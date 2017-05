Matchrapport: Dalkurd - Gefle: Första trepoängaren på hemmaplan!

Bijî Dalkurd! Det var en del ögonbryn som höjdes då japanen Yukiya Sugita bänkades, men ersättaren Ahmed Awad bevisade att tränarna gjorde rätt i att låta han starta sin första match denna säsong. Ett sent återbud av Ricky Yarsuvat tvingade tränarna att göra ännu en ändring i anfallsparet och låta Mohamed Bangura starta matchen istället. Robin Tranberg var tillbaka i backlinjen efter sin avstängning.Dalkurd rivstartade matchen med en hög press och ett rakare spel än tidigare matcher. Redan i matchens första minut uppstår ett farligt läge; Awad testar ett skott som Gefle målvakten Strömberg lämnar retur på. Bollen hamnar hos Alexander Ekblad som verkar såpass förvånad över att serveras ett nästan öppet mål att han skjuter bollen i utsidan av målburen. Nästa målchans kom några minuter senare på hörna då Tranberg nickar tätt utanför mål.I den 14:e minuten slår Rewan Amin en långboll till Awad som elegant tar ner bollen och driver bollen fram till sitt favoritläge strax utanför straffområdet. Medan tre passiva Geflebackar står och tittar på trycker han in ett typiskt Awad-mål i vänstra hörnet bakom en chanslös Strömberg. 1-0 till Dalkurd och en personlig revansch för Awad som haft en mycket skadefylld försäsong. Strax efter målet tvingas Dalkurd till ett byte då Mohamed Bangura skadade baksida lår, Andrew Stadler byts in och gör därmed sin debutmatch i seriesammanhang.2-0 kommer i 29:e matchminuten efter att Henrik Löfkvist glömt att han är mittback och driver bollen hela vägen till motståndarnas straffområde. Bollen spelas till lagkapten Rawez Lawan bollen som testar ett skott med vänsterfoten kanske någon meter ifrån där Awad sköt in 1-0. Skottet är varken särskilt hårt eller välplacerat men Strömberg missbedömer det helt och bollen dyker under hans utsträckta armar.Gefle kommer till några lägen i slutet av första halvlek och Deniz Hümmet får en bra möjlighet strax innan paus, men skottet går över målburen. 2-0 står sig till halvtid och första halvleken kan därmed beskrivas som den bästa Dalkurd spelat i år.I andra halvlek spelar Gefle med något högre press, dock utan att åstadkomma särskilt mycket. Istället för en reducering kommer 3-0 när Lawan hittar Heradi Rashidi i straffområdet. Fem blåklädda omringar Rashidi men misslyckas med att stoppa honom från att peta in matchens tredje mål.Dalkurd kontrollerar resten av matchen och släpper inte till mycket bakåt. Stadler gör en bra match och är nära att spela fram Ekblad till 4-0 i 80:e minuten, men bollen går ut till en hörna. Stadler, som har varit skadad sedan försäsongen, blir utbytt i 84:e minuten av säkerhetsskäl.I helhet var det en mycket bra insats av Dalkurd, man visade upp ett mer varierat spel och kontrollerade matchen från början till slut trots skador och återbud. De tillresta Geflesupportrarna fick se ett mycket passivt och tillbakapressat GIF som inte åstadkom särskilt mycket, dock ska de ha en eloge för att de höll igång under hela matchen. Hade det inte varit SM-final i ishockey mellan Hv71 och Brynäs skulle bortaläktaren sannolikt vara mer välfylld. Tråkigt nog för Gävle blev det torsk i både fotboll och hockey den dagen.Härnäst väntar Degerfors på bortaplan, ett lag som till skillnad från förra året har börjat väldigt bra och skuggar topplagen. Vi siktar på tredje raka bortavinsten, så var på plats och fortsätt bidra till det fina bortastödet!Bijî Dalkurd!

2017-05-01 18:10:36

