Detta jubel är inget vi vill se på Stora Valla!

Inför: Degerfors IF - Åtvidabergs FF - BRUKSDERBY!

Nu är det chans till revansch för Degerfors, som under årets försäsong stötte på ÅFF i genrepet inför Superettan. Matchen slutade 3-0 till hemmalaget från Åtvidaberg och målen gjordes av Linus Tornblad, Simon Helg och Emil Bellander. Denna trio får vi verkligen hålla under uppsikt under onsdagens match också!





Degerfors kommer från en bra insats mot ÖIF på bortaplan, där man dock blev av med sina tre poäng i matchens sista minut då slarvigt försvarsspel av de Bruin bjöd hemmalaget på en straff som förvaltades och slutresultatet blev således 1-1. Målskytt för DIF var Nikola Ladan, som även han placerade in en straff. Nu är det dags att visa vilka som bestämmer även på Stora Vallas gräs. Matchen spelas klockan 19 på onsdagkvällen och förhoppningsvis kommer det ganska mycket folk och tittar med tanke på kopplingen mellan de två bruksorterna.



Trolig startelva för DIF:

Öst- Olsson, Wiktorsson, de Bruin- Lindell, Ladan, Ohlsson, Jeahze - Abraham, Mayambela - Hasani

Möjligt att Zackrisson kan få chansen att komma in från start och avlasta lite när de nu blir lite tätt mellan matcherna. Dessutom bör Haidar återfinnas på bänken eventuellt tillsammans med Emil Johansson som förhoppningsvis är hel efter sin bristning.

Vår store målskytt Hasani lär få fortsätta på topp även om 'Nutt' finns med och nosar på en startplats, eventuellt om han kommer in och tar Mayambelas plats för lite rotation i truppen.







ÅFF har inlett säsongen på ett oväntat vis, då man återfinns längst ner i tabellen med endast 4 inspelade poäng. I den senaste matchen mötte man Syrianska på bortaplan och förlorade med klara 3-0. ÅFF har som målsättning att kliva upp i

Det finns en hel del talang i truppen, men



Senaste startelva för ÅFF:

1.

3. Hampus Holmgren

4. Alberto Catenacci

2. Jon Birkfeldt

15. Johan Ramhorn

16. Simon Marklund

10. Björn Westerblad

6. Jens Jakobsson

14. Simon Helg

23. Emil Bellander

8. Samuel Holm



Spelare att se upp med:

Emil Bellander, ny anfallare från

Jens Jakobsson, rivjärn på mitten som vinner en hel del boll.

Simon Helg, kvick yttermittfältare som alltid levererar en hel del assist.



Detta är en typisk match där DIF mycket väl strula till det för sig. Efter att ha släppt in mål i sista sekunden i flera matcher under säsongen hittills så hoppas jag att fokus finns i alla 95 minuter som kommer spelas på Vallas gräs. Om vi håller tätt bakåt är jag säker på att vi kommer ta hem alla tre poäng, för så vassa ser vi ut framåt. Om dessutom Mayambela lyckas trycka in en boll och få lite efterlängtat självförtroende så kommer vi se ännu vassare ut. Med Emil Johansson snart tillbaka och Haidar som kommer börja konkurrera kommer det knappast bli sämre!

Nu ser vi till att samlas på Stora Valla och bära laget framåt mot ytterligare tre poäng. Vi har en väldigt fin sammansatt grupp i år och om vi i publiken också vi ställer upp för laget så kommer det bara bli bättre!



