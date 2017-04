Inför: Östers IF – Dalkurd

På lördag går vårt älskade Dalkurd in i fjärde omgången av Superettan och vi möter serieledarna Öster. Öster är det ända laget i år som lyckats vinna alla deras matcher än så länge, självklart betyder det inte det att de är bäst men det är helt klart något man bör ha i åtanke samt att vi spelar på deras hemmaplan.

Dalkurd går in i fjärde omgången med totalt 1 mål på 3 matcher och 0 insläppta mål vilket i sin tur betyder att vi har 5 poäng då vi har vunnit en match och kryssat två matcher. Seri



Östers IF är ett anrikt lag med mycket historia där man har vunnit

Detta betyder självklart inte att Öster kommer dominera Dalkurd och jag tror inte det kommer vara att Dalkurd dominerar Öster heller, de kommer precis som de flesta lagen i serien spela tio gånger så bättre mot Dalkurd än mot andra lag då vi ses som favoriter. Däremot tror jag att vi kan vinna om vi lyckas få igång vårt offensiva spel likt andra halvlek mot Varberg, vi bör inte sitta och passa runt i backlinjen för att inte komma någonvart, det här är viktiga 3 poäng då vi stoppar Öster från att få en allt för bra start samt att vi slår en av de bättre lagen i serien.



Truppen som reser till Växjö: Pettersson, Kizil, DeJohn, Azizi, Ekblad, Löfkvist, Ceesay, Bala, Rashidi, Amin, Ahmed, Randelovic, Lawan, Sugita, Awad, Bangura, Yarsuvat och Pllana.







Tankar kring matchen

Vill hylla Frank innan jag säger något annat, han är en mur. Tror han har räddat totalt 4 av de senaste 5 straffar vi har fått emot oss.

Backlinjen har varit stabil förutom den onödiga straffen Tranberg orsakade så tycker jag de har skött sig väldigt bra, att vi släppt in 0 mål än så länge säger väl ändå rätt mycket om vår backlinje, något som bara Dalkurd och

På mittfältet visar Rewan fortfarande att han är kung även fast han i slutet av matchen egentligt mig tappade väldigt mycket men det är förståeligt killen springer fram och tillbaka mot ett lag som bara skjuter långbollar, han har en säker startplats.







2017-04-21 23:07:35

