Bittert slut efter en fin cupsejour för DIF.

Bittert slut för DIF i Svenska Cupen

Efter två raka bortasegrar och ledning i gruppfinalen mot Brommapojkarna såg det riktigt bra ut för Degerfors IF och möjligheterna att gå till kvartsfinal i Svenska Cupen. Men glädjen efter ledningsmålet stod sig inte ens en minut och istället för en bragdartad poäng mot BP blev det en bitter förlust.





Klasson - Sachs, Holmberg, De Bruin - Lindell, Ladan, Ohlsson, Jeahze - Haidar, Abraham - 'Nutt'



Förändringar sen sist var att Holmberg och Jeahze klev in i elvan och att de Bruin flyttades ner i mittförsvaret. Anledningarna till detta var att



Detta syntes inte inledningsvis då DIF stod upp riktigt bra, satte en bra press när de såg möjligheterna för detta och man spelade ett fint kortpassningsspel på mitten och kom fram fint flera gånger, framförallt på högerkanten genom Lindell. Inga heta chanser skapades men känslan var ändå att

När dessutom dagens domare Viktor Wolf (från Stockholm) var het med de gula korten för hemmalaget så blev det tuffare för DIF. Erik Sachs fick dagens första gula kort efter ungefär 25 spelade minuter och därefter var det

DIF blev 10 man och BPs övertag blev än större då hemmalaget backade hem ännu lite mer.

BP skapade flera farliga chanser under första halvleken och minst två gånger kunde Klasson tacka sina medspelare som rensade på mållinjen. 0-0 stod sig till halvtidsvilan och det kändes inte helt rimligt med tanke på bortalagets övertag i såväl bollinnehav som målchanser.



I andra halvlek fortsatte BP med sitt vägvinnande spel, men helt plötsligt så var det alltså DIF som tog ledningen. Detta efter en hög aggressiv press av 'Nutt' och Haidar, där den senare lyckades vinna bollen efter en chansartad passning av bortalagets målvakt. Haidar tog med sig bollen, dribblade förbi målvakten och satte 1-0 för hemmalaget. Jubel på Stora Valla och en helt ologisk ledning sett till matchbilden. Tyvärr så hann knappt BP slå avsparken innan kvitteringen satt, ett inspel från vänsterkanten slogs in framför mål där lagets måltjuv Luca Gerbino Polo språngnickade in 1-1. Och således var vi tillbaks på ruta 1 igen. Detta var i den 70e minuten.



När det återstod 10 minuter av matchen hade BP återigen haft ett antal bollar som Klasson räddade med riktigt bra aktioner eller där DIF försvarare stod rätt placerade och BP försökte få domarna att tro att bollen var över mållinjen. I den 84e minuten kom så målet som DIF fruktat för och BP minst sagt jobbat ihop till. 2-1 genom DIF-bekante Brandeborn. Därefter föll DIF ihop och BP lyckades göra både 3-1 och 4-1 innan den 94e minuten var slagen och matchen var över. DIF gjorde en riktigt bra kämpainsats och ska ha en eloge för sitt slit med en man mindre i 50 minuter.



Oskar Klasson var helt klart matchens spelare för Degerfors och visade återigen ett riktigt bra målvaktsspel både på linjen och i luften. Målen kunde han inte göra någonting åt. I övrigt tycker jag

DIFs cupäventyr är således över för den här gången, men vi slutade på en fin andra plats i grupp 6 framför såväl Djurgårdens IF och

Nu tar vi nya tag och sikte mot

GUSTAV PERSSON

2017-03-05 10:34:54

