Degerfors vann i hemmapremiären

Degerfors tog sig an nykomlingen Norrby på hemmaplan och vann matchen med 2 - 0.

Degerfors inledde säsongen med vinst i premiären. Detta följdes upp med hemmapremiär mot Norrby IF. Nykomlinganrna som inför säsongen tappat sin bästa målskytt skulle visa sig vara en enkel match för Degerfors. Men mer om det senare. Degerfors som hade Jonas Olsson och Shpetim Hasani tillbaka i startelvan började matchen trevande på hemmagräset. Kanske var det nerver, kanske var det en halvdan fotbollsplan som gjorde det men första halvlek var en medioker tillställning. DIF slarvade mycket i passningsspeket och när de inte heller klev upp i press utan avvaktade djupt på egen planhalva kom aldrig matchen riktigt igång. Gästerna från Borås lyckades inte heller utnyttja Degerfors passivitet. I andra märktes det direkt att DIF pratat ihop sig. Med högre press, mer löpningar och en annan skärpa sattes tonen direkt och bara minuter in i halvleken hade DIF skapat mer kreativt och fredigt spel än i hela den första halvan av matchen. I 62:a minuten vände Mihalai Mayambela spelet från vänster till höger med en fin cross. Bollen hittade fram till Sargon Abraham som i sin tur slog en perfekt stickare i djupet för Erik Lindell. När denne försökte bryta in i boxen fälldes han av en Norrby försvarare och DIF fick straff. En straff som Hasani förvaltade på bästa sätt. 1 - 0 till DIF. Bara minuter senare stod Abraham återigen för förarbetet fram till Lindell som hittade fram med en boll till Hasani. Han prickade ribban och på den efterföljande returen skött Marcus de Bruin in 2 - 0 för DIF. Efter målen drog DIF ner lite på tempot och trots att Norrby tilläts ha mera boll lyckades gästerna inte skaka fram mer än någon enstaka chans. I slutminuterna hade de dock nätkänning men målnicken visade sig vara en "guds hand" och istället för mål blev det gult kort för Norrbyanfallaren. En stabil vinst för DIF som dominerade matchen utan att förta sig. Gästerna Norrby måste nog höja sig rejält för att inte bli hopplöst sist i en tätt serie. Dagens målskyttar innebär att de Bruin och Hasani delar den interna skytteligan med 2 mål vardera efter 2 omgångar. Höjdpunkter från matchen ser du här (Fotbollskanalen.se) -->

LINUS HÄRENSTAM

2017-04-09 09:31:45

