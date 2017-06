Nilla Fischer blir en nyckelspelare i sommarens EM.

Väntad trupp till EM

Pia Sundhage bjöd på få överraskningar när hon på tisdagen tog ut ett rutinerat gäng som ska representera Sverige i EM i Nederländerna.





Målvakter: Hedvig Lindahl (Chelsea Ladies FC, England), Hilda Carlén (Piteå IF), Emelie Lundberg (Eskilstuna United DFF)



Försvarare: Nilla Fischer (VfL Wolfsburg, Tyskland), Linda Sembrant (Montpellier Hérault SC, Frankrike), Jonna Andersson (Linköpings FC), Jessica Samuelsson (Linköpings FC), Magdalena Eriksson (Linköpings FC), Emma Berglund (FC Rosengård), Hanna Glas (Eskilstuna United DFF)



Mittfältare: Kosovare Asllani (Manchester City FC, England), Caroline Seger (Olympique Lyonnais, Frankrike), Lisa Dahlkvist (KIF Örebro), Julia Spetsmark (KIF Örebro), Elin Rubensson (Kopparbergs/Göteborg FC), Josefin Johansson (Piteå IF), Hanna Folkesson (FC Rosengård), Mimmi Larsson (Eskilstuna United FC), Olivia Schough (Eskilstuna United FC)



EM-uppladdningen kan nu dra igång på riktigt för svensk del sedan Pia Sundhage presenterat sin trupp på tisdagen. Om man ska gräva efter skrällar får man leta länge innan man eventuellt kommer in på KIF Örebros ytter Julia Spetsmark som tidigare endast varit med i två landskamper. Dock var uttagningen ganska väntad i och med att hon ersatte fotskadade Lina Hurtig i senaste samlingen och Hurtigs skada håller henne borta från spel även senare i sommar. Ytterligare ett genrep är planerat i form av Mexiko som väntar i Falkenberg den 8 juli.

Pia Sundhage bjöd på få överraskningar när hon på tisdagen tog ut ett rutinerat gäng som ska representera Sverige i EM i Nederländerna.Det blev tydligt mot Skottland att Sverige måste sätta sina chanser framför mål.Caroline Seger nickade in matchens enda mål sent i andra halvlek när Sverige besegrade Skottland med 1-0 i Växjö.Imorgon tisdag är det dags för match två av tre innan EM. Landslaget tar emot Skottland, som även de förbereder sig inför mästerskapet i sommar, i Växjö. Senast lagen möttes, i januari förra året, vann Sverige med klara 6-0 och målen gjordes av fem olika målskyttar. Matchen mot Skottland borde vara en lättare match än den mot USA och med tanke på problemen landslaget har haft med anfallet i år hoppas vi på en liknande målfest imorgon.Spelarbetyg för det svenska landslaget i matchen mot USA.Sverige spelade bra och aggressivt i kraftmätningen mot USA men hade som vanligt svårt att komma till avslut och ta tillvara på sina chanser. Det hade däremot inte USA som kunde trycka in 0-1 i 56:e minuten och därmed säkra segern i matchen.Det blir ett sista genrep för Sverige innan EM, den nyheten släpptes idag. Den 8 juli tar de svenska damerna emot Mexiko i Falkenberg för en sista kraftmätning innan mästerskapet drar igång.Imorgon torsdag inleds genrepet för landslaget när de tar emot USA på Gamla Ullevi. Senast nationerna möttes var i OS-kvartsfinalen 2016 där Lisa Dahlkvist överlistade Hope Solo och tog Sverige till semifinal i straffläggningen. Det svenska laget har i veckan tränat i Göteborg för att ladda inför USA och Skottland.Det stundar två landskamper innan Pia Sundhage tar ut den slutgiltiga EM-truppen och för många är detta sista chansen att visa att man ska med.