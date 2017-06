Caroline Seger fick in målet till slut.

Sverige-Skottland 1-0: Sent Seger-mål avgjorde

Caroline Seger nickade in matchens enda mål sent i andra halvlek när Sverige besegrade Skottland med 1-0 i Växjö.





Och ineffektiviteten framför mål skulle bli tydlig i denna match. Svenskorna dominerade fullständigt och förde spelet men bollen ville inte in. I första halvlek hade Caroline Seger ett skott utanför från nära håll och Lotta Schelin hade bland annat en boll som räddades på mållinjen. Trots det massiva spelövertaget var det alltjämt 0-0 i paus i denna viktiga träningsmatch mot motstånd vars klass påminner om Ryssland och Italien, som väntar i sommarens EM-slutspel.



Stina Blackstenius och Hanna Glas kom in i paus på Fridolina Rolfös och Jonna Anderssons bekostnad och nu började det hända grejer offensivt. Blackstenius hade tidigt ett lågt inlägg som var nära att nå Lotta Schelin, och Hanna Glas kom gång på gång runt på sin vänsterkant och slog bland annat ett inlägg som Caroline Seger nickade i ribban med kvarten kvar. Blackstenius var sedan nära att peta in returen men den gick utanför. En annan spelare i det svenska laget som gjorde en mycket pigg offensiv insats var högerbacken Jessica Samuelsson som oroade skotskorna gång på gång.



Det såg dock länge ut att gå mot ytterligare en mållös historia. Med sex minuter kvar fick så Hanna Glas på ett inlägg som Caroline Seger gick upp och nickskarvade i mål. Seger var ruskigt bra på mittfältet och tog för sig matchen igenom. Möjligtvis är hon revanschsugen efter bristen på speltid hos de nyblivna



Sverige - Skottland 1-0



Mål: 1-0 Seger (84)



Sverige (4-4-2): Lindahl; Samuelsson, Fischer, Sembrant (Ericsson, 60), Andersson (Glas, 46); Asllani, Dahlkvist (Folkesson, 60), Seger, Schough (Hammarlund, 60); Schelin, Rolfö (Blackstenius, 46)

Förbundskapten: Pia Sundhage



Skottland (4-1-4-1): Fay; Fr. Brown, Murray (Howard, 61), Barsley, Lauder; Corsie (Love, 46); Evans, Crichton, Weir, Fi. Brown (Arthur, 83); J. Ross

Förbundskapten: Anna Signeul



