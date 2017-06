Gamla meriter eller nya stjärnskott - hur bör EM-truppen se ut?

Pia Sundhage har tagit ut en stor trupp inför de två sista träningsmatcherna innan EM i Holland drar igång. Hela 27 spelare, 3 målvakter och 24 utespelare, samlas mellan den 5-14 juni och ska efter träningar och två tuffa matcher mot USA och Skottland skalas ned till den trupp som får chansen att representera Sverige i sommarens EM. Den slutgiltiga uttagningen av truppen presenteras den 20 juni och då ska alltså dessa 27 spelare istället bli 23. Den stora frågan: vilka spelare bör få äran att representera Sverige i sommarens EM?Den stora truppen har tagits ut just för att skapa en inspirerande konkurrenssituation, enligt Sundhage. Detta är någonting jag tror kan vara viktigt i ett landslag där många kanske ser sig som givna spelare. Sverige behöver konkurrens om platserna. Det ska vara svårt att behålla sin plats i landslaget om man inte är på topp. Sundhage kritiseras ju ibland för att välja ut samma eller väldigt liknande trupp till landslaget. Att spelare kommer med på gamla meriter samtidigt som de nya spelare som kanske visat bättre form under säsongen väljs bort. Sant är också att truppen inför denna samling innehåller många bekanta ansikten – men även kanske ett och ett annat obekant.Eftersom truppen måste bli samspelt inför EM är det antagligen ur denna ”förtrupp” som EM-truppen senare kommer att väljas. Inga nya spelare kommer tillkomma. Och vilka av dessa 27 som i slutändan tas ut bör givetvis till viss del bero på hur de presterar på samlingen. Men redan nu finns underlag baserat på klubblagssäsongen och tidigare landslagsmeriter för att spekulera lite i vilka som egentligen borde bli uttagna.Det är framförallt på mittfältet som det kommer att krävas nedskärningar inför den slutgiltiga uttagningen av EM-truppen. Inför matcherna mot USA och Skottland har elva spelare tagits ut som mittfältare. Givna spelare här är givetvis Lisa Dahlqvist och Caroline Seger som för länge sedan förtjänat sin permanenta plats i truppen. Även Elin Rubensson och Olivia Schough borde vara givna om ni frågar mig. Schough tror jag verkligen är en viktig kugge i laget, som verkar bidra med ofantligt mycket energi både på och utanför planen, även om hon inte alltid får starta. Hon är dessutom listad som mittfältare men kan mycket väl även slängas in på anfallet. Rubensson kan, enligt Sundhage, även få spela ytterback i kommande landslagsmatcher. Det är alltid en fördel att ha spelare som kan användas på flera platser. Även Kosovare Asslani är med i truppen och kommer antagligen bli uttagen till EM också. För mig har hon aldrig varit en personlig favorit men när hon spelar bra så spelar hon väldigt bra.Debutanten Fanny Andersson har fått chansen att visa framfötterna i förtruppen. Tove Almqvist slår sig tillbaka in i truppen efter en bra inledning i Damallsvenskans första omgångar. Dessa två samt Josefine Johansson, Petra Andersson, Hanna Folkesson, och Lina Hurtig är de som kommer få konkurrera stenhårt om platser i den slutgiltiga truppen. Mina personliga favoriter till att bli uttagna i denna grupp är Tove Almqvist. Petra Andersson och Fanny Andersson. Almqvist har fått ta mer ansvar i Linköping denna säsong och verkar ha växt som ett resultat av det. Petra Andersson är en viktig kugge i Eskilstuna och Fanny Andersson är ett fräscht namn som jag tror kommer göra allt och lite till om hon blir uttagen till EM.På backsidan ser vi inte några enorma överraskningar i förtruppen. Truppen är exakt likadan som i Algarve Cup förutom att Hanne Gråhns har petats till förmån för Nathalie Björn. Gråhns lämnade inget större intryck på mig under Algarve så jag tycker detta känns som ett bra val. Björn spelar till vardags i Eskilstuna, som ju har gått fram som tåget i Damallsvenskans inledande omgångar. Det känns troligt att dessa är de backar som får vara med i truppen. Eftersom försvaret var det som fungerade bäst under OS tror jag på de backar som varit med tidigare.På anfallssidan har vi fem uttagna spelare och inga större överraskningar. Samtliga fem var även med i truppen i Algarve Cup och samtliga verkar vara i god form. Stina Blackstenius går bra i Montpellier och jag hade blivit både förvånad och besviken om hon inte blev uttagen. Fridolina Rolfö är återhämtad från sin tidigare skada och går bra i Bayern Munchen. Eftersom Sofia Jacobsson fortfarande är skadade råder mindre konkurrens än vanligt om platserna på anfallet, även om jag personligen hade valt Jacobsson om hon varit skadefria och istället valt bort Pallo Hammarlund.Jag tror att det hade varit bra för landslaget att röra om lite i grytan när det gäller truppen – även om spelarna också givetvis måste hålla måttet och kunna spela tillsammans. Det ska märkas att spel i landslaget, och framförallt i ett mästerskap, är en ära som man måste kämpa för varje dag. Det ska finnas hungriga nya spelare som har allting att bevisa. Därför hoppas jag verkligen att några av de lite mer orutinerade landslagsspelarna håller måttet på samlingen och blir uttagna till EM.Under tiden är det bara att vänta spänt på matcherna mot USA och Skottland och på presentationen av truppen för EM den 20 juni.