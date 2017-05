Spelarbetyg: Dalkurd FF - IFK Värnamo

Betyg (1-10, där 6 är godkänt)





Tranberg, 7 - Otroligt stabil insats. Släpper inte till för mycket på sin kant och vinner det han ska i luften. Tar ett smart taktiskt kort på en farlig kontring.



Kebba, 8 - Det börjar bli tjatigt, men Kebba är återigen grymt bra. Spelskicklig, snabb, brytningssäker, bra i luften, visar pondus...man kan nog inte kräva så mycket mer. Cederqvist och Petar drömmer mardrömmar sägs det.



Alex, 6 - Första halvlek 5, andra halvlek 7. Svag passning till Rewan vid frisparken som föranledde målet och blir ifrånsprungen ibland. Väger upp det med bättre spel i andra halvlek. och bra samarbete med Bala.



Heradi, 7 - Fick han vara med när dom övade in offsidefällan på träningen? Utöver den missen som gjorde att Värnamo kom 5 mot Frank så gör Heradi som vanligt en fin insats på sin högerkant. Fart och fläkt som vanligt och bra hemjobb. Hög lägstanivå.



Lawan, 7 - Jag skrek mig hes över Lawans missar i första. Jag skrek mig hes av Lawans 2-1 i andra. Kunde blivit hattrickskytt idag, det blev ett. Två fina matcher från kapten Lawan på raken och jag hoppas att han kan fortsätta på den inslagna vägen.



Amin, 8 - Förra matchen tog det 10 minuter. Idag tog det en kvart för Rewan att komma in i matchen. Vår kurdiske peshmerga levererar bollar som sitter perfekt gång på gång. Även om det ibland blir några felpassningar så är Rewan navet i Dalkurd anno -17. Allt går via hans fötter.



Ammar, 8 - Som vi har längtat, bett och bönat. En skottvillig Ammar är en hyperfarlig Ammar. När Ammar skjuter håller motståndarna andan. Idag sköt han och motståndarna kunde bara se på när bollen smet in. En Ammar högt upp i banan med fina skott och passningar är en av



Bala, 9 (MS) - Idag fick vi äntligen se förra säsongens Bala. En Bala som vågar gå framåt och göra slarvsylta av motståndaren istället för att stanna upp och passa hem. En Bala som utmanar, passar, skjuter och gör mål! Han kanske behövde några matcher på bänken för att tända till. Klar etta på vänsteryttern framöver?



Awad, 7 - Bra insats från Awad om det inte var lika bra som de senaste två matcherna. Blir trött i början av andra. Ytterst nära att näta än en gång. Roligt att se Awad på humör igen, han är en viktig pusselbit i vår offensiv.



Pllana, 5 - Det vill sig inte riktigt för Pllana när han startar matcher. Förutom några vunna nickdueller så är han tyvärr väldigt osynlig. Ricky saknades enormt mycket.



Inbytta:



Sugita, 7 - Herregud. Vår japanske samuraj gjorde sashimi av sina motståndare kvarten han var på plan. Första touchen är på en helt annan nivå. Kan vi bara se till att han inte försvinner från matcherna så är Sugita ett enormt hot i offensiven. Borde ha gjort mål på sin nick.



Pedja - spelade för kort tid, men var återigen otroligt spelsugen. Krigarhjärtat lyser och kämpaglöden finns där. I Pedja har vi ett otroligt sparkapital.



Pasha - spelade för kort tid.



---



Brännan, 8 - Trots mål i baken och att vi inte lyckas spräcka nollan innan halvtid kommer laget in till andra halvlek med fortsatt självförtroende och fullständigt pulveriserar Värnamo. Frank, 7 - Förutom ett tveksamt ingripande på ett skott utifrån så gör han det han ska på det lilla han får mot sig. Stabil. Chanslös på måletTranberg, 7 - Otroligt stabil insats. Släpper inte till för mycket på sin kant och vinner det han ska i luften. Tar ett smart taktiskt kort på en farlig kontring.Kebba, 8 - Det börjar bli tjatigt, men Kebba är återigen grymt bra. Spelskicklig, snabb, brytningssäker, bra i luften, visar pondus...man kan nog inte kräva så mycket mer. Cederqvist och Petar drömmer mardrömmar sägs det.Alex, 6 - Första halvlek 5, andra halvlek 7. Svag passning till Rewan vid frisparken som föranledde målet och blir ifrånsprungen ibland. Väger upp det med bättre spel i andra halvlek. och bra samarbete med Bala.Heradi, 7 - Fick han vara med när dom övade in offsidefällan på träningen? Utöver den missen som gjorde att Värnamo kom 5 mot Frank så gör Heradi som vanligt en fin insats på sin högerkant. Fart och fläkt som vanligt och bra hemjobb. Hög lägstanivå.Lawan, 7 - Jag skrek mig hes över Lawans missar i första. Jag skrek mig hes av Lawans 2-1 i andra. Kunde blivit hattrickskytt idag, det blev ett. Två fina matcher från kapten Lawan på raken och jag hoppas att han kan fortsätta på den inslagna vägen.Amin, 8 - Förra matchen tog det 10 minuter. Idag tog det en kvart för Rewan att komma in i matchen. Vår kurdiske peshmerga levererar bollar som sitter perfekt gång på gång. Även om det ibland blir några felpassningar så är Rewan navet i Dalkurd anno -17. Allt går via hans fötter.Ammar, 8 - Som vi har längtat, bett och bönat. En skottvillig Ammar är en hyperfarlig Ammar. När Ammar skjuter håller motståndarna andan. Idag sköt han och motståndarna kunde bara se på när bollen smet in. En Ammar högt upp i banan med fina skott och passningar är en av Superettan s absolut mest sevärda spelare. I övrigt var spelet på små ytor givetvis lätt som en plätt.Bala, 9- Idag fick vi äntligen se förra säsongens Bala. En Bala som vågar gå framåt och göra slarvsylta av motståndaren istället för att stanna upp och passa hem. En Bala som utmanar, passar, skjuter och gör mål! Han kanske behövde några matcher på bänken för att tända till. Klar etta på vänsteryttern framöver?Awad, 7 - Bra insats från Awad om det inte var lika bra som de senaste två matcherna. Blir trött i början av andra. Ytterst nära att näta än en gång. Roligt att se Awad på humör igen, han är en viktig pusselbit i vår offensiv.Pllana, 5 - Det vill sig inte riktigt för Pllana när han startar matcher. Förutom några vunna nickdueller så är han tyvärr väldigt osynlig. Ricky saknades enormt mycket.Sugita, 7 - Herregud. Vår japanske samuraj gjorde sashimi av sina motståndare kvarten han var på plan. Första touchen är på en helt annan nivå. Kan vi bara se till att han inte försvinner från matcherna så är Sugita ett enormt hot i offensiven. Borde ha gjort mål på sin nick.Pedja - spelade för kort tid, men var återigen otroligt spelsugen. Krigarhjärtat lyser och kämpaglöden finns där. I Pedja har vi ett otroligt sparkapital.Pasha - spelade för kort tid.---Brännan, 8 - Trots mål i baken och att vi inte lyckas spräcka nollan innan halvtid kommer laget in till andra halvlek med fortsatt självförtroende och fullständigt pulveriserar Värnamo.

