Årets första förlust

Efter tre raka matcher med poäng så var det dags att ta emot Värnamo på hemmaplan. Tyvärr slutade matchen i moll, då bortalaget lyckades göra mål på matchens sista nick(!) och avgöra.



DIF inledde matchen bäst och hade flera lägen att ta ledningen, tyvärr kom den inte och IFK tog över. Under matchens gång träffade man målramen tre gånger, Oskar Klasson gjorde flera kanonräddningar på bl.a. frilägen och bollen räddades på DIFs mållinje. 0-0 i den 90e minuten var därför ett resultat som inte spelade matchbilden. Tyvärr för DIFs del skulle det inte sluta där, utan när Jonas Olssons nickpass/rensning inte nådde

Dessutom endast 1284 personer i publiken - där krävs det bättring! DIFs elitexistens hänger på att publiken återvänder till Stora Valla.



Matchens lirare för DIF blev Oskar Klasson.



Nu väntar en trio matcher mot

2017-04-23 09:07:14

