Inför: Degerfors IF - Gefle

Förra årets allsvenskingar kommer på besök. Likt BP, som vi mötte senast, så har även Gefle överraskat, men i negativ mening då de återfinns i bottenstriden av tabellen.



Poängmässigt har vi ett övertag på Gefle, 10 poäng mer har vi samlat ihop hittills under vårsäsongen där GIF endast lyckats plocka in 5 poäng på 11 matcher.

Den tidigare tränaren



För DIFs del blev det även det en 1-0 förlust. En hedersam sådan återigen då man gjorde en stark insats mot BP. Tyvärr slutade det med en förlust efter att de Bruin slitit ner

Dessutom stod domaren för en rejäl tabbe då 'Nutt' blev utvisad efter en märklig situation i matchens slutskede. Spelaren som skulle haft kort verkar ha varit Shpetim, men det hela är lite oklart. Det som är klart är att domaren, Johan Krantz, själv sagt att han visade ut fel spelare. Under torsdagen stod det klart att varken Nutt eller Shpetim kommer att stängas av och båda två finns således tillgängliga för spel på lördag.





Trolig startelva för DIF:

J. Öst - J. Olsson, H. Zackrisson, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, T. Solberg, M. Jeahze - S. Abraham, M. Mayambela - S. Hasani

Alternativt Haidar på mittfältet och Mayambela på topp. Och som tidigare nämnt, Solberg tar troligtvis Ohlssons plats på mitten.



Gefle ställde upp med följande lag i senaste matchen mot ÖIS (4-4-2):

1. August Strömberg (MV)

5. Jesper Björkman

29.

4.

3.

7.

17.

8.

11.

10. Deniz Hümmet

9.



Värt att notera är att vi slipper möta GIF-legenden Jonas Lantto som alltså blev utvisad mot ÖIS.



Spelare att hålla ögonen på:

August Strömberg, tidigare DIF-målvakten lämnade det sjunkande skeppet

Piotr Johansson, tidigare Ängelholm, ursprungligen från Malmö FF. Duktig ytter som skapar mycket chanser.

Johan Oremo, målskytt av rang. Levererar nästan alltid. Stark i huvudspelet.



Förhoppningsvis blir vi många rödvita som dyker upp på Stora Valla. Återigen en klassisk 16.00 match på en lördag i juni. Kan inte krävas mycket mer för att en ska leta sig till

Väl mött och forza Rödvitt! BP senast, nu Gefle alltså. En viktig match återigen!Poängmässigt har vi ett övertag på Gefle, 10 poäng mer har vi samlat ihop hittills under vårsäsongen där GIF endast lyckats plocka in 5 poäng på 11 matcher.Den tidigare tränaren Thomas Andersson fick lämna klubben efter den svaga starten. Ny tränare blev Poya Asbaghi, som tidigare tränat Dalkurd FF . Trots ny tränare blev det inga poäng i den senaste matchen heller då man mötte Örgryte IS. Matchen slutade 1-0 i ÖIS-favör.För DIFs del blev det även det en 1-0 förlust. En hedersam sådan återigen då man gjorde en stark insats mot BP. Tyvärr slutade det med en förlust efter att de Bruin slitit ner Christopher Brandeborn i defensivt straffområde, vilket gav BP straff som Markus Gustafsson enkelt slog in.Dessutom stod domaren för en rejäl tabbe då 'Nutt' blev utvisad efter en märklig situation i matchens slutskede. Spelaren som skulle haft kort verkar ha varit Shpetim, men det hela är lite oklart. Det som är klart är att domaren, Johan Krantz, själv sagt att han visade ut fel spelare. Under torsdagen stod det klart att varken Nutt eller Shpetim kommer att stängas av och båda två finns således tillgängliga för spel på lördag. Sebastian Ohlsson saknas i rödvitt då han dragit på sig tre gula kort under säsongen vilket resulterar i en matchs avstängning. Alternativen där är antingen unge Filip Stankovic som vi kan kasta in i hetluften, eller någon av de assisterande tränarna Solberg eller Holmberg. Viss skillnad på rutinen vilket troligtvis kommer väga tungt i en match mot ex-allsvenskingar.Trolig startelva för DIF:J. Öst - J. Olsson, H. Zackrisson, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, T. Solberg, M. Jeahze - S. Abraham, M. Mayambela - S. HasaniAlternativt Haidar på mittfältet och Mayambela på topp. Och som tidigare nämnt, Solberg tar troligtvis Ohlssons plats på mitten.Gefle ställde upp med följande lag i senaste matchen mot ÖIS (4-4-2):1. August Strömberg (MV)5. Jesper Björkman29. Martin Rauschenberg Brorsen4. Anton Lans 3. Albin Lohikangas 7. Piotr Johansson 17. Jonas Lantto (K)8. Christian Ljungberg 11. Adam Bergmark Wiberg 10. Deniz Hümmet9. Johan Oremo Värt att notera är att vi slipper möta GIF-legenden Jonas Lantto som alltså blev utvisad mot ÖIS.Spelare att hålla ögonen på:August Strömberg, tidigare DIF-målvakten lämnade det sjunkande skeppet Ljungskile för att få en nystart i karriären. Han hamnade i ett Gefle som går kräftgång. Slump eller inte så är August en väldigt duktig målvakt som vi måste få hål på för att plocka med oss alla poängen.Piotr Johansson, tidigare Ängelholm, ursprungligen från Malmö FF. Duktig ytter som skapar mycket chanser.Johan Oremo, målskytt av rang. Levererar nästan alltid. Stark i huvudspelet.Förhoppningsvis blir vi många rödvita som dyker upp på Stora Valla. Återigen en klassisk 16.00 match på en lördag i juni. Kan inte krävas mycket mer för att en ska leta sig till Degerfors en sån dag!Väl mött och forza Rödvitt!

