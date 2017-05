På lördag hoppas vi att det jublas bland de rödvita på plats!

Inför: Degerfors IF - GAIS

Göteborgare på besök när omgång 10 av Superettan vankas. Alltså 1/3-del av säsongen spelad efter lördagens kvällsmatch. 18.00 blåser domare XXX XXX i pipan och förhoppningsvis har vi storpublik på plats i matchen mellan botten och toppen!



Dessutom går det flera resor från Karlstad i olika regi, där förhoppningsvis många rödvita supportrar kommer delta. Detta bör således leda till en storpublik på Stora Valla!



DIFs troliga startelva:

Öst - Olsson, de Bruin, Wiktorsson - Lindell, Ohlsson, Ladan, Jeahze- Abraham, Haidar - Hasani

Möjligt att 'Nutt' får kliva in från start istället för en något sliten Shpetim. Mayambela kommer givetvis få speltid. Vi kan även hoppas att Kevin G-S får komma in och göra några minuter i



Det gäller att vi ser upp med GAIS bäste målskytt Dardan Rexhepi, som gjort 3 mål hittills. Dessutom Johan Svahns högerfot som visat att han kan leverera bra bollar under tidigare Superetta-säsonger.

Laget är placerat på en 9e plats i tabellen, med 12 inspelade poäng. Detta innebär att de har platsen precis bakom DIF i tabellen, men det som är till DIFs fördel är lagets målskillnad. GAIS har -5 i den kolumnen och den stora anledningen till det är 7-1 förlusten mot Varberg för några veckor sedan.



Senast ställde man upp med följande manskap då man vann mot

1. Damir Mehic (MV)

4. Steven Old (K)

6. Carl Nyström

5. Niklas Andersen

12. Erik Jonasson Westermark

8. Andreas Petersson

20. Dusan Djuric

7. Johan Svahn

26. Malkolm Moenza

9. Dardan Rexhepi

2. James Sinclair



Kapten Old avgjorde med ett mål i den 75e minuten och matchen slutade 1-0 till hemmalaget.



Nu har makrillarna lite vind i seglen men förhoppningsvis kan vi ge deras boost en knäpp och kliva ifrån lite i tabellen. En insats likt den mot Dalkurd vore mumma för oss rödvita supportrar!



2017-05-26 07:30:00

