Falkenbergs FF - Dalkurd FF: Torsk i Falkenberg

Första matchen någonsin mellan Dalkurd och FFF är ingenting Dalkurdsupportrar vill komma ihåg. Trots stundtals hyggligt spel och flertalet frilägen bjuder Dalkurd Falkenberg på två mål och förlorar med 2-0. Därmed tappar man mark i toppstriden och avståndet till BP på förstaplats blir allt större.



Pettersson

Tranberg – Ceesay – Ekblad

Rashidi – Lawan – Amin – Ahmed - Bala

Awad - Sugita



Det börjar bli tröttsamt att skriva det här, men Dalkurd inleder svagt ännu en gång pch utsätts för tung press från hemmalaget.



Tidigt in på andra halvlek gör Dalkurd ett dubbelbyte och sätter in



I slutändan är det inte enskilda backars misstag eller domarnas bristande kvalitet som lägger grunden för förlusten, utan det är de offensiva spelarnas oförmåga att göra mål på alla frilägen som bör resultera i mål. Får man fyra-fem frilägen utan att sätta en enda boll i nätet så kan man inte skylla förlusten på någon annan. Jämfört med matchen i



Nästa match är på lördag mot Åtvidaberg, det är fri entré som gäller så vi kan räkna med årets bästa publiksiffra.



Dalkurds uppställning för dagen:

Pettersson

Tranberg – Ceesay – Ekblad

Rashidi – Lawan – Amin – Ahmed - Bala

Awad - Sugita

Det börjar bli tröttsamt att skriva det här, men Dalkurd inleder svagt ännu en gång pch utsätts för tung press från hemmalaget. Falkenberg vaskar fram ett par lägen och låter inte Dalkurd uträtta särskilt mycket. Det dröjer fram tills 24:e minuten innan Dalkurd får chansen att göra mål; efter slarv från hemmaförsvaret lyckas Rawez Lawan stjäla bollen och komma fri med Hampus Nilsson i målet. Nilsson lyckas dock täcka skottet och i sekvensen efter får Kujtim Bala säsongens tredje kort och är därmed avstängd i nästa match mot Åtvidaberg. Just när Dalkurd vänt matchbilden till sin fördel och börjat sätta press på hemmalaget tappar Robin Tranberg bollen i eget straffområde och Falkenbergs Erik Pärsson får göra mål strax innan halvtid.

Tidigt in på andra halvlek gör Dalkurd ett dubbelbyte och sätter in Leonard Pllana och Ricky Yarsuvat för att röra om i grytan. Det är nära att det ger resultat omgående då Yarsuvat kommer i två snabba frilägen, men Hampus Nilsson var omutbar i målet. I 73:e minuten får Pllana ett jätteläge nära mål, men återigen står målvakten i vägen med en kvick benparad. Strax därefter kapas Yarusvat bakifrån i straffområdet och de flesta tror att domaren har dömt straff, dock övertalas huvuddomaren av linjedomaren att ge Dalkurd en hörna istället då backen anses träffa bollen. För att strö salt på såren gör Falkenberg 2-0 minuterna efter det kontroversiella domslutet genom en hörna. Dominic Chatto lämnas helt fri och kan ostört nicka in slutresultatet, återigen efter en försvarsmiss där Kebba Ceesay missar markeringen på sin spelare.

I slutändan är det inte enskilda backars misstag eller domarnas bristande kvalitet som lägger grunden för förlusten, utan det är de offensiva spelarnas oförmåga att göra mål på alla frilägen som bör resultera i mål. Får man fyra-fem frilägen utan att sätta en enda boll i nätet så kan man inte skylla förlusten på någon annan. Jämfört med matchen i Degerfors spelade Dalkurd stundtals rätt bra men det räcker inte när Falkenberg kämpar som om deras liv står på spel.

Nästa match är på lördag mot Åtvidaberg, det är fri entré som gäller så vi kan räkna med årets bästa publiksiffra.

Bijî Dalkurd!

2017-05-22 17:07:00

