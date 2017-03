DIF notiser: Jansson på landslagsläger

Här kommer det upp kortare nyheter som handlar om laget eller saker omkring laget som dykt upp.

Andreas Jansson som gjort A-lagsdebut i Svenska Cupen i år, kommer delta i landslagslägret för U18 på Bosön den 20-23 mars. Ett bra kvitto för Andreas och för föreningen. degerfors /2017/03/11/dif-talangen-pa-landslagslager">Läs mer på NWT Patrik Werner hade avtal som sportchef till årsskiftet. Därefter var det oklart om Degerfors tidigare tränare skulle fortsätta som sportchef eller om han skulle byta förening för att fortsätta som tränare. Men hjärtat gjorde valet enkelt och Patrik blir kvar över 2017 som sportchef. Han blir även kansli- och klubbchef och får då mer ansvar för marknadssidan. En lösning vi hoppas kommer ge gott resultat. Läs mer på NWT Svenska Cupens gruppspel för 2017 är nu lottat och DIFs lottning blev relativt bra om man ser till serietillhörigheter. Cupen inleds med match mot Djurgårdens IF 18/19 februari, fortsätter helgen därpå med match mot nyblivna Superettaklubben Helsingborg s IF (även det på bortaplan) och gruppspelet avslutas den 4/5 mars med hemmamatch mot Olof Mellberg och hans Brommapojkarna , som även de kommer tillhöra Superettan under 2017. Ett gruppspel att se framemot! Jonas Bohlin lämnade Degerfors inför säsongen och vi var nog många som trodde att den evigt unge backupen hade gjort sin sista match den rödvita tröjan. Nu har DIF målvaktsproblem och vem ringer man, om inte Bohlin. Välkommen tillbaka!Fuad Hyseni har brutit sitt kontrakt med DIF pga utebliven speltid. I samma veva så har även Magnus Solum lånats ut till Raufoss i Norge, även det pga bristande speltid. Eftersom Alexander 'Nutt' Andersson lämnat Degerfors för spel i Jacksonville i USA så står DIF nu enbart med en anfallare i truppen, nämligen Peter Samuelsson . Dock ryktas den tidigare DIF-spelaren Pär Ericsson för en återkomst i rödvitt. Transferfönstret är öppet sedan den 15e juli och det återstår att se vilka ytterligare förändringar det blir framöver. På lördag den 23e juli återupptas Superettan för DIFs del då Örgryte välkomnas till Stora Vallas gräs.Michael Kallbäck, spelaragent och DIF-supporter, har valt att sponsra DIFs supportrar med en bussresa till västkusten nästa helg (11/6). Då spelar DIF mot Varberg på Påskbergsvallen och med tanke på hur året gått hittills så behövs verkligen allt stöd som laget kan få. Två bussar är bokade, med en tredje på standby om intresset är tillräckligt stort. Så nu är det dags att boka in sig för en sommarresa där vi tillsammans färgar Varberg rött och vitt och hejar fram vårt lag till en ny trepoängare!För att anmäla sig så sms:a Michael Kallbäck på 070-440 00 69 och ange hur många platser du vill ha – eller mejla anmälan till info@neverlandmanagment.itMittfältarna Oliver Nilsson, 18 år, och Adrian Johansson, 19 år, har skrivit under sina första A-lagskontrakt med DIF. Under minst 2,5 år framöver kommer de representera DIF på seniornivå. Förhoppningen är att minst en av dessa talanger får chansen att göra sin Superetta-debut redan under årets säsong!Werner säger att det är två spännande spelare som de hoppas mycket på under de kommande åren. Talangerna fortsätter att komma fram i Degerfors IF.DIFs U21 lag premiärspelade på Stora Valla under tisdagen. Denna gång stod Åtvidaberg för motståndet. Målskyttar denna gång blev Fuad Hyseni, Adrian Johansson och Erik Sördell. Detta innebär att DIF tillsammans med Brommapojkarna är obesegrade efter två spelade omgångar, även Syrianska är obesegrat men har bara spelat en match hittills.Nästa match går av stapeln den 4e april, på Grimsta IP mot just Brommapojkarna. Således en tidig seriefinal. Återstår att se om DIFs förlustnolla och antalet insläppta mål fortfarande är noll efter den matchen.DIFs U21 lag hade under tisdagen premiär i sin serie, Superettan Norra. Dalkurd stod för motståndet på Domnarvsvallen och DIF gjorde en riktigt stark insats och vann tillslut med 1-0 efter ett frisparksmål av Jakob Carlson.I nästa match är det bruksderby på Stora Valla som gäller, då Åtvidaberg kommer på besök. Den matchen går av stapeln tisdagen den 22/3.Artikel om matchen finns här DIF supportern Victor Lundmark har i egen regi och med viss hjälp från Degerfors IF producerat sju stycken intervjuer i form av podavsnitt med nyförvärven till 2016.Först ut är vår nya finska målvakt Jesse Öst. Detta borde uppmärksammas mer än det hittills gjort och vi anser att alla intresserade DIFare bör lyssna!För att kontakta Victor själv så görs det enklast på Twitter där han går under namnet @Lundmarx.Alla Degerfors-supportrar som har intresse av att bege sig till Göteborg i helgen kan hitta information om den officiella supporterresan här ----Järnverket i form av Outokompu har varit DIFs huvudsponsor under många år, men har valt att stödja DIF ekonomiskt under flera års tid. Nu till den gräns att DIF inte anser att det räcker för att vara huvudsponsor längre, detta innebär att Degerfors nu hoppas få klart med en ny sponsor under den närmsta framtiden.- "Vi har fått reaktioner från anställda på järnverket som tycker att det är snålt av Outokumpu att inte sponsra. Det är inga stora belopp det handlar om men den bedömningen måste ju bolaget göra själva." Detta säger Suzanne Hellström till SVT Örebro.Outokompu kommer finnas kvar som sponsor för klubben, men inte på samma nivå som tidigare.Under kvällen den 9 februari samlades 90 spelare och ledare från DIF för en utbildning i etik och värdegrund.De fyra punkterna som gicks igenom och som alla elitklubbar i Sverige ska sträva efter är dessa:• Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet• Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang• Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare• Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.----Svenska Fotbollsförbundet gjorde onsdagen den 10 februari en arenabesiktning av Stora Valla som godkändes för spel under 2016.Cupmatchen som spelas mot Frej den 6e mars fick även dispens för att spelas på Stora Vallas konstgräs.