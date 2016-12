God Jul!

En riktigt God Jul tillönskar vi i redaktionen er alla! Hoppas ni får en fin dag med många fina rödvita klappar!

LINUS & GUSTAV

2016-12-24 21:16:00

Degerfors IFs ångestfyllda säsong är äntligen slut. Trots en trupp som Patrik Werner uttryckte var en av de bästa han haft att göra med så blev det ingen toppstrid, utan man fick inrikta sig på att ta tillräckligt med poäng för att klara sig undan en nervös kvalhistoria. Nu påbörjas jobbet med att göra 2017-års trupp till den bästa DIF haft i Superettan. Här samlar vi spelare som blivit klara in/ut eller som ryktas in/ut till klubben.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Här kommer det upp kortare nyheter som handlar om laget eller saker omkring laget som dykt upp.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.2-1 i paus, 3-1 med fem minuter kvar. 3-3 när Anti Kanerva blåste av lördagens bottenkamp mellan Degerfors IF och Syrianska FC. Två mål på övertid gav båda lagen varsin poäng. Poäng som i sin tur innebär att DIFs kontrakt i Superettan är säkrat och vi kommer återse vår favoritklubb i landets nästhögsta serie även 2017.Efter fem raka matcher utan seger så kom äntligen en efterlängtad tre poängare mot Göteborgslaget GAIS. Detta efter ett frisparksmål av kapten Solberg i första halvlek. Matchens avslutning blev nervig, då målvakten Jesse Öst drog på sig en frilägesutvisning, men Oskar Klasson som kom in fortsatte hålla nollan och DIF tog sig återigen över kvalstrecket. Nu återstår fyra cupfinaler i årets Superetta.En höst fylld av ångest väntar. Fem matcher återstår, tre på hemmaplan och på två bortaplan. Nu är det dags att vi tillsammans, supportrar och spelare, visar att Degerfors IF ska tillhöra Superettan även 2017.Att DIF återigen skulle starta våren lite segt är nog ingen förvånad över. Att DIF har startat våren SÅHÄR segt är nog alla förvånade över. Speciellt med "den bästa truppen någonsin". Rannsakan pågår?Omkring 1600 människor hade tagit sig till Stora Valla på premiärdagen för att åskåda det nya Degerfors IF, som tog emot AFC United. Tyvärr slutade dagen i moll då hemmalaget inte lyckades få in bollen bakom Josh Wicks i AFC-målet och dessutom fick Jesse Öst plocka ut två bollar bakom sig i buren.