Isac Lidberg avgjorde för bortalaget i den 93 minuten.

93e minuten sänkte DIF igen

Förlust mot ett bottenlag i form av Åtvidaberg, detta efter en insats där målchanser skapades och brändes, Sargon gjorde ett riktigt fint mål och slarv gav bort ytterligare poäng i sista sekunden.





Öst - Olsson, de Bruin, Wiktorsson - Lindell, Ohlsson, Ladan, Jeahze - Abraham, 'Nutt' - Hasani

Nutt in istället för Mayambela, som inte varit så lyckosam med sina avslut hittills under säsongen. En förändring som även gav en större tyngd i luftspelet såväl offensivt som defensivt.



Första halvlek inleddes med 2 gula kort för bortalaget innan 25 minuter var spelade, det var således ett aggressivt bortalag som skulle göra allt för att få med sig poäng till sin bruksort. I den 30e minuten genomförde man även ett fint anfall där Simon Helg spelade in bollen till en fristående Pekka Lagerblom som rakade in bollen bakom sin landsman Jesse Öst. 0-1, trots att DIF haft det mesta av spelet. Men är man inte vaksam kommer baklängesmålen kvickt!

En situation en stund efter målet borde resulterat i Lagerbloms andra gula för matchen, då han klev in med dobbarna före och sänkte Ladan. Domaren tog istället ett gott snack med spelaren och så var det inget mer med det. Där borde DIF haft en numerärt överläge i nästan 50 minuter.

Första halvlek slutade med 0-1 i baken och DIF fick sig en ordentlig utskällning i omklädningsrummet under pausen.



Andra halvlek började på så vis mycket bättre och en kvart in så sköt Sargon ett fint skott över bortamålvakten och 1-1 var ett faktum. Värt att notera att



DIF fortsatte skapa chanser, men tyvärr lyckades man inte förvalta dessa. Bäst läge hade Shpetim som i fritt läge nickade mot bortre stolpen men målvakten hann dit och räddade snyggt. Detta skedde i den 89e minuten. 3 minuter senare fick ÅFF en hörna som slogs in, missades av en DIF försvarare och ÅFFs inhoppare bröstade in bollen bakom Öst. 1-2. I sista sekunden. En obehaglig vana fortsätter. Inga poäng till DIF den här gången.



Dessutom 1492 personer på plats, hemmasnittet sjunker ytterligare. Något måste hända för att publiken återigen ska hitta tillbaka till

Härnäst väntar

Därefter är det 6 dagar till



