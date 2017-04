Ändringar gällande sektion A på Stora Valla

Degerfors IF har meddelat alla via officiella hemsidan att det kommer bli ändringar gällande supporterläktaren, sektion A inför kommande säsong.

Inför säsongen 2015 fick Degerfors supportrar en ny läktare då Sektion A på sittplatsläktaren uppläts åt föreningens aktiva supportrar.

Nu kommer nya direktiv från föreningen inför årets säsong. Under gårdagen publicerade Degerfors följande information på den officiella hemsidan:

"Vi har under våren haft överläggningar med tillståndsenheten och den lokala polisen. Med hänvisning till de nya riktlinjerna för tillståndsgivning har vi fått beskedet att vi inte, utan omfattande åtgärder, får använda sektion A på sittplats till supporterläktare." Exempel på åtgärder är kraftigt ökning av antalet ordningsvakter, bygga avgränsningar och montera kastskydd. Åtgärderna är mycket kostsamma och vi har i nuläget inga möjligheter att genomföra dessa.



Med anledning av dessa restriktioner skulle vi snarast vilja träffa en grupp supportrar för att diskutera frågan och se över hur vi ska kunna jobba för att få till en bra lösning. Vi skulle också vilja ha en diskussion om bildandet av en supporterförening. Det skulle medföra många fördelar, både för supportrarna och föreningen."



Vill du vara med och diskutera de här frågorna, anmäl ditt intresse till Suzanne Hällström, suzanne.hellstrom@degerforsif.se." Inbjudan går ut brett, då Degerfors sedan Vulkanerna avslutade sin verksamhet har stått utan en officiell supportergrupp. Så ta chansen att påverkar supporterskapet i Degerfors, hela Sveriges förening!

2017-04-03