0 KOMMENTARER 78 VISNINGAR 0 KOMMENTARER78 VISNINGAR BUSCA PÉ

2017-05-17 23:22:00

ANNONS:

Fler artiklar om Dalkurd FF

Dalkurd FF

2017-05-17 23:22:00

Dalkurd FF

2017-05-17 22:36:00

Dalkurd FF

2017-05-15 22:16:00

Dalkurd FF

2017-05-15 12:31:54

Dalkurd FF

2017-05-15 12:29:00

Dalkurd FF

2017-05-12 21:24:46

Dalkurd FF

2017-05-07 21:24:00

Dalkurd FF

2017-05-04 08:59:52

Dalkurd FF

2017-05-01 18:10:36

Dalkurd FF

2017-04-29 13:09:00

ANNONS:

Betyg (1-10, där 6 är godkänt)Tidigare i veckan gick Dalkurd och tränaren Poya Asbaghi åt skilda håll, trots en andraplats i Superettan och vinst med 3-0 i den senaste matchen. När Dalkurd tog emot Värnamo i den första matchen under ledning av den nya tränarkonstellationen Brännström – Azrafshan verkade det till en början som att spelarna var påverkade av tränarcirkusen. Dalkurdspelarna visade dock bra moral och vände det tidiga underläget till seger med 3-1.Ny vecka, ny omgång och nytt motstånd. Dalkurd kommer från en 3–0 vinst mot Trelleborg och kommer på onsdag att spela mot IFK Värnamo. Matchen kommer spelas på Dalkurds hemmaplan, Domnarsvallen där Dalkurd har varit obesegrade i nästan 3 år.Betyg: (1-10, 6 godkänt)Efter förra omgångens bottenapp mot Degerfors var det dags för Dalkurd att möta ett formstarkt Trelleborg med målkungen Salif Camara Jönsson i spetsen. Trots en dålig inledning på matchen var det Dalkurd som gick segrande ur striden och tog en skön 3-0-seger. Då alla andra topplag tappade poäng under lördagen och söndagen kliver Dalkurd upp på en andraplats bakom BP.Efter förra veckans fiasko så går Dalkurd in i en ny omgång och denna gång så välkomnar man Trelleborg till Domnarvsvallen. Dalkurd kommer från en storförlust mot Degerfors vilket gjorde att man tappade 2:a platsen och sitter just nu på en kvalplats.Dalkurd åkte på sin första förlust i årets Superettan när man besökte Degerfors på klassiska Stora Valla. Matchen slutade med en 3-1-förlust och därmed är man fem poäng efter Brommapojkarna som toppar tabellen.Ny vecka och nytt motstånd; denna vecka möter vi Degerfors IF på Stora Valla. DIF inledde året med två raka vinster men har sedan inledning hamnat i en svacka. Under de tre senaste matcherna har man bara kammat hem en poäng och kommer senast från en storförlust mot Helsingborg IF där man förlorade med 3–0 samt fick sin förstemålvakt skadad. Degerfors har på 5 omgångar lyckats ta 7 poäng, totalt har man gjort 6 mål och släppt in totalt 7 mål.Besökande Gefle IF avfärdades med klara 3-0 på lördagseftermiddagen i årets första hemmaseger. Efter två 0-0-matcher på hemmaplan i tidigare omgångar fick vi se ett mycket mer kreativt och fartfyllt Dalkurd som äntligen fick målskyttet att lossna på Domnarvsvallen.På lördag är det dags igen och denna gång välkomnar vi Gefle IF till Domnarsvallen. Dalkurd går in i femte omgången av Superettan och möter Gefle IF som nyligen trillade ner från Allsvenskan. Gefle IF har inlett året väldigt svagt och har endast lyckats få ihop 5 poäng. Efter en medioker instans senaste mot Syrianska så lyckades Deniz Hümmet trycka in 1–0 målet i 87 minuten vilket gjorde att Gefle tog sina första tre poäng. Däremot har Gefle lyckats göra mer mål än Dalkurd efter fyra omgångar..