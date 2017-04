Matchrapport: Dalkurd tog andra raka trepoängaren på bortaplan!

Efter att ha spelat 0-0 hemma mot Varberg förra helgen i en stundtals frustrerande match var det dags att bege sig till Småland och ta sig an serieledarna (och nykomlingarna!) Östers IF på Myresjöhus arena. Växjölaget hade inte förlorat på hemmaplan i seriesammanhang på 651 dagar så det var ingen lätt uppgift som väntade Dalkurd. Trots en extremt usel gräsmatta, som verkade bestå mer av sand än gräs på vissa håll, lyckades Dalkurd stå emot hemmalagets tryck och fick fira 2-1-segern inför den sto





Efter drygt 9 minuter får Dalkurd sin första hörna.



Runt 23:e minuten tilldelas Dalkurd en ny hörna som denna gång rensas undan av försvaret. Henrik Löfkvist vinner dock tillbaka bollen, spelar den ut mot Rewan Amin och avancerar mot straffområdet. Amin spelar tillbaka bollen mot Löfkvist, som får en tackling i ryggen av en Öster-försvarare. Till hemmapublikens ilska dömer domaren Nermin Cisic straff för Dalkurd, denne Cisic skulle sedan få utstå en hel del kritik från Östers tränare på presskonferensen. Dock kan man ju tycka att ilskan hellre skulle riktas åt den egna spelaren som helt i onödan tacklar en felvänd Löfkvist i eget straffområde.



Straffen tas hand av Yarsuvat som lurar målvakten till att gå åt fel håll och slår den lågt in i högra hörnet. Glada Dalkurdspelare springer till avbytarbänken för att krama om Mohamed Bangura som tidigare i veckan förlorade både sin far och syster hemma i Sierra Leone.



Efter ledningsmålet försöker Öster ta tag i spelet och är nära att kvittera i 37:e matchminuten. En spelvändning av Öster leder fram till en hörna, som så när resulterar i mål. Kort därefter slås bollen in i Dalkurds straffområde där en Österspelare får bollen helt fri framför mål, dock kommer Frank Pettersson ut och gör en monsterräddning. Resten av halvleken spelas av utan några märkvärdiga sekvenser.



I andra halvlek kommer Öster ut som ett nytt lag och tar tag i taktpinnen direkt efter avspark. Dalkurd åstadkommer inget förrän i 57:e minuten då Lawan sätter igång en spelvändning, dock slutar det upp med att ÖIF får en frispark efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Kort därefter börjar Dalkurd rycka upp sig och etablera ett eget spel. I 63:e minuten gör Dalkurd sitt första byte och Bangura kommer in istället för målskytten Yarsuvat. Det är väldigt starkt av Bangura att spela match efter förra veckans tragedier, trots erbjudande från tränarna att få ta några veckor ledigt.



Det dröjer till den 74:e minuten innan nästa mål kommer.



Ett alltmer desperat Öster börjar sätta ett större tryck på Dalkurd. Bland annat har man två bollar som går i virket efter hörnor. Frank Petterssons målnolla skulle dock hålla sig fram tills 91:a minuten, ett inlägg seglar över hela Dalkurdförsvaret och når fram till



Nästa lördag är det hemmamatch mot



2017-04-25 15:40:16

