Pettersson

Henrik Löfkvist – Robin Tranberg

Heradi Rashidi – Rewan Amin – Ammar Ahmed – Rawez Lawan – Kujtim Bala





Tankar kring matchen:

Vilken glöd, vilken moral, vilket spel vi hade mot Värnamo! Det är nästan så man önskar att alla lag retar upp våra spelare. Dalkurd visade sig starka även efter att tappat sin assisterande tränare, laget visade att det inte påverkade dem och gick ut med en energi som vi alltid älskar att se. Efter onsdagens match så är det svårt att ge någon titeln matchens lirare men om jag skulle välja någon så skulle det vara Kujtim Bala, just av den anledningen att han underpresterade i början av säsongen och tystande ner allt och alla i senaste omgången! Hans kant var så himla aktiv och fick Värnamos försvar att se ut som ett korpenlag, det fanns inget som kunde stoppa honom. Heradi Rashidi har fått titeln Ferrari,



Biji Dalkurd! Falkenbergs Fotbollsförening eller FFF är en klubb baserad i Falkenberg som spelar sina hemmamatcher på. Klubben formades 1928 och är i skrivande stund 89 år gammal, de spelade sin första match i Allsvenskan 2014 efter att vunnit Superettan 2013 och spenderade totalt 10 år i Superettan. Det blev 3 år i Allsvenskan för Falkenbergs del, förra året lyckades Falkenberg endast ta 10 poäng i Allsvenskan och detta gjorde att de hamnade på sista platsen (16), Falkenberg värvade flitigt i år och har ett nästan helt nytt lag med 9 nya spelare. De inledde året väldigt svagt och det var inte förrän 8:e maj som det vände för Falkenberg då de slog Gefle IF med 4–2 för att i nästa omgång slå serieledarna Brommapojkarna med 2–1. Falkenberg kommer från en 2–1-förlust mot Örgryte efter att dragit på sig två röda kort. Falkenberg ligger förnuvarande på 10:e plats i Superettan och har på 8 matcher lyckats få med sig 9 poäng. Detta blir första gången Dalkurd spelar mot Falkenberg då lagen inte har ställts mot varandra tidigare och enligt weather.com så kommer det bli 16 grader sol på söndag!Mohammed Bangura – Skadad Andrew Stadler – SkadadOscar Lundin – SkadadRobertino Klajajic – SkadadAlex De John – SkadadKommer uppdaterasFrank PetterssonHenrik Löfkvist – Kebba Ceesay Ahmed Awad – Richard YarsuvatTankar kring matchen:Vilken glöd, vilken moral, vilket spel vi hade mot Värnamo! Det är nästan så man önskar att alla lag retar upp våra spelare. Dalkurd visade sig starka även efter att tappat sin assisterande tränare, laget visade att det inte påverkade dem och gick ut med en energi som vi alltid älskar att se. Efter onsdagens match så är det svårt att ge någon titeln matchens lirare men om jag skulle välja någon så skulle det vara, just av den anledningen att han underpresterade i början av säsongen och tystande ner allt och alla i senaste omgången! Hans kant var så himla aktiv och fick Värnamos försvar att se ut som ett korpenlag, det fanns inget som kunde stoppa honom. Heradi Rashidi har fått titeln Ferrari, Alexander Ekblad Volvo…. Vilket bilmärke får Kujtim Bala? Jag var väldigt kritisk mot honom i början av säsongen då jag kände att Bala hade så mycket mer att ge och han visade det i onsdags. Nog om Bala, kan prata om han i evigheter! Falkenberg saknar en försvarare och en mittfältare då de drog på sig två röda kort men detta betyder självklart inte att vi kommer jogga hem matchen då Falkenberg nyligen har slagit våra seriekonkurrenter Brommapojkarna och lyckades hålla ledningen trots ett rött kort. Något positivt för vår del är att Richard Yarsuvat är tillbaka efter att varit avstängd på grund av 3 gula kort och samarbetet mellan Richard Yarsuvat och Ahmed Awad har visat sig fungera väldigt bra. Jag är väldigt positiv till matchen och vill tro att vi får med oss 3 poäng men man bör inte underskatta Falkenberg så allt är möjligt!

