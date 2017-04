Spelarbetyg: Dalkurd - BP

Spelarbetyg ifrån premiärmatchen mot BP

1-10, 6=godkänt



Frank, 7 stabil i luftummet, räddade minst 3-4 farliga lägen MEN slarvar med fotarbetet.





Henke 6, slet och kämpade på bra men har flera nivåer till i sig, framförallt i passningsspelet.





Kebba, 7, MS, bäst i Dalkurd. Ett härligt lugn, oerhört trygg och stabil. Vann alla sina dueller och släppte inte till något.





DeJohn 5, konstiga räder innåt i banan, slarviga uppspel och otroligt dåligt samarbete med Bala på kanten.





Rashidi, 7 visar fina intentioner. Vill spela fotboll och utmana, men tappar såklart intresset med loja medspelare runtom.





Ammar, 4, Ingen rörelse, ingen kreativitet, obefintligt presspe och dåligt passningspell. Jag hoppas att det var premiärnerver för detta var inte bra. Utbytt.



Tranberg, 3 vann inte en enda duell i mitten, vann ingen nickduell, vilsen, klumpig, seg. Sätter medspelarna i svåra situationer och väldigt instabil länk mellan mittfält och försvar. Vad i all sin dar var detta? Bättre kan du.



Lawan 3, konstiga klackar, bicykleta försök, kladd med boll. Passningar som går ut över sidlinjen. Oftast felvänd mot mål där han passar hem eller passar upp på måfå och blr av med bollen. Listan kan göras lång. Fansen kräver större ansvar från sin kapten.



Bala 3, bala tar inga löpningar, vill heller inte visa sig synlig för medspelare. När han väl får boll är hans första touch att stoppa bollen under foten och vänta in motståndaren. Paralyserad och handlingsförlamad på sin kant. Bör petas nästa match.



Sugi 5, vilsen ropade min gäst. Ligger någonting i det. Vet inte vad han fick för roll riktigt. Någon slags fri roll där hans kunnande inte alls kom till sin rätt.



Ricky 5, såg nästan loj ut, men såklart jobbigt att ta löpningar när det inte finns nåt att springa på. Måste absolut höja sig om han ska ha kvar sin plats.



Inhoppare:

Rewan, 7 Alla undrar samma sak. Varför var Rewan bänkad? EN av dom bästa under försäsongen och riktig fältherre som tar ett stort ansvar. Genast annan matchbild när han kom in.



Bang, 7 Goda intentioner, härlig energi. Stark i kroppen, mycket vilja och duktig med och utan boll. EN man för startelvan.



Poya/Brännan, 3 Med dessa spelare tillhands, på hemmaplan, mot en nykomling ska prestationen vara bättre. Den stora frågan fortfarande, varför var Rewan bänkad?

0 KOMMENTARER 49 VISNINGAR 0 KOMMENTARER49 VISNINGAR SPENNYMAN

2017-04-04 11:50:59

