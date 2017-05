Seger med 3-0 mot Trelleborg

Efter förra omgångens bottenapp mot Degerfors var det dags för Dalkurd att möta ett formstarkt Trelleborg med målkungen Salif Camara Jönsson i spetsen. Trots en dålig inledning på matchen var det Dalkurd som gick segrande ur striden och tog en skön 3-0-seger. Då alla andra topplag tappade poäng under lördagen och söndagen kliver Dalkurd upp på en andraplats bakom BP.





Matchens första mål kommer på straff efter att ett inlägg från



Den andra halvleken är något mer öppen och båda lagen vaskar fram flertalet bra chanser.



Utöver segern var det glädjande att Predrag Randjelovic fick göra säsongsdebut efter nästan ett halvårs frånvaro. Dock skulle ännu en spelare hamna på den redan långa skadelistan, Alex DeJohn fick halta av i slutet av matchen med vad som såg ut som en bristning i baksida lår. Då alla byten var gjorda fick Dalkurd avsluta med 10 man på plan. Det hindrade dock inte de vitklädda för att sätt spiken i kistan genom dagens andra straff efter att Amin blivit nedsparkad i straffområdet. Inbytte, och ytterst pigge Leo Pllana tog hand om den och gjorde inga misstag.



Även om Trelleborg rånades på ett mål känns segern fullt rättvis. Efter den dåliga inledningen tar Dalkurd kontrollen och har stundtals ett väldigt bra anfallspel med flera bra målchanser som är nära att resultera i mål. Trots alla skador är det bettryggande att se laget agera stabilt och inte vara beroende av enskilda spelare.



Redan på onsdag möter Dalkurd ett rätt formsvagt Värnamo, som Dalkurd förra året hade stora problem med. Vardagsmatcher är lite knepigt för alla supportrar som brukar resa från andra städer, men förhoppningsvis sluter många upp för att stötta laget till tre nya poäng.



2017-05-15 12:29:39

