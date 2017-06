(Arkivbild)

Dubbelt upp för de Bruin när DIF vann

Marcus de Bruin hade en rolig kväll när han firade 200 matcher i Degerfors dressen. Två gånger om överlistade han den forne Degerforsmålvakten August Strömberg i mötet med jumbon Gefle. Målen som också var matchens enda gjorde att DIF vann matchen med 2 - 0.

Degerfors tog igår kväll emot Gefle på Stora Vallas gräsmatta. Gästerna som inför säsongen var nya i Superettan låg inför matchen sist i tabellen med endast fem inspelade poäng efter 11 omgångar. Med spelare som t.ex. Johan Oremo och Rene Makondele hade många högre förväntingar på Gefle inför säsongen. I DIF saknades Sebastian Ohlsson som var avstängd och han ersattes av skyttekungen Sphetim Hasani. Planen var att unge Filip Stankovic skulle spelat på innermittfältet men han tvingades kort innan match avstå p.g.a. sjukdom. Nämnvärt var också att Hampus Zackrisson återfanns i backlinjen.



Det var DIF som tog tag i matchen direkt vid start och redan i den 11:e minuten fick DIF hål på förre DIF spelaren August Strömberg i Gelfemålet. Målskytt var Marcus de Bruin som snyggt placerade in bollen från ett öppnande inlägg från Jonas Olsson.



DIF fortsatte att styra spelet under hela den första halvleken och Gefle hade svårt att komma till några egna heta chanser i halvleken.



I den andra halvleken började Gefle i ett högre tempo och styrde en del av spelet. Dock utan att skapa något riktigt hett. Istället var det DIF som slog in spiken i kistan i den 53:e minuten. En iskall de Bruin tog ner ett inlägg från Hasani på bröstet och petade bollen förbi en passiv Strömberg. Ytterbackens andra mål för dagen.



DIF fortsatte att trumma på och även om Gefle var tyngre och längre än hemmalaget så lyckades de inte förvalta hörnor och frisparkar till sitt eget bästa och 2 – 0 segern var aldrig hotad.



DIF har nu 18 poäng efter 12 omgångar och ligger med en icke färdigspelad 12 omgång på 4:e plats i Superettans tabell.



Statistik: (DIF – GIF)

Avslut: 12 – 5

Hörnor: 3 – 4

Tilldömda frisparkar: 14 – 12

Offside: 3 – 2

Gula kort: 1 – 2

Röda kort: 0 – 0



Höjdpunkter:(från Fotbollskanalen.se)

Degerfors - Gefle



0 KOMMENTARER 268 VISNINGAR 0 KOMMENTARER268 VISNINGAR LINUS HÄRENSTAM

2017-06-11 17:08:38

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-06-11 17:08:38

Degerfors

2017-06-09 07:45:00

Degerfors

2017-06-04 18:30:00

Degerfors

2017-06-02 10:00:00

Degerfors

2017-05-26 07:30:00

Degerfors

2017-05-22 10:53:31

Degerfors

2017-05-20 11:00:00

Degerfors

2017-05-18 08:23:21

Degerfors

2017-05-17 08:00:00

Degerfors

2017-05-16 10:31:51

ANNONS:

Marcus de Bruin hade en rolig kväll när han firade 200 matcher i Degerfors dressen. Två gånger om överlistade han den forne Degerforsmålvakten August Strömberg i mötet med jumbon Gefle. Målen som också var matchens enda gjorde att DIF vann matchen med 2 - 0.Förra årets allsvenskingar kommer på besök. Likt BP, som vi mötte senast, så har även Gefle överraskat, men i negativ mening då de återfinns i bottenstriden av tabellen.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Dags för möte med en av årets nykomlingar. En nykomling som hittills gått som tåget och som dessutom vann i Svenska Cupen på Stora Valla. Chans till revansch!Göteborgare på besök när omgång 10 av Superettan vankas. Alltså 1/3-del av säsongen spelad efter lördagens kvällsmatch. 18.00 blåser domare XXX XXX i pipan och förhoppningsvis har vi storpublik på plats i matchen mellan botten och toppen!Vikingavallen bjöd in till en fotbollssöndag för vårt rödvita lag. Inga mål från något av lagen blev det, där enligt rapporter Pontus Åsbrink var närmst, men även DIF hade sin beskärda del av målchanser, men framförallt ett stort bollinnehav.Mot Täby för match mot Frej. Ett Frej som bytt ut en stor del av sin trupp från förra året och inlett årets säsong något skakigt.Förlust mot ett bottenlag i form av Åtvidaberg, detta efter en insats där målchanser skapades och brändes, Sargon gjorde ett riktigt fint mål och slarv gav bort ytterligare poäng i sista sekunden.Nu är det chans till revansch för Degerfors, som under årets försäsong stötte på ÅFF i genrepet inför Superettan. Matchen slutade 3-0 till hemmalaget från Åtvidaberg och målen gjordes av Linus Tornblad, Simon Helg och Emil Bellander. Denna trio får vi verkligen hålla under uppsikt under onsdagens match också!Matchen mot Östers IF på Myresjöhus Arena avslutades precis som matchen mot IFK Värnamo, ett mål i den sista sekunden och tappade poäng för DIF.