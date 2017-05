Matchrapport Degerfors-Dalkurd: Dålig insats på Stora Valla

Dalkurd åkte på sin första förlust i årets Superettan när man besökte Degerfors på klassiska Stora Valla. Matchen slutade med en 3-1-förlust och därmed är man fem poäng efter Brommapojkarna som toppar tabellen.





Bijî Dalkurd! Tränarparet gjorde många förvånade när de, istället för att spela samma elva som vann stort mot Gefle senaste helgen, satte Ahmed Awad på bänken och lämnade Ammar Ahmed utanför truppen. Alex DeJohn gjorde sin andra start för i år och därmed tog Henrik Löfkvist plats på mittfältet bredvid Rawez Lawan . Dalkurd ställde även upp med ett nytt anfallspar bestående av Andrew Stadler och Ricky Yarsuvat. När startelvan släpptes fick man känslan av att tränarna hade anpassat sig efter motståndarna och det dåliga underlaget, och därmed prioriterat större och mer fysiska spelare framför mindre och tekniska lirare som Ahmed Awad och Yukiya Sugita.Det var tydligt från början att Dalkurd skulle ha problem i matchen. Det går inte att skylla förlusten på det förfärliga underlaget, det var trots allt inget problem för Degerfors eller tidigare motståndare att spela på det. Hela matchen präglades av förlorade närkamper, dåliga passningar och uppspel, och dålig inställning. Istället för att sätta press på motståndarna och ta tag i taktpinnen var det ett slarvigt och dåligt organiserat Dalkurd som uppträdde som om man var ett bottenlag som spelade bortamatch mot Barcelona på Camp Nou.Redan i den tredje matchminuten fick Degerfors ett utmärkt tillfälle att sätta dagens första mål, en frispark gick i ribbans undersida och studsade på mållinjen, men försvaret lyckades rensa returen. Det skulle dock inte dröja länge till innan Degerfors satte 1-0. I den 14:e minuten stormar Erik Lindell fram på högerkanten och slår ett fint inlägg som 34-årige Shpetim Hasani nickar in. Trots baklängesmålet uteblir den sedvanliga Dalkurdpressen och man åstadkommer ingenting resten av halvleken.I halvtid gör tränarna ett byte och Sugita kommer in istället för Rashidi. Dalkurd spelar något bättre till en början och kvitterar i 50:e minuten genom Yarsuvat. Rawez Lawan slår en boll via en Degerforsspelare som når fram till Henrik Löfkvist, som genom en nickskarv spelar fram Yarsuvat. Kommentatorn konstaterar likt en poet från orten att ”måltjuvar finns för att måltjuvar finns”. Efter kvitteringen börjar Dalkurd tappar Dalkurd spelet igen och låter Degerfors kontrollera matchen igen.Degerfors tar ledningen i 66:e minuten genom en fin prestation av Sargon Abraham som snurrar upp DeJohn och trycker in bollen till höger om Frank Pettersson. Strax efter målet gör Dalkurd ett dubbelbyte och sätter in Kujtim Bala och Leo Pllana, dock utan resultat. Istället punkterar Degerfors matchen på en straff i 86:e minuten genom Shpetim Hasani. Pettersson är nära att stå för ännu en straffräddning, men denna gång lyckas Hasani överlista Dalkurdmålvakten.Degerfors vinner rättvist och det var aldrig på tal om en bortaseger. Nästa match är hemma mot Trelleborg och om spelet ser likadant ut som på lördagen så finns det en risk för att Salif Camara Jönsson säkrar skytteligatiteln redan då. Vi supportrar får helt enkelt glömma denna match och blicka framåt.Bijî Dalkurd!

2017-05-07 21:24:09

Ny vecka och nytt motstånd; denna vecka möter vi Degerfors IF på Stora Valla. DIF inledde året med två raka vinster men har sedan inledning hamnat i en svacka. Under de tre senaste matcherna har man bara kammat hem en poäng och kommer senast från en storförlust mot Helsingborg IF där man förlorade med 3–0 samt fick sin förstemålvakt skadad. Degerfors har på 5 omgångar lyckats ta 7 poäng, totalt har man gjort 6 mål och släppt in totalt 7 mål.Besökande Gefle IF avfärdades med klara 3-0 på lördagseftermiddagen i årets första hemmaseger. Efter två 0-0-matcher på hemmaplan i tidigare omgångar fick vi se ett mycket mer kreativt och fartfyllt Dalkurd som äntligen fick målskyttet att lossna på Domnarvsvallen.På lördag är det dags igen och denna gång välkomnar vi Gefle IF till Domnarsvallen. Dalkurd går in i femte omgången av Superettan och möter Gefle IF som nyligen trillade ner från Allsvenskan. Gefle IF har inlett året väldigt svagt och har endast lyckats få ihop 5 poäng. Efter en medioker instans senaste mot Syrianska så lyckades Deniz Hümmet trycka in 1–0 målet i 87 minuten vilket gjorde att Gefle tog sina första tre poäng. Däremot har Gefle lyckats göra mer mål än Dalkurd efter fyra omgångar..Efter att ha spelat 0-0 hemma mot Varberg förra helgen i en stundtals frustrerande match var det dags att bege sig till Småland och ta sig an Östers IF på Myresjöhus arena. Växjölaget hade inte förlorat på hemmaplan i seriesammanhang på 651 dagar så det var ingen lätt uppgift som väntade Dalkurd. Trots en extremt usel gräsmatta, som verkade bestå mer av sand än gräs på vissa håll, lyckades Dalkurd stå emot hemmalagets tryck och fick fira 2-1-segern inför den stora tillresta bortapubliken.Dalkurd seger 2-1 på bortaplan mot Öster. Ett Öster som inte förlorat på hemmaplan under två säsonger. Nedan finner ni spelarbetygen på spelarna. Dalkurd har svårt offensivt, att båda målen kommer från fasta situationer bevisar det ännu mer.På lördag går vårt älskade Dalkurd in i fjärde omgången av Superettan och vi möter serieledarna Öster. Öster är det ända laget i år som lyckats vinna alla deras matcher än så länge, självklart betyder det inte det att de är bäst men det är helt klart något man bör ha i åtanke samt att vi spelar på deras hemmaplan. Dalkurd går in i fjärde omgången med totalt 1 mål på 3 matcher och 0 insläppta mål vilket i sin tur betyder att vi har 5 poäng då vi har vunnit en match och kryssat två matcher. SeriBetyg 1-10Spelarbetyg ifrån premiärmatchen mot BP 1-10, 6=godkäntEn av många som imponerat under försäsongen är publikfavoriten Richard "Ricky" Yarsuvat. Ricky kom till Dalkurd inför denna säsong och vann fansens hjärta direkt. En stark, snabb och målfarlig anfallare som ständigt håller motståndaren sysselsatt. Yarsuvat har stått för flera poäng och har verkligen imponerat hittils. Vi tog ett snack med Ricky inför premiären.