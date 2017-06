Lotta Schelin skapade flera chanser och borde gjort mål.

Spelarbetyg Sverige - Skottland 1-0: Ineffektiviteten talande

Det blev tydligt mot Skottland att Sverige måste sätta sina chanser framför mål.

Betygskala 1-5 med minst 3 som godkänt.



Hedvig Lindahl 3

Sattes inte på så stora prov men plockade de bollar hon skulle ta.



Jessica Samuelsson 5

Kanske bäst på plan och hotade ständigt offensivt med pigga räder och fina inlägg.



Nilla Fischer 3

Svårt att imponera som mittback i en sådan här match men agerade lugnt och säkert. Hade dock gärna sett mer av henne framåt på fasta.



Linda Sembrant 3 (ut 60)

Syntes inte så mycket i spelet på grund av matchbilden men gjorde inga misstag.



Jonna Andersson 3 (ut 46)

På gränsen till godkänd. Överglänstes av ytterbackskollegan på andra kanten.



Asllani 3

Samarbetet med Samuelsson på högerkanten fungerade fint men kom dock aldrig till några riktigt bra lägen på egen hand.



Dahlkvist 3 (ut 60)

Tog för sig en del och hade ett par avslut utanför straffområdet men saknade skärpa.



Seger 5

Var en gigant på mittfältet där hon slet och skapade målchanser både för sig och sina lagkamrater. Välförtjänt matchhjälte.



Schough 3 (ut 60)

Såg ganska frustrerad ut stundtals och fick inte så många bollar att jobba med.



Schelin 4

Lyckades ta sig fram till flera fina chanser och borde satt minst en av dem.



Rolfö 3 (ut 46)

Lite för osjälvisk vissa stunder och behöver våga skjuta oftare.



Blackstenius 4 (in 46)

Oroade ständigt i straffområdet och på högerkanten. Det blev mer fart när hon kom in.



Glas 4 (in 46)

Ett mycket piggt inhopp som kröntes med en framspelning till målet. Flera fina inlägg.



Ericsson 3 (in 60)

Hann inte få så mycket att göra i mittförsvaret som aldrig var särskilt hårt ansatt.



Folkesson 3 (in 60)

Lyckades inte sätta något större avtryck men mittfältets dominans på planen var intakt matchen igenom.



Hammarlund 3 (in 60)

Hade bland annat en fin chans på ett inspel från Hanna Glas strax efter inhoppet men avslutet gick högt över. Oroade lite i straffområdet men fick inte till det i avsluten.

