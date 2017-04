Inför: Falkenbergs FF - Degerfors IF

Nu är det dags för ett besök på Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg! En ny bekantskap för DIF i arenasammanhang, men en gammal bekant i Superettan-sammanhang.



Fortfarande saknas



Trolig startelva för DIF:

O. Klasson - E. Sachs, J. Olsson, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, S. Ohlsson, M. de Bruin - S. Abraham, M. Mayambela - S. Hasani.





Årets första poäng inbringades istället mot



Inför säsongen har man plockat in några spännande spelare, bl.a. Erik Pärsson från



FFFs senaste elva (4-4-2):

16.

14. Per Karlsson

7.

33.

25. Tobias Englund

20. Johan Lassagård

10.

28. Dominic Chatto

11.

9. Erik Pärsson

24. Viktor Götesson



Spelare att hålla ögonen på:

Stefan Rodevåg, anfallare som spelat fotboll sen urminnestider. Har en tendens att alltid göra mål på DIF. Återstår att se om Rodevåg får chansen att göra om den bedriften igen.

Mahmut Özen, ytterback med erfarenhet från MFF och turkiska ligan som dock saknades i den senaste startelvan, oklart om han kommer att delta mot DIF.

Erik Pärsson, anfallare, ny från Landskrona BOIS. Gjorde mängder av mål i division 1 men än har det inte riktigt lossnat i den gula tröjan.



Det lär vara ett lag fyllt av revanschlust som vill visa falkenbergsborna att de faktiskt ska höra hemma på en högre nivå än Superettan. Därför måste DIF vara på tårna från start och sätta defensiven på ett bra sätt återigen. Om Klasson fortsätter med sina fina insatser så finns det goda möjligheter att DIF kan knipa minst en poäng!

Med tanke på att herr Hedlund styr en buss till Falkenberg så räknar vi med ett gäng rödvita supportrar på plats. Förhoppningsvis kan dessa hjälpa till och heja fram de rödvita till ytterligare ett fint resultat.



2017-04-15 11:00:00

