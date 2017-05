Inför: IF Frej Täby - Degerfors IF

Mot Täby för match mot Frej. Ett Frej som bytt ut en stor del av sin trupp från förra året och inlett årets säsong något skakigt.





DIFs troliga elva:

Öst - Olsson, Zackrisson, Wiktorsson - Lindell, Ohlsson, Ladan, de Bruin - Abraham, Haidar - Hasani

Johansson tillbaks på bänken! Haidar tillbaks på planen!

Förhoppningsvis så kan denna elva leverera mål framåt och hålla tätt bakåt, för det behövs inte bara ett positivt spel utan även lite poäng att lägga till i tabellen.



Degerfors kommer senast från en tuff batalj på Stora Valla mot Åtvidaberg. Den slutade återigen i moll, då man för TREDJE(!) matchen den här säsongen släppte in mål i sista sekunden på övertiden vilket resulterade i slutresultatet 1-2 till ÅFF.



Frej ställde senast upp med följande elva (4-3-3):

50. Fernando Carrillo Iglesias (MV)

2. Jakob Glasberg

7.

15. Noí Olafsson

4. Danilo Kuzmanovic

17.

11. Adam Gradén

10.

8. Pontus Åsbrink

22. Franco Karroum

19.



Man åkte då till



Spelare att hålla ögonen på:



Joakim Runnemo, assistkung. Hög press är den bästa medicinen för att motstå Runnemo.

Pontus Åsbrink, mittfältare, levererat flera mål hittills.



Förhoppningsvis blir det några rödvita på plats då det åtminstone är helgmatch igen.



Kom igen Rödvitt, dags att hitta tillbaks till vinnarspåret!

Det är dags för veckans andra match. Match mot ytterligare ett lag som huserat i botten av tabellen under inledningen, dock ligger de endast 5 poäng bakom DIF, så en seger skulle verkligen göra gott för att skapa ytterligare distans neråt och fortsätta ha lite häng på topplagen.DIFs troliga elva:Öst - Olsson, Zackrisson, Wiktorsson - Lindell, Ohlsson, Ladan, de Bruin - Abraham, Haidar - HasaniJohansson tillbaks på bänken! Haidar tillbaks på planen!Förhoppningsvis så kan denna elva leverera mål framåt och hålla tätt bakåt, för det behövs inte bara ett positivt spel utan även lite poäng att lägga till i tabellen.Degerfors kommer senast från en tuff batalj på Stora Valla mot Åtvidaberg. Den slutade återigen i moll, då man för TREDJE(!) matchen den här säsongen släppte in mål i sista sekunden på övertiden vilket resulterade i slutresultatet 1-2 till ÅFF.Frej ställde senast upp med följande elva (4-3-3):50. Fernando Carrillo Iglesias (MV)2. Jakob Glasberg7. Richard Spong 15. Noí Olafsson4. Danilo Kuzmanovic17. Yonathan Getachew 11. Adam Gradén10. Joakim Runnemo 8. Pontus Åsbrink22. Franco Karroum19. Lukas Sunesson Man åkte då till Trelleborg och mötte TFF och hade ledningen tills det återstod två minuter av matchen, då klev Marcus Pode in i handlingen och satte två mål på två minuter och även Frej åkte på en tung förlust.Spelare att hålla ögonen på: Nsima Peter , ny från Varberg, Frejs främste målskytt hittills, duktig i djupled, duktig avslutare. Håll honom borta från målområdet!Joakim Runnemo, assistkung. Hög press är den bästa medicinen för att motstå Runnemo.Pontus Åsbrink, mittfältare, levererat flera mål hittills.Förhoppningsvis blir det några rödvita på plats då det åtminstone är helgmatch igen.Kom igen Rödvitt, dags att hitta tillbaks till vinnarspåret!

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR GUSTAV PERSSON

2017-05-20 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-05-20 11:00:00

Degerfors

2017-05-18 08:23:21

Degerfors

2017-05-17 08:00:00

Degerfors

2017-05-16 10:31:51

Degerfors

2017-05-16 10:00:00

Degerfors

2017-05-13 14:00:00

Degerfors

2017-05-09 10:17:25

Degerfors

2017-05-05 15:00:00

Degerfors

2017-05-02 09:44:19

Degerfors

2017-04-30 13:00:00

ANNONS:

Mot Täby för match mot Frej. Ett Frej som bytt ut en stor del av sin trupp från förra året och inlett årets säsong något skakigt.Förlust mot ett bottenlag i form av Åtvidaberg, detta efter en insats där målchanser skapades och brändes, Sargon gjorde ett riktigt fint mål och slarv gav bort ytterligare poäng i sista sekunden.Nu är det chans till revansch för Degerfors, som under årets försäsong stötte på ÅFF i genrepet inför Superettan. Matchen slutade 3-0 till hemmalaget från Åtvidaberg och målen gjordes av Linus Tornblad, Simon Helg och Emil Bellander. Denna trio får vi verkligen hålla under uppsikt under onsdagens match också!Matchen mot Östers IF på Myresjöhus Arena avslutades precis som matchen mot IFK Värnamo, ett mål i den sista sekunden och tappade poäng för DIF.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Dags för ytterligare ett nygammalt möte, mot våra gamla antagonister från Växjö. Dags för match på Myresjöhus Arena och dags för Hasani att utöka sin målskörd!Degerfors besegrade Dalkurd med 3 -1 på hemmaplan på Stora Valla inför 1870 personer i publiken.Årets stora favoriter i Superettan - Dalkurd FF - kommer på besök till Stora Valla.3-0 i röven och en målvakt som åkte på ett brutet ben. 1a maj kunde blivit en mer lyckad helgdag för Degerfors IF, men tyvärr så slutade dagen i mörker, framförallt för Oskar Klasson som istället för att rikta in sig på U21-EM får sikta in sig på minst 4 månader med rehab.Då var det dags för förra årets allsvenskingar HIF, som vi redan besökt under året - då i Svenska Cupen - vilket slutade med bortaseger för Degerfors! Nu hoppas vi på en repris.