Intervju med tränare Poya

Vi tog en pratstund med Poya Asbaghi.

Ja en hel del positivt tar vi med oss från dessa två matcher. Framförallt mot Gefle visar vi upp ett väldigt bra passningsspel och kombinerar det även med ett effektivt omställningsspel som genererar i ett mål av Leo och en straff som Heradi förvaltar snyggt. Mot VSK så fortsätter vi vara vassa i omställningarna där vi återigen visar prov på bra fart. Däremot slarvar vi alldeles för mycket i uppbyggnadsspelet där för att vi ska vara riktigt nöjda.Formen tar sig mer och mer för varje vecka tycker. Dem som har tränat fullt orkar helt enkelt mer maxlöpningar för varje vecka som går och de som har varit lite utanför börjar sakta men säkert träna med laget mer och mer. Robin Tranberg och Henrik Löfquist är två sådana som just nu tränar för fullt med laget och förhoppningsvis får göra sina första matcher i helgen som kommer. Bangura och Ammar ligger strax därefter medan Alex och Pedja behöver lite mer tid i och med sina operationer. Stämingen i Dalkurd är som den alltid har varit; Dvs dans, musik och glädje innan och efter träning och 100% dedikation under träning.Kul med Brännan tillbaka och efter bara ett par dagar så känns det väldigt naturligt måste jag säga. Jag och han är väldigt trygga i vårt ledarskap och med varandra så det är bara positivt!Nu är truppen inte färdigbyggd än så jag ska inte säga för mycket. Däremot kan vi konstatera att vi har fått ett betydligt bredare mittfält som gör oss väldigt slagkraftiga i konkurrens. Anfallet ser också väldigt intressant ut med typer som kompletterar varandra och alla passar väl in i det sätt som Dalkurd vill spela. Det är ju på försvarssidan vi behöver förstärka mest där vi tidigare haft både George och Jesper som alternativ. Förhoppningsvis får vi in det vi söker så småningom.Börjar vi med Ricky så är det en forward med många strängar på sin lyra. Han är en otroligt skicklig fotbollsspelare som väldigt ofta har lösningen klar för sig när han kommer till sista tredjedelen.Robin Tranberg är spelartyp vi också saknade förra året. En mer balanserande mittfältare som med sin klokhet och passningskicklighet kan ge en spelare som Rawez Lawan t.ex. ännu mer licens att attackera motståndarnas straffområde. Att han dessutom är bra på huvudspelare är det inte många som vet. Oscar Lundin är en lokal fotbollsspelare som vi haft bra koll på senaste åren i och med att han tillhört Brage . Där har han mest huserat som offensiv mittfältare men vi ser ett värde i att utveckla honom i en lite mer tillbakadragen roll och ser man framförallt den första träningsmatchen mot Gefle så visar han prov på att kunna bli en riktigt bra spelare på den positionen framöver. En spelare med fantastisk träningsmentalitet dessutom.Rewan Amin är även han en mycket intressant spelare. Hans skolning i Holland har gett honom en teknik och ett passningsspel som håller hög klass och som passar väl in i den kravbild vi ställer på mittfältarna i Dalkurd. Att han dessutom är en flexibel spelare som behärskar mer än en position är såklart väldigt välkommet för oss.Mohammed Bangura är väl den spelaren som behöver minst presentation. Hans CV talar för sig självt. En spelare med stark fysik och förmåga att göra det lilla extra på offensiv planhalva. För honom gäller det mest att anpassa sig till både oss som lag och konstgräset vi spelar på så kan det såklart sluta riktigt bra.Ammar Ahmed är en spelare som tillhört Dalkurd tidigare och som har en spelstil som skriker Dalkurd. Ammar kommer förhoppningsvis göra oss ännu mer dominanta i matcherna eftersom han först och främst är väldigt svår att ta bollen av. Hans skott och serve på fasta är inte att leka med och inte heller hans lungor. En publikfavorit hos många sedan tidigare skulle jag tro.Först och främst så gäller det att identifiera och utveckla de styrkor som vi hade från förra året. Vi hade ett väldigt starkt försvarsspel och antalet målchanser motståndarna hade mot oss var väldigt lätträknade. Dels för att vi ett bra presspel och försvarade bra utan boll men också för att vi kontrollerade matcher väldigt mycket med vårt bollinnehav (Åtvidaberg borta var nog enda matchen vi förlorade bollinnehavet och det skyller jag lite på mig själv och väldigt mycket på Ammar Ahmed) Samtidigt har fått in spelare och bygger ett spel som förhoppningsvis kan göra oss ännu farligare i den sekunden vi vinner boll och ännu tydligare i och kring motståndarnas straffområde så vi kan omsätta bollinnehavet i än fler mål helt enkelt.Vårt mål som lag är alltid att bli bättre. Utvecklar vi de bitar jag nämnt utan att tappa för mycket av det som redan har varit bra så kommer vi bli bättre. Gör vi en bättre säsong än förra året förstår nog de flesta vad det kommer resultera i.Tack så mycket och hoppas vi ses på läktarna runt om i Sverige