Spelarbetyg: Falkenbergs FF - Dalkurd FF

Betyg (1-10, där 6 är godkänt) MS står för Matchens spelare (lirare)





Tranberg, 5 - En tabbe som är direkt avgörande, annars ok.



Kebba, 6 - Spelar enkelt och visar prov på fin spelskicklighet. Gör det han ska. Får det tufft när backkollegorna missar.



Alex, 5 - Känns som om att Alex inte har riktigt samma teknik och säkerhet i sitt spel som resten. Gör ok ifrån sig emellanåt men känns som en säkerhetsrisk.



Heradi, 6 - En godkänd insats från Heradi. Visar alltid bra inställning och är ofta delaktig i spelet.



Lawan, 5 - Det räckte inte till för Lawan idag. Missar ett jätteläge i första och bidrar inte så mycket i övrigt. Flyttades ned på en mer defensiv roll i andra och blev mer skakig. Den goda trenden från senaste två matcherna som bortblåst.



Amin, 7 (MS) - Styr och ställer och lägger bollar gång efter annan som sitter precist. En del felpass som sänker betyget från en solklar 8a.



Ammar, 5 - Osynlig, felanvänd osv. repris på tidigare matcher. Hade hoppats på mer denna match efter den fina insatsen i veckan.



Bala, 6 - Gör bra ifrån sig och är jobbig att möta. Dominerar inte sin kant på samma sätt som mot Värnamo men får inte heller lika mycket att jobba med. Tråkigt nog avstängd i nästa match efter en till synes hård varning, då motspelaren klart är på honom även om han faller relativt enkelt.



Awad, 5 - Hamnar ur matchbilden.



Sugita, 5 - Se Awad.



Inhoppare:



Ricky, 7 - Kommer in och skapar själv mer på tio minuter än vad laget skapar på hela matchen. Borde ha gjort mål men borde också fått straff (som det blåstes för men som av någon oförklarlig anledning ändrades till hörna)



Pllana, 5 - En nickduell vunnen och en jättechans missad, inget mer...



Pedja, - För kort speltid





Brännström, 3 - Startar alltså med något som liknar 3-7-0. Awad och Sugita är båda en länk mellan mittfält och anfall och utöver det hade vi inget anfall. Inte undra på att den enda målchans som vi skapade enda till Rickys entré var en råtabbe från Falkenberg. Räddar upp betyget från 2 genom att göra byten relativt snabbt vilket ger effekt efter två minuter. Däremot byter man ut Ammar och förstör vårt klapp-klapp spel på mitten genom att dra ner Lawan. Att man inte vågar ta ut en trött och seg Lawan istället är underligt och undermåligt. Ännu värre var givetvis att Ricky inte startade.



Domarinsatsen, 2 - Förutom för mycket viftande med kort så gör domartrion en bra match. Detta tills det att de bestämde sig för blåsa straff till Dalkurd, men sedan alltså ändra domslutet till en hörna efter att en flock hyenor från hemmalaget rusat mot linjemannen. Ricky blir alltså råkapad bakifrån helt ren med målvakten och följden är enligt alla normer och regler straff + frilägesutvisning. Det är tröttsamt att lag som spelar på elitnivå döms av domare som inte är på samma nivå. Ska man inte kunna stå emot att spelare rusar emot en och klagar på domslut så har man inget på denna nivå att göra. Säga vad man vill om hemmalagets pinsamma framrusning mot linjemannen, beslutet tas av domartrion. Nej, kan man inte blåsa straff i en sådan situation så är det bara att ta bort straffar helt från fotbollen. Frank, 6 - Chanslös på målen, i övrigt gör han det han ska.Tranberg, 5 - En tabbe som är direkt avgörande, annars ok.Kebba, 6 - Spelar enkelt och visar prov på fin spelskicklighet. Gör det han ska. Får det tufft när backkollegorna missar.Alex, 5 - Känns som om att Alex inte har riktigt samma teknik och säkerhet i sitt spel som resten. Gör ok ifrån sig emellanåt men känns som en säkerhetsrisk.Heradi, 6 - En godkänd insats från Heradi. Visar alltid bra inställning och är ofta delaktig i spelet.Lawan, 5 - Det räckte inte till för Lawan idag. Missar ett jätteläge i första och bidrar inte så mycket i övrigt. Flyttades ned på en mer defensiv roll i andra och blev mer skakig. Den goda trenden från senaste två matcherna som bortblåst.Amin, 7 (MS) - Styr och ställer och lägger bollar gång efter annan som sitter precist. En del felpass som sänker betyget från en solklar 8a.Ammar, 5 - Osynlig, felanvänd osv. repris på tidigare matcher. Hade hoppats på mer denna match efter den fina insatsen i veckan.Bala, 6 - Gör bra ifrån sig och är jobbig att möta. Dominerar inte sin kant på samma sätt som mot Värnamo men får inte heller lika mycket att jobba med. Tråkigt nog avstängd i nästa match efter en till synes hård varning, då motspelaren klart är på honom även om han faller relativt enkelt.Awad, 5 - Hamnar ur matchbilden. Falkenberg s tränare gjorde läxan.Sugita, 5 - Se Awad.Inhoppare:Ricky, 7 - Kommer in och skapar själv mer på tio minuter än vad laget skapar på hela matchen. Borde ha gjort mål men borde också fått straff (som det blåstes för men som av någon oförklarlig anledning ändrades till hörna)Pllana, 5 - En nickduell vunnen och en jättechans missad, inget mer...Pedja, - För kort speltidBrännström, 3 - Startar alltså med något som liknar 3-7-0. Awad och Sugita är båda en länk mellan mittfält och anfall och utöver det hade vi inget anfall. Inte undra på att den enda målchans som vi skapade enda till Rickys entré var en råtabbe från Falkenberg. Räddar upp betyget från 2 genom att göra byten relativt snabbt vilket ger effekt efter två minuter. Däremot byter man ut Ammar och förstör vårt klapp-klapp spel på mitten genom att dra ner Lawan. Att man inte vågar ta ut en trött och seg Lawan istället är underligt och undermåligt. Ännu värre var givetvis att Ricky inte startade.Domarinsatsen, 2 - Förutom för mycket viftande med kort så gör domartrion en bra match. Detta tills det att de bestämde sig för blåsa straff till Dalkurd, men sedan alltså ändra domslutet till en hörna efter att en flock hyenor från hemmalaget rusat mot linjemannen. Ricky blir alltså råkapad bakifrån helt ren med målvakten och följden är enligt alla normer och regler straff + frilägesutvisning. Det är tröttsamt att lag som spelar på elitnivå döms av domare som inte är på samma nivå. Ska man inte kunna stå emot att spelare rusar emot en och klagar på domslut så har man inget på denna nivå att göra. Säga vad man vill om hemmalagets pinsamma framrusning mot linjemannen, beslutet tas av domartrion. Nej, kan man inte blåsa straff i en sådan situation så är det bara att ta bort straffar helt från fotbollen.

