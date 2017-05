DIF tappade tre pinnar på övertid

Matchen mot Östers IF på Myresjöhus Arena avslutades precis som matchen mot IFK Värnamo, ett mål i den sista sekunden och tappade poäng för DIF.



Öst - Olsson, Wiktorsson, de Bruin - Lindell, Ohlsson, Ladan, Jeahze - Abraham, Mayambela - Hasani



Degerfors spelade ett riktigt bra spel dagen till ära och förde faktiskt matchen till stora delar. Östers IF förlitade sig till en stark defensiv och vassa kontringar. Första halvlek bjöd på några målchanser, där antalet var i DIFs fördel och de farligaste lägena tillföll hemmalaget. Men inga mål och 0-0 efter 45 spelade minuter.



I den 73e minuten blåste herr Kanerva i pipan och pekade på straffpunkten för DIFs del. Eftersom ordinarie straffskytt Hasani var utbytt så klev istället Nikola Ladan fram. Han placerade säkert in bollen i målet och 1-0 till DIF var ett faktum. En kvart kvar att spela och tre poäng i säcken, bara knyta ihop den som var kvar.

Och det var nära att lyckas, men istället så tappades bollen på offensiv planhalva, en långboll slogs upp, de Bruin kom lite fel i situationen och sträckte ut ett par armar som hemmaspelaren tog emot med glädje och slängde sig i backen och kvitterat i straffsparkar. Även kvittering i matchen i den 94e minuten. 1 poäng på bortaplan mot Öster får ses som ett bra resultat i förhand. Men att återigen misslyckas att säkra fler poäng är en dålig vana!



Förhoppningsvis får Åtvidaberg sota för detta på onsdag då det är dags för nästa omgång i



2017-05-16 10:31:51