Forza Rödvitt! Det är dags för en intensiv Superetta-vecka för Degerfors , efter söndagens match mot Öster så spelas det bruksderby på onsdag och därefter väntar det ytterligare en match på söndag, då man reser till Täby för att möta Frej. En intensiv vecka som således kan fortsätta definiera DIF som topplag, eller om vi ska ta sikte på att hålla oss undan de nedre strecken.Degerfors kommer från en bra insats mot ÖIF på bortaplan, där man dock blev av med sina tre poäng i matchens sista minut då slarvigt försvarsspel av de Bruin bjöd hemmalaget på en straff som förvaltades och slutresultatet blev således 1-1. Målskytt för DIF var Nikola Ladan, som även han placerade in en straff. Nu är det dags att visa vilka som bestämmer även på Stora Vallas gräs. Matchen spelas klockan 19 på onsdagkvällen och förhoppningsvis kommer det ganska mycket folk och tittar med tanke på kopplingen mellan de två bruksorterna.Trolig startelva för DIF:Öst- Olsson, Wiktorsson, de Bruin- Lindell, Ladan, Ohlsson, Jeahze - Abraham, Mayambela - HasaniMöjligt att Zackrisson kan få chansen att komma in från start och avlasta lite när de nu blir lite tätt mellan matcherna. Dessutom bör Haidar återfinnas på bänken eventuellt tillsammans med Emil Johansson som förhoppningsvis är hel efter sin bristning.Vår store målskytt Hasani lär få fortsätta på topp även om 'Nutt' finns med och nosar på en startplats, eventuellt om han kommer in och tar Mayambelas plats för lite rotation i truppen. Marcus de Bruin är den enda spelaren som riskerar avstängning om han drar på sig ytterligare ett gult kort.ÅFF har inlett säsongen på ett oväntat vis, då man återfinns längst ner i tabellen med endast 4 inspelade poäng. I den senaste matchen mötte man Syrianska på bortaplan och förlorade med klara 3-0. ÅFF har som målsättning att kliva upp i Allsvenskan återigen, men det ser minst sagt tufft ut efter de inledande omgångarna. Man har gjort 7 mål framåt men släppt in hela 14 bollar.Det finns en hel del talang i truppen, men Roar Hansen har inte lyckats få ut särskilt mycket av detta ännu.Senaste startelva för ÅFF:1. Gustav Jansson (MV) (K)3. Hampus Holmgren4. Alberto Catenacci2. Jon Birkfeldt15. Johan Ramhorn16. Simon Marklund10. Björn Westerblad6. Jens Jakobsson14. Simon Helg23. Emil Bellander8. Samuel HolmSpelare att se upp med:Emil Bellander, ny anfallare från Gefle , visade sin målnäsa under försäsongen och honom får vi hålla i schack.Jens Jakobsson, rivjärn på mitten som vinner en hel del boll.Simon Helg, kvick yttermittfältare som alltid levererar en hel del assist.Detta är en typisk match där DIF mycket väl strula till det för sig. Efter att ha släppt in mål i sista sekunden i flera matcher under säsongen hittills så hoppas jag att fokus finns i alla 95 minuter som kommer spelas på Vallas gräs. Om vi håller tätt bakåt är jag säker på att vi kommer ta hem alla tre poäng, för så vassa ser vi ut framåt. Om dessutom Mayambela lyckas trycka in en boll och få lite efterlängtat självförtroende så kommer vi se ännu vassare ut. Med Emil Johansson snart tillbaka och Haidar som kommer börja konkurrera kommer det knappast bli sämre!Nu ser vi till att samlas på Stora Valla och bära laget framåt mot ytterligare tre poäng. Vi har en väldigt fin sammansatt grupp i år och om vi i publiken också vi ställer upp för laget så kommer det bara bli bättre!Forza Rödvitt!

0 KOMMENTARER 275 VISNINGAR 0 KOMMENTARER275 VISNINGAR GUSTAV PERSSON

2017-05-17 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-05-17 08:00:00

Degerfors

2017-05-16 10:31:51

Degerfors

2017-05-16 10:00:00

Degerfors

2017-05-13 14:00:00

Degerfors

2017-05-09 10:17:25

Degerfors

2017-05-05 15:00:00

Degerfors

2017-05-02 09:44:19

Degerfors

2017-04-30 13:00:00

Degerfors

2017-04-23 09:07:14

Degerfors

2017-04-21 12:00:00

ANNONS:

Nu är det chans till revansch för Degerfors, som under årets försäsong stötte på ÅFF i genrepet inför Superettan. Matchen slutade 3-0 till hemmalaget från Åtvidaberg och målen gjordes av Linus Tornblad, Simon Helg och Emil Bellander. Denna trio får vi verkligen hålla under uppsikt under onsdagens match också!Matchen mot Östers IF på Myresjöhus Arena avslutades precis som matchen mot IFK Värnamo, ett mål i den sista sekunden och tappade poäng för DIF.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Dags för ytterligare ett nygammalt möte, mot våra gamla antagonister från Växjö. Dags för match på Myresjöhus Arena och dags för Hasani att utöka sin målskörd!Degerfors besegrade Dalkurd med 3 -1 på hemmaplan på Stora Valla inför 1870 personer i publiken.Årets stora favoriter i Superettan - Dalkurd FF - kommer på besök till Stora Valla.3-0 i röven och en målvakt som åkte på ett brutet ben. 1a maj kunde blivit en mer lyckad helgdag för Degerfors IF, men tyvärr så slutade dagen i mörker, framförallt för Oskar Klasson som istället för att rikta in sig på U21-EM får sikta in sig på minst 4 månader med rehab.Då var det dags för förra årets allsvenskingar HIF, som vi redan besökt under året - då i Svenska Cupen - vilket slutade med bortaseger för Degerfors! Nu hoppas vi på en repris.Efter tre raka matcher med poäng så var det dags att ta emot Värnamo på hemmaplan. Tyvärr slutade matchen i moll, då bortalaget lyckades göra mål på matchens sista nick(!) och avgöra.Dags för toppmöte på Stora Valla! Årets andra hemmamatch spelas mot ett nytänt IFK Värnamo där bland annat nuvarande skytteligaledaren Pär Cederqvist leder sina trupper.