0 KOMMENTARER 82 VISNINGAR 0 KOMMENTARER82 VISNINGAR GUSTAV PERSSON

2017-06-09 07:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-06-09 07:45:00

Degerfors

2017-06-04 18:30:00

Degerfors

2017-06-02 10:00:00

Degerfors

2017-05-26 07:30:00

Degerfors

2017-05-22 10:53:31

Degerfors

2017-05-20 11:00:00

Degerfors

2017-05-18 08:23:21

Degerfors

2017-05-17 08:00:00

Degerfors

2017-05-16 10:31:51

Degerfors

2017-05-13 14:00:00

ANNONS:

Förra årets allsvenskingar kommer på besök. Likt BP, som vi mötte senast, så har även Gefle överraskat, men i negativ mening då de återfinns i bottenstriden av tabellen.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Dags för möte med en av årets nykomlingar. En nykomling som hittills gått som tåget och som dessutom vann i Svenska Cupen på Stora Valla. Chans till revansch!Göteborgare på besök när omgång 10 av Superettan vankas. Alltså 1/3-del av säsongen spelad efter lördagens kvällsmatch. 18.00 blåser domare XXX XXX i pipan och förhoppningsvis har vi storpublik på plats i matchen mellan botten och toppen!Vikingavallen bjöd in till en fotbollssöndag för vårt rödvita lag. Inga mål från något av lagen blev det, där enligt rapporter Pontus Åsbrink var närmst, men även DIF hade sin beskärda del av målchanser, men framförallt ett stort bollinnehav.Mot Täby för match mot Frej. Ett Frej som bytt ut en stor del av sin trupp från förra året och inlett årets säsong något skakigt.Förlust mot ett bottenlag i form av Åtvidaberg, detta efter en insats där målchanser skapades och brändes, Sargon gjorde ett riktigt fint mål och slarv gav bort ytterligare poäng i sista sekunden.Nu är det chans till revansch för Degerfors, som under årets försäsong stötte på ÅFF i genrepet inför Superettan. Matchen slutade 3-0 till hemmalaget från Åtvidaberg och målen gjordes av Linus Tornblad, Simon Helg och Emil Bellander. Denna trio får vi verkligen hålla under uppsikt under onsdagens match också!Matchen mot Östers IF på Myresjöhus Arena avslutades precis som matchen mot IFK Värnamo, ett mål i den sista sekunden och tappade poäng för DIF.Dags för ytterligare ett nygammalt möte, mot våra gamla antagonister från Växjö. Dags för match på Myresjöhus Arena och dags för Hasani att utöka sin målskörd!