Inför: BP - Degerfors IF

Dags för möte med en av årets nykomlingar. En nykomling som hittills gått som tåget och som dessutom vann i Svenska Cupen på Stora Valla. Chans till revansch!





Nu är det alltså dag att åka till Bromma för att möta

BP har gått som tåget hittills och leder



BP ställde senast upp med följande elva (4-3-3):

20.

15.

4.

23.

14. Joel Qviberg

7.

6.

11. Tim Söderström

2.

17. Viktor Gyökeres

19.



Spelare att se upp med:

Kevin Kabran - ledde skytteligan i ett dygn ungefär innan Salif Camara Jönsson hade show och tog över det epitetet. Men Kabran har visat sin målnäsa och honom får vi passa oss för!

Christopher Brandeborn - en ex-DIFare som fortfarande springer åttor runt sina längre kollegor. Kvick, yvig, passningssäker, målfarlig. Riktigt duktig mittfältare.

Markus Gustafsson - mittfältselegant med pondus. Bra högerfot som såväl kan lägga upp fina servar som panga skott i krysset. DIF kommer från en batalj mot GAIS på Stora Valla, som man lyckades vinna efter att Sargon levererat både mål och assist. 2-1 skrevs slutsiffrorna till och DIF tog en välbehövlig seger i den 10e omgången. Således 1/3-del av säsongen avklarad och DIF har samlat ihop 15 poäng och huserar för närvarande på en 6e plats i serien, där det är såväl fem poäng till uppflyttningsstrecket samt fem poäng ner till det negativa kvalsstrecket. Poängbäst i DIF är Sargon Abraham på sex poäng, där fem varit mål och han levererat en assist.Nu är det alltså dag att åka till Bromma för att möta Olof Mellberg s Brommapojkar ytterligare en gång den här säsongen. Senast slutade det med en 4-1 förlust i Svenska Cupen, där DIF faktiskt tog ledningen med 1-0 genom Haidar innan BP laddade ur och pulveriserade ett reducerat DIF, där Sebastian Ohlsson blivit utvisad under första halvlek.BP har gått som tåget hittills och leder Superettan på 25 inspelade poäng på 10 matcher, man har endast tappat poäng i två matcher hittills och endast dragit på sig en förlust! Ett oerhört imponerande facit av en nykomling i serien.BP ställde senast upp med följande elva (4-3-3):20. Budimir Janosevic (MV)15. Johan Falkmar 4. Carl Starfelt 23. Erik Figueroa 14. Joel Qviberg7. Markus Gustafsson 6. Gustav Sandberg Magnusson (K)11. Tim Söderström2. Christopher Brandeborn 17. Viktor Gyökeres19. Kevin Kabran Spelare att se upp med:Kevin Kabran - ledde skytteligan i ett dygn ungefär innan Salif Camara Jönsson hade show och tog över det epitetet. Men Kabran har visat sin målnäsa och honom får vi passa oss för!Christopher Brandeborn - en ex-DIFare som fortfarande springer åttor runt sina längre kollegor. Kvick, yvig, passningssäker, målfarlig. Riktigt duktig mittfältare.Markus Gustafsson - mittfältselegant med pondus. Bra högerfot som såväl kan lägga upp fina servar som panga skott i krysset.

0 KOMMENTARER 155 VISNINGAR 0 KOMMENTARER155 VISNINGAR GUSTAV PERSSON

2017-06-02 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-06-02 10:00:00

Degerfors

2017-05-30 10:00:00

Degerfors

2017-05-26 07:30:00

Degerfors

2017-05-22 10:53:31

Degerfors

2017-05-20 11:00:00

Degerfors

2017-05-18 08:23:21

Degerfors

2017-05-17 08:00:00

Degerfors

2017-05-16 10:31:51

Degerfors

2017-05-13 14:00:00

Degerfors

2017-05-09 10:17:25

ANNONS:

Dags för möte med en av årets nykomlingar. En nykomling som hittills gått som tåget och som dessutom vann i Svenska Cupen på Stora Valla. Chans till revansch!I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Göteborgare på besök när omgång 10 av Superettan vankas. Alltså 1/3-del av säsongen spelad efter lördagens kvällsmatch. 18.00 blåser domare XXX XXX i pipan och förhoppningsvis har vi storpublik på plats i matchen mellan botten och toppen!Vikingavallen bjöd in till en fotbollssöndag för vårt rödvita lag. Inga mål från något av lagen blev det, där enligt rapporter Pontus Åsbrink var närmst, men även DIF hade sin beskärda del av målchanser, men framförallt ett stort bollinnehav.Mot Täby för match mot Frej. Ett Frej som bytt ut en stor del av sin trupp från förra året och inlett årets säsong något skakigt.Förlust mot ett bottenlag i form av Åtvidaberg, detta efter en insats där målchanser skapades och brändes, Sargon gjorde ett riktigt fint mål och slarv gav bort ytterligare poäng i sista sekunden.Nu är det chans till revansch för Degerfors, som under årets försäsong stötte på ÅFF i genrepet inför Superettan. Matchen slutade 3-0 till hemmalaget från Åtvidaberg och målen gjordes av Linus Tornblad, Simon Helg och Emil Bellander. Denna trio får vi verkligen hålla under uppsikt under onsdagens match också!Matchen mot Östers IF på Myresjöhus Arena avslutades precis som matchen mot IFK Värnamo, ett mål i den sista sekunden och tappade poäng för DIF.Dags för ytterligare ett nygammalt möte, mot våra gamla antagonister från Växjö. Dags för match på Myresjöhus Arena och dags för Hasani att utöka sin målskörd!Degerfors besegrade Dalkurd med 3 -1 på hemmaplan på Stora Valla inför 1870 personer i publiken.