Nilla Fischer, Emma Berglund och Caroline Seger är alla uttagna mot USA och Skottland.

Truppen till landskamperna mot USA och Skottland

Det stundar två landskamper innan Pia Sundhage tar ut den slutgiltiga EM-truppen och för många är detta sista chansen att visa att man ska med.

Under de två kommande veckorna kommer det svenska damlandslaget genomföra den sista samlingen innan den slutgiltiga truppen till EM i Nederländerna tas ut den 20 juni. Bland annat kommer laget ställas spela mot USA i Göteborg den 8 juni, och sedan mot Skottland i Växjö den 13 juni. Det finns ett par orosmoln i truppen just nu. Dels har målvakten Hedvig Lindahl problem med ett finger sedan i början av maj, och dels har mittfältsstjärnan Caroline Seger haft svårt att få speltid. I laget finns denna gång även en debutant i form av 22-åriga mittfältaren Fanny Andersson från allsvenskka jumbon KIF Örebro. Hela truppen ses nedan.



Målvakter: Hedvig Lindahl (Chelsea, England), Hilda Carlén (Piteå IF), Emelie Lunndberg (Eskilstuna United)



Försvarare: Emma Berglund (FC Rosengård), Jessica Samuelsson (Linköpings FC), Magdalena Eriksson (Linköpings FC), Jonna Andersson (Linköpings FC), Nilla Fischer (WfL Wolfsburg, Tyskland), Linda Sembrant (Montpellier HSC, Frankrike), Hanna Glas (Eskilstuna United), Nathalie Björn (Eskilstuna United)



Mittfältare: Kosovare Asllani (Manchester City, England), Caroline Seger (Olympique Lyon, Frankrike), Elin Rubensson (Kopparbergs/Göteborg), Hanna Folkesson (FC Rosengård), Josefine Johansson (Piteå IF), Olivia Schough (Eskilstuna United), Petra Andersson (Eskilstuna United), Tove Almqvist (Linköpings FC), Lisa Dahlkvist (KIF Örebro), Fanny Andersson (KIF Örebro), Julia Spetsmark (KIF Örebro),



Anfallare: Stina Blackstenius (Montpellier, Frankrike), Fridolina Rolfö (Bayern München, Tyskland), Pauline Hammarlund (Kopparbergs/Göteborg), Mimmi Larsson (Eskilstuna United), Lotta Schelin (FC Rosengård)

