1 poäng mot Frej

Vikingavallen bjöd in till en fotbollssöndag för vårt rödvita lag. Inga mål från något av lagen blev det, där enligt rapporter Pontus Åsbrink var närmst, men även DIF hade sin beskärda del av målchanser, men framförallt ett stort bollinnehav.





Öst - Olsson, de Bruin, Wiktorsson - Lindell, Ohlsson, Ladan, Jeahze - Abraham, Mayambela - Hasani



Mayambela in istället för Nutt således, i övrigt en elva som vi vant oss vid att se.



Efter sex spelade minuter kom en av matchens bästa chanser, då Sargon fick ett friläge. Tyvärr fick motståndarmålvakten upp en näve och lyckades rädda bollen från ett DIF-mål. Vidare hade man även bollen dansades på offensiv mållinje vid ett par tillfällen, men det ville sig inte riktigt idag. Trots numerärt övertag i bollinnehav så lyckades man inte skapa tillräckligt heta chanser för att få in bollen. Frej i sin tur bjöds på sin bästa chans av Jonas Olsson, då hade sjabblade bort bollen till en offensiv gulsvart spelare i form av Rashidi, som fri med Jesse Öst även han misslyckades att placera in 1-0 för hemmalaget. Öst stod för en fin parad istället och byggde på sitt självförtroende ytterligare. Viktigt.



Andra halvlek var lik den första, DIF stod för bollinnehavet och skapade några lägen. Frej fick den bästa men lyckades inte förvalta den. 0-0 således och delad poäng till de båda lagen.

Veckan som varit har alltså bjudit på 3 matcher och 2 vunna poäng för DIF, eller snarare 4 tappade poäng i sista minuten, då man såväl mot Öster som mot Åtvidaberg släppte in mål i sista sekunden och tappade en seger och ett oavgjort resultat.

Det positiva är att spelet bådat gott, det negativa är att målchanserna inte resulterat samt att det skapats lite för få av detta.



Härnäst väntar ytterligare ett viktigt möte, då



2017-05-22 10:53:31

I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Vikingavallen bjöd in till en fotbollssöndag för vårt rödvita lag. Inga mål från något av lagen blev det, där enligt rapporter Pontus Åsbrink var närmst, men även DIF hade sin beskärda del av målchanser, men framförallt ett stort bollinnehav.Mot Täby för match mot Frej. Ett Frej som bytt ut en stor del av sin trupp från förra året och inlett årets säsong något skakigt.Förlust mot ett bottenlag i form av Åtvidaberg, detta efter en insats där målchanser skapades och brändes, Sargon gjorde ett riktigt fint mål och slarv gav bort ytterligare poäng i sista sekunden.Nu är det chans till revansch för Degerfors, som under årets försäsong stötte på ÅFF i genrepet inför Superettan. Matchen slutade 3-0 till hemmalaget från Åtvidaberg och målen gjordes av Linus Tornblad, Simon Helg och Emil Bellander. Denna trio får vi verkligen hålla under uppsikt under onsdagens match också!Matchen mot Östers IF på Myresjöhus Arena avslutades precis som matchen mot IFK Värnamo, ett mål i den sista sekunden och tappade poäng för DIF.Dags för ytterligare ett nygammalt möte, mot våra gamla antagonister från Växjö. Dags för match på Myresjöhus Arena och dags för Hasani att utöka sin målskörd!Degerfors besegrade Dalkurd med 3 -1 på hemmaplan på Stora Valla inför 1870 personer i publiken.Årets stora favoriter i Superettan - Dalkurd FF - kommer på besök till Stora Valla.3-0 i röven och en målvakt som åkte på ett brutet ben. 1a maj kunde blivit en mer lyckad helgdag för Degerfors IF, men tyvärr så slutade dagen i mörker, framförallt för Oskar Klasson som istället för att rikta in sig på U21-EM får sikta in sig på minst 4 månader med rehab.