Dags för ett rödvitt hav på Stora Valla igen!

Degerfors söker storpublik!

Med morgondagens premiärmatch i fokus gör DIF flera satsningar för att få tillbaks publiken som under förra året lös med sin frånvaro.





De förändringar som gjorts är: Samtliga besökare under 20 år går in på Stora Valla GRATIS under hela säsongen

Nybyggd altan för sponsorer som är matchvärdar, med försäljning och fullständiga rättigheter

Fler aktiviteter kring matchen och olika teman för att locka tillbaks publik

Försäljning av VIP-medlemskap till VIP-tältet, för medlemmar i Degerfors IF Dessutom så bör det nämnas att Peter Lindberg gör ett stort jobb för att locka publik från närområdet, då han återigen ordnat med en buss som går från Karlstad, via Väse och Kristinehamn till Degerfors på matchdagen.

Så för er från Karlstad som tänkt ta bilen, välj bussen istället och skapa förutsättningar för fler framtida bussresor under året.



Nu hoppas vi att en storpublik återfinns på Stora Valla i samband med DIFs premiärmatch imorgon. Väderprognosen säger att det ska vara omkring 12-14 grader och halvklart, dvs perfekt fotbollsväder.

2017-04-07 08:46:22

