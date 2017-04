Spelarbetyg: Östers IF - Dalkurd

Dalkurd seger 2-1 på bortaplan mot Öster. Ett Öster som inte förlorat på hemmaplan under två säsonger. Nedan finner ni spelarbetygen på spelarna.

Dalkurd har svårt offensivt, att båda målen kommer från fasta situationer bevisar det ännu mer.



Frank Pettersson 7,

Stabil insats. Gav trygghet till backlinjen.





Henke Löfkvist 8, Behåller lugnet och blir allt mer brytningssäker tar ett allt mer offensivroll i anfallet, involverad i straffsituationen för oss.





Kebba Ceesay 8, Styr Dalkurds försvar i under hela matchen .

Är en bättre version utav Jesper "Gasper" Nyholm.















Rawes Lawan 7, Generatorn i bilen kort och gott! Dalkurds egna "Gennaro Gattuso".





















Sugita 6, Samurajen har allt, men kommer inte till sin rätta, tror att man kan få ut andra egenskaper utav honom om han spelar ihop med Bangura,





Ricky Yarsuvat 6, ett straffmål bra för självförtroendet.



______________________

Alex De John spelade för kort tid för att betygsättas.

Synd att vi ej fått se honom så mycket verkar vara en intressant spelare.



Mohamed Bangura 7, Kan ändra en match helt på egen hand, dags att starta honom från start.



2017-04-25 15:36:00

