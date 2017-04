Inför: Helsingborgs IF - Degerfors IF

Då var det dags för förra årets allsvenskingar HIF, som vi redan besökt under året - då i Svenska Cupen - vilket slutade med bortaseger för Degerfors! Nu hoppas vi på en repris.





Förhoppningsvis blir det vissa förändringar i DIFs trupp då flera spelare närmar sig återkomst efter skador, bl.a.



Trolig startelva för DIF:

Klasson - Sachs, Olsson, Wiktorsson - Lindell, Ladan, Ohlsson, de Bruin - Abraham, Mayambela - Hasani.

Dvs en startelva precis som tidigare, men förändringarna kommer återfinnas på bänken och där blir det troligtvis spetsigare än vad det varit tidigare.



Helsingborg har inlett årets säsong på följande sätt:

Hemmapremiären mot Trelleborgs FF vann de med 1-0 efter mål av

Därefter mötte man Varberg i en målrik match där HIF hade ledningen med 3-0 i halvtid, oförmåga att försvara samt ett inspirerat hemmalag ledde dock till att matchen slutade 3-3 efter att BoiS kvitterat på övertid. I matchen mot

Bästa målskytt såhär långt är Jesper Lange på 2 gjorda mål och han leder även assistligan med 2 målgivande passningar såhär långt.



Senaste elva (4-4-2):

1. Matthew Pyzdrowski (MV)

13. Alexander Achinioti Jönsson

26.

3. Frederik Hellstrup

11. Adam Eriksson

8. Martin Christensen

6.

33.

10.

18. Oke Akpoveta

22. Jesper Lange



Spelare att se upp med:

Oke Akpoveta, ny från

Edwin Gyimah, mittfältare med landslagsrutin.

Jesper Lange, anfallare, leder poängligan i HIF hittills och honom måste vi hålla koll på hela matchen.



Väl mött på Olympia 1a maj! Degerfors IF ådrog sig seriens första förlust då IFK Värnamo lyckades trycka in 1-0 med matchens sista spark senast. Ändock så är 7 poäng på de 4 inledande omgångarna ett helt klart godkänt resultat, men nu väntar återigen ett lag som spelade Allsvenskan 2016. Denna gång gör vi återbesök i Helsingborg , där vi även spelade cupmatch i våras. Då vann DIF med 3-2 efter en riktigt bra insats. Nu har HIFs trupp förändrats och laget har dessutom fått en godkänd start i serien vilket innebär att det kommer troligen bli ett helt annat spel än sist.Förhoppningsvis blir det vissa förändringar i DIFs trupp då flera spelare närmar sig återkomst efter skador, bl.a. Govend Haidar och Hampus Zackrisson. Även Oliver Nilsson är hel och han återfanns på bänken mot Värnamo.Trolig startelva för DIF:Klasson - Sachs, Olsson, Wiktorsson - Lindell, Ladan, Ohlsson, de Bruin - Abraham, Mayambela - Hasani.Dvs en startelva precis som tidigare, men förändringarna kommer återfinnas på bänken och där blir det troligtvis spetsigare än vad det varit tidigare.Helsingborg har inlett årets säsong på följande sätt:Hemmapremiären mot Trelleborgs FF vann de med 1-0 efter mål av Jesper Lange Därefter mötte man Varberg i en målrik match där HIF hade ledningen med 3-0 i halvtid, oförmåga att försvara samt ett inspirerat hemmalag ledde dock till att matchen slutade 3-3 efter att BoiS kvitterat på övertid. I matchen mot Gefle IF så blev det återigen oavgjort resultat, då den matchen slutade 1-1. I senaste omgången åkte man till Göteborg för att möta GAIS , den matchen slutade även den oavgjort och HIF är således hittills obesegrade i årets serie.Bästa målskytt såhär långt är Jesper Lange på 2 gjorda mål och han leder även assistligan med 2 målgivande passningar såhär långt.Senaste elva (4-4-2):1. Matthew Pyzdrowski (MV)13. Alexander Achinioti Jönsson26. Peter Larsson (K)3. Frederik Hellstrup11. Adam Eriksson8. Martin Christensen6. Andreas Landgren 33. Edwin Gyimah 10. Anton Wede 18. Oke Akpoveta22. Jesper LangeSpelare att se upp med:Oke Akpoveta, ny från Dalkurd FF , en anfallare som öste in mål i Frej förra säsongen, sökte sig till DFF men misslyckades och återfinns nu i ett HIF som satsar på en direkt återkomst till högsta serien.Edwin Gyimah, mittfältare med landslagsrutin.Jesper Lange, anfallare, leder poängligan i HIF hittills och honom måste vi hålla koll på hela matchen.Väl mött på Olympia 1a maj!

0 KOMMENTARER 125 VISNINGAR 0 KOMMENTARER125 VISNINGAR GUSTAV PERSSON

2017-04-30 13:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-04-30 13:00:00

Degerfors

2017-04-25 10:00:00

Degerfors

2017-04-23 09:07:14

Degerfors

2017-04-21 12:00:00

Degerfors

2017-04-19 10:21:29

Degerfors

2017-04-15 11:00:00

Degerfors

2017-04-09 09:31:45

Degerfors

2017-04-07 10:00:00

Degerfors

2017-04-07 08:46:22

Degerfors

2017-04-03 21:31:18

ANNONS:

Då var det dags för förra årets allsvenskingar HIF, som vi redan besökt under året - då i Svenska Cupen - vilket slutade med bortaseger för Degerfors! Nu hoppas vi på en repris.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Efter tre raka matcher med poäng så var det dags att ta emot Värnamo på hemmaplan. Tyvärr slutade matchen i moll, då bortalaget lyckades göra mål på matchens sista nick(!) och avgöra.Dags för toppmöte på Stora Valla! Årets andra hemmamatch spelas mot ett nytänt IFK Värnamo där bland annat nuvarande skytteligaledaren Pär Cederqvist leder sina trupper.DIF klev in på det gröna gräset på Falcon Alkoholfri arena med två raka segrar och tog emot det gulklädda laget från havet som hittills inte vunnit i Superettan. Matchen borde vunnits av ett välspelande rödvitt lag, men istället kvitterades ledningen under de sista femton minutrarna och lagen fick varsin poäng.Nu är det dags för ett besök på Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg! En ny bekantskap för DIF i arenasammanhang, men en gammal bekant i Superettan-sammanhang.Degerfors tog sig an nykomlingen Norrby på hemmaplan och vann matchen med 2 - 0.Hemmapremiär och nykomlingarna Norrby IF från Borås står för motståndet på Stora Valla.Med morgondagens premiärmatch i fokus gör DIF flera satsningar för att få tillbaks publiken som under förra året lös med sin frånvaro.Åk med supporterbussen till Falkenberg