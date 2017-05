Spelarbetyg: Dalkurd - Trelleborg

Betyg: (1-10, 6 godkänt)





DeJohn, 6 - Är helt ur position och brister i tekniken ibland, men är med och bidrar till nollan och är godkänd



Kebba, 8 (MS) - Visar pondus och är säker i sig själv och sitt spel. Inga misstag och kommer ur



Tranberg, 7 - En solid insats. Andas stabilitet och visar prov på bra luftspel och emellanåt bra teknik



Heradi, 7 - Fart och fläkt som vanligt. Samarbetet med DeJohn är inte lika enkelt som med Henke, men Heradi tar mer defensivt ansvar känns det som och gör inte bort sig. Offensivt ständigt hot.



Lawan, 7 - Nu börjar han visa upp det spel man förväntar sig från vår kapten! Förutom den ofattbara missen i första så visar Lawan prov på bra samarbete med de övriga i laget. Fina passningar, bra slit och bra instinkt att gå på bortre vid sitt mål. En stark 7a.



Amin, 8 - Börjar ganska tafatt och vi får inte riktigt igång något spel första 10. Därefter bjuder Rewan på sådant man vant sig vid. Snygga passningar, bra teknik, härlig spelförståelse och fantastisk assist vid 2-0. Ligger även bakom det målet med en fantastisk passning till Pllana samt fixar straff.



Ammar, 5 - Ett sjukt ribbskott. Annars inte så mycket mer. Vart är Ammar från försäsongen när han ägde mittfält, styrde tempo, var kung på små ytor, la precisa passningar osv. När Ammar vaknar (få rätt position av tränarna) så kommer inte många lag att vinna bollinnehav mot oss.



Alex, 6 - Volvo-insats idag. Står för inlägget som leder till första straffen men i övrigt så sker inte så jättemycket på vår vänsterkant. Det blir lite spring, spring, spring.



Awad, 8 - Väldigt delaktig efter de inledande 10. Skapar lägen för sig själv och för medspelare. Drar på sig markering vilket öppnar upp för övriga! Synd att han inte får in sin boll i mål och att Lawan inte sätter den när Awad gjorde sitt fina förarbete. Tiki-taka takterna sitter och ger en ny dimension i anfallen.



Ricky, 7 - Rörlig, bra samspel med övriga och sätter ditt straffen till 1-0. Hade gjort ett till om Lawan hade släppt bollen. Har inget att anmärka på, fin insats från vår skyttekung.



Inhoppare:



Pllana, 7 - Kommer in i ett läge där Trelleborg måste anfalla och han visar prov på glädje och har ett otroligt spelsug. Assist och straffmål ger en stark 7a.



Sugita, 6 - Borde gjort ett mål på slutet. Gör en fin passning men är annars lite som vi vant oss: osynlig.



Pedja, för kort tid för att bedömas - Äntligen spelminuter för vår krigare. Hoppas han orkar med 90 snart.



2017-05-15 12:31:54