0 KOMMENTARER 113 VISNINGAR 0 KOMMENTARER113 VISNINGAR BUSCA PÉ

2017-05-21 22:19:00

ANNONS:

Fler artiklar om Dalkurd FF

Dalkurd FF

2017-05-21 22:19:00

Dalkurd FF

2017-05-19 14:58:00

Dalkurd FF

2017-05-17 23:22:00

Dalkurd FF

2017-05-17 22:36:00

Dalkurd FF

2017-05-15 22:16:00

Dalkurd FF

2017-05-15 12:31:54

Dalkurd FF

2017-05-15 12:29:00

Dalkurd FF

2017-05-12 21:24:46

Dalkurd FF

2017-05-07 21:24:00

Dalkurd FF

2017-05-04 08:59:52

ANNONS:

Betyg (1-10, där 6 är godkänt) MS står för Matchens spelare (lirare)En vecka, två matcher och förhoppningsvist två vinster. Vecka 20 bjuder på två matcher med kort mellanrum för Dalkurd, först spelades en match på onsdagen mot IFK Värnamo vilket Dalkurd totalt körde över Värnamo och nu ställs Dalkurd mot Falkenberg på söndag. Dalkurd åker till Falkenberg med stort självförtroende efter att man besegrade Värnamo med 3–1 där man mer eller mindre dominerade hela matchen.Betyg (1-10, där 6 är godkänt) MS står för Matchens spelare (lirare)Tidigare i veckan gick Dalkurd och tränaren Poya Asbaghi åt skilda håll, trots en andraplats i Superettan och vinst med 3-0 i den senaste matchen. När Dalkurd tog emot Värnamo i den första matchen under ledning av den nya tränarkonstellationen Brännström – Azrafshan verkade det till en början som att spelarna var påverkade av tränarcirkusen. Dalkurdspelarna visade dock bra moral och vände det tidiga underläget till seger med 3-1.Ny vecka, ny omgång och nytt motstånd. Dalkurd kommer från en 3–0 vinst mot Trelleborg och kommer på onsdag att spela mot IFK Värnamo. Matchen kommer spelas på Dalkurds hemmaplan, Domnarsvallen där Dalkurd har varit obesegrade i nästan 3 år.Betyg: (1-10, 6 godkänt)Efter förra omgångens bottenapp mot Degerfors var det dags för Dalkurd att möta ett formstarkt Trelleborg med målkungen Salif Camara Jönsson i spetsen. Trots en dålig inledning på matchen var det Dalkurd som gick segrande ur striden och tog en skön 3-0-seger. Då alla andra topplag tappade poäng under lördagen och söndagen kliver Dalkurd upp på en andraplats bakom BP.Efter förra veckans fiasko så går Dalkurd in i en ny omgång och denna gång så välkomnar man Trelleborg till Domnarvsvallen. Dalkurd kommer från en storförlust mot Degerfors vilket gjorde att man tappade 2:a platsen och sitter just nu på en kvalplats.Dalkurd åkte på sin första förlust i årets Superettan när man besökte Degerfors på klassiska Stora Valla. Matchen slutade med en 3-1-förlust och därmed är man fem poäng efter Brommapojkarna som toppar tabellen.Ny vecka och nytt motstånd; denna vecka möter vi Degerfors IF på Stora Valla. DIF inledde året med två raka vinster men har sedan inledning hamnat i en svacka. Under de tre senaste matcherna har man bara kammat hem en poäng och kommer senast från en storförlust mot Helsingborg IF där man förlorade med 3–0 samt fick sin förstemålvakt skadad. Degerfors har på 5 omgångar lyckats ta 7 poäng, totalt har man gjort 6 mål och släppt in totalt 7 mål.