0 KOMMENTARER 232 VISNINGAR 0 KOMMENTARER232 VISNINGAR KURDEH2

2017-05-19 14:58:00

ANNONS:

Fler artiklar om Dalkurd FF

Dalkurd FF

2017-05-19 14:58:00

Dalkurd FF

2017-05-17 23:22:00

Dalkurd FF

2017-05-17 22:36:00

Dalkurd FF

2017-05-15 22:16:00

Dalkurd FF

2017-05-15 12:31:54

Dalkurd FF

2017-05-15 12:29:00

Dalkurd FF

2017-05-12 21:24:46

Dalkurd FF

2017-05-07 21:24:00

Dalkurd FF

2017-05-04 08:59:52

Dalkurd FF

2017-05-01 18:10:36

ANNONS:

En vecka, två matcher och förhoppningsvist två vinster. Vecka 20 bjuder på två matcher med kort mellanrum för Dalkurd, först spelades en match på onsdagen mot IFK Värnamo vilket Dalkurd totalt körde över Värnamo och nu ställs Dalkurd mot Falkenberg på söndag. Dalkurd åker till Falkenberg med stort självförtroende efter att man besegrade Värnamo med 3–1 där man mer eller mindre dominerade hela matchen.Betyg (1-10, där 6 är godkänt) MS står för Matchens spelare (lirare)Tidigare i veckan gick Dalkurd och tränaren Poya Asbaghi åt skilda håll, trots en andraplats i Superettan och vinst med 3-0 i den senaste matchen. När Dalkurd tog emot Värnamo i den första matchen under ledning av den nya tränarkonstellationen Brännström – Azrafshan verkade det till en början som att spelarna var påverkade av tränarcirkusen. Dalkurdspelarna visade dock bra moral och vände det tidiga underläget till seger med 3-1.Ny vecka, ny omgång och nytt motstånd. Dalkurd kommer från en 3–0 vinst mot Trelleborg och kommer på onsdag att spela mot IFK Värnamo. Matchen kommer spelas på Dalkurds hemmaplan, Domnarsvallen där Dalkurd har varit obesegrade i nästan 3 år.Betyg: (1-10, 6 godkänt)Efter förra omgångens bottenapp mot Degerfors var det dags för Dalkurd att möta ett formstarkt Trelleborg med målkungen Salif Camara Jönsson i spetsen. Trots en dålig inledning på matchen var det Dalkurd som gick segrande ur striden och tog en skön 3-0-seger. Då alla andra topplag tappade poäng under lördagen och söndagen kliver Dalkurd upp på en andraplats bakom BP.Efter förra veckans fiasko så går Dalkurd in i en ny omgång och denna gång så välkomnar man Trelleborg till Domnarvsvallen. Dalkurd kommer från en storförlust mot Degerfors vilket gjorde att man tappade 2:a platsen och sitter just nu på en kvalplats.Dalkurd åkte på sin första förlust i årets Superettan när man besökte Degerfors på klassiska Stora Valla. Matchen slutade med en 3-1-förlust och därmed är man fem poäng efter Brommapojkarna som toppar tabellen.Ny vecka och nytt motstånd; denna vecka möter vi Degerfors IF på Stora Valla. DIF inledde året med två raka vinster men har sedan inledning hamnat i en svacka. Under de tre senaste matcherna har man bara kammat hem en poäng och kommer senast från en storförlust mot Helsingborg IF där man förlorade med 3–0 samt fick sin förstemålvakt skadad. Degerfors har på 5 omgångar lyckats ta 7 poäng, totalt har man gjort 6 mål och släppt in totalt 7 mål.Besökande Gefle IF avfärdades med klara 3-0 på lördagseftermiddagen i årets första hemmaseger. Efter två 0-0-matcher på hemmaplan i tidigare omgångar fick vi se ett mycket mer kreativt och fartfyllt Dalkurd som äntligen fick målskyttet att lossna på Domnarvsvallen.