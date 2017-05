Inför: Degerfors IF - Dalkurd FF

Årets stora favoriter i Superettan - Dalkurd FF - kommer på besök till Stora Valla.



Nu krävs bättring mot ytterligare ett topplag och förhoppningen är att såväl publiken som det bra spelet återigen kommer tillbaks.



Trolig startelva för DIF:

J. Öst - E. Sachs, J. Olsson, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, S. Ohlsson, M. De Bruin - S. Abraham, G. Haidar - S. Hasani

Tror att Haidar kommer kliva in från start och Mayambela får kliva åt sidan. Zackrisson lär återfinnas på bänken efter att ha deltagit i en U21 match efter sin långdragna knäskada. Jesse får kliva in i målet och förhoppningsvis med stort självförtroende och en bra känsla, trots sina tre insläppta mål mot Helsingborg.



Förra årets möten slutade oavgjort båda matcherna; 1-1 och 2-2. I 2-2 mötet på "Borlänge Arena" så avslutades målskyttet av Amor Layouni i DIF i den 100e minuten, då han på volley bombade in kvitteringen och vilt jubel uppstod. Något liknande vore trevligt att se under lördagens match, men kanske med ett matchavgörande och tre poäng till hemmalaget istället!

Dalkurd har värvat idel duktiga spelare inför 2017 bl.a. Mohammed Bangura med förflutet i bl.a. AIK. I mål återfinns Frank Pettersson som gjort några säsonger för DIF på Stora Valla.



Senaste elva (3-5-2):

1. Frank Pettersson (MV)

16. Henrik Löfkvist

3. Kebba Ceesay

6.

24.

8.

5.

7.

15.

10.

22. Mohamed Bangura



DFF vill spela ett offensivt spel med stort bollinnehav och de har verkligen spelarna till att kunna genomföra det på ett bra sätt.



Spelare att hålla ögonen på:

Mohammed Bangura, anfallare. Ruggigt vass anfallare i form. Återstår att se om han kommer till start då han skadade låret senast.

Rawez Lawan, mittfältare, har inlett säsongen på ett bra sätt och är en rivig mittfältare med oerhört fint spelsinne. Gäller att vi får stopp på honom.

Kebba Ceesay, försvarare. Ny från Djurgårdens IF och har gjort flera säsonger i



DFF har endast släppt in ett mål hittills under året. Efter matchen mot DIF hoppas vi den siffran åtminstone dubblats!

DIF å sin sida har alltså inte gjort mål sen bortamötet mot



2017-05-05 15:00:00

