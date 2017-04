Inför: Degerfors IF - IFK Värnamo

Dags för toppmöte på Stora Valla! Årets andra hemmamatch spelas mot ett nytänt IFK Värnamo där bland annat nuvarande skytteligaledaren Pär Cederqvist leder sina trupper.



I förra omgången åkte DIF till Västkusten och mötte ett



Trolig startelva för DIF:

O. Klasson - E. Sachs, J. Olsson, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, S. Ohlsson, M. deBruin - S. Abraham, M. Mayambela - S. Hasani.



Nu tar man emot IFK Värnamo som har 6 inspelade poäng på tre matcher och dessutom gjort flest mål i serien (9 st). Det gäller att DIF sätter defensiven återigen och inte bjuder på någonting mot storvuxne Pär Cederqvist på topp. Dessutom kommer kanterna sättas på mer prov än tidigare matcher då IFK har kvicka yttrar som gärna kliver framåt.



Förra årets gigant Issam Jebali lämnade som bekant IFK för att pröva lyckan i

För att försöka få lite nytändning i den småländska klubben plockades Christian Järdler in som tränare från förra årets strykgäng Ängelholms FF. Han plockade även med sig ett gäng spelare, där Petar Petrovic hittills varit mest inflytelserik då han gjort 3 mål och 1 assist på de tre spelade matcherna! Ett riktigt bra nyförvärv med andra ord. Tillsammans med den gamle räven Pär Cederqvist så bildar man en sylvass offensiv, där PC, som gjort flest Superetta-mål genom tiderna, hittills stått för 4 mål i år.

Värd att notera är även Liridon Silka som värvades från J Södra, en mittfältselegant som har ett riktigt bra passningsspel och ofta står för uppspelen till de offensiva spelarna.



Värnamo har ställt upp med samma elva i de tre inledande omgångarna, nämligen följande:



30.

25.

6. Tyler Lissette

2. Fredrik Lundgren

20. Freddy Winst

16.

14. Liridon Silka

18. Simon Nilsson

10. Petar Petrovic

11. Ryan Finley

9. Pär Cederquist (K)



Spelare att hålla ögonen på:

Pär Cederqvist, leder skytteligan, har gjort flest mål i

Liridon Silka, mittfältare som ryktades till DIF under Silly Season. Har en oerhört fin passningsfot.

Petar Petrovic, yttermittfältare som levererat många poäng hittills. Fin fot och snabb.



Klockan 18.00 på lördagskvällen så blåser Farouk Nehdi från Huddinge i pipan och förkunnar att toppmötet mellan DIF-IFK är igång. Förhoppningsvis så fortsätter DIF sin frammarsch i årets Superetta med ytterligare en bra insats och att vi får en stor publik på plats!

Forza Rödvitt!

Dags för match på Stora Valla igen! Efter hemmapremiären mot Norrby så är det dags att ta nya tag och försöka ordna årets största publik hittills när vi tar emot kamraterna från Värnamo.I förra omgången åkte DIF till Västkusten och mötte ett Falkenberg som inte riktigt stod att känna igen från tidigare år. DIF tog ledningen i den 16e minuten efter att en genomskärare av Sebastian Ohlsson nådde Sargon Abraham som fri med målvakten placerade in 1-0. I den 53e minuten hade man ett gyllene läge att knyta ihop säcken då Mayambela i princip hade ett helt öppet mål att träffa, men istället fick bollen på en sprattlande Hampus Nilsson i hemmamålet som räddade till hörna. 2-0 där och de tre poängen hade varit i hamn. Istället kvitterade FFF i den 79e minuten genom inhopparen Richard Donkor . 1-1 slutade matchen och DIF har ändå med sig en nolla i förlustkolumnen i serien. 7 poäng på tre matcher är verkligen en bra start på säsongen. Ytterligare smolk i bägaren var att målskytten Abraham fick kliva av med en stukad fot en bit in i första halvlek. Återstår att se om han kan delta på lördag.Trolig startelva för DIF:O. Klasson - E. Sachs, J. Olsson, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, S. Ohlsson, M. deBruin - S. Abraham, M. Mayambela - S. Hasani.Nu tar man emot IFK Värnamo som har 6 inspelade poäng på tre matcher och dessutom gjort flest mål i serien (9 st). Det gäller att DIF sätter defensiven återigen och inte bjuder på någonting mot storvuxne Pär Cederqvist på topp. Dessutom kommer kanterna sättas på mer prov än tidigare matcher då IFK har kvicka yttrar som gärna kliver framåt.Förra årets gigant Issam Jebali lämnade som bekant IFK för att pröva lyckan i Elfsborg . När Jebalis finesser försvann dalade även Värnamo i tabellen och det som börjat så lovande slutade som det brukar för det vitblåa laget, i en mittenplacering.För att försöka få lite nytändning i den småländska klubben plockades Christian Järdler in som tränare från förra årets strykgäng Ängelholms FF. Han plockade även med sig ett gäng spelare, där Petar Petrovic hittills varit mest inflytelserik då han gjort 3 mål och 1 assist på de tre spelade matcherna! Ett riktigt bra nyförvärv med andra ord. Tillsammans med den gamle räven Pär Cederqvist så bildar man en sylvass offensiv, där PC, som gjort flest Superetta-mål genom tiderna, hittills stått för 4 mål i år.Värd att notera är även Liridon Silka som värvades från J Södra, en mittfältselegant som har ett riktigt bra passningsspel och ofta står för uppspelen till de offensiva spelarna.Värnamo har ställt upp med samma elva i de tre inledande omgångarna, nämligen följande:30. Tobias Andersson (MV)25. Victor Nilsson 6. Tyler Lissette2. Fredrik Lundgren20. Freddy Winst16. Oscar Johansson 14. Liridon Silka18. Simon Nilsson10. Petar Petrovic11. Ryan Finley9. Pär Cederquist (K)Spelare att hålla ögonen på:Pär Cederqvist, leder skytteligan, har gjort flest mål i Superettan genom tiderna, stor och stark. Stoppa honom och mycket är vunnet!Liridon Silka, mittfältare som ryktades till DIF under Silly Season. Har en oerhört fin passningsfot.Petar Petrovic, yttermittfältare som levererat många poäng hittills. Fin fot och snabb.Klockan 18.00 på lördagskvällen så blåser Farouk Nehdi från Huddinge i pipan och förkunnar att toppmötet mellan DIF-IFK är igång. Förhoppningsvis så fortsätter DIF sin frammarsch i årets Superetta med ytterligare en bra insats och att vi får en stor publik på plats!Forza Rödvitt!

0 KOMMENTARER 151 VISNINGAR 0 KOMMENTARER151 VISNINGAR GUSTAV PERSSON

2017-04-21 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-04-21 12:00:00

Degerfors

2017-04-20 08:00:00

Degerfors

2017-04-19 10:21:29

Degerfors

2017-04-15 11:00:00

Degerfors

2017-04-09 09:31:45

Degerfors

2017-04-07 10:00:00

Degerfors

2017-04-07 08:46:22

Degerfors

2017-04-03 21:31:18

Degerfors

2017-04-03 16:49:15

Degerfors

2017-04-03 15:54:38

ANNONS:

Dags för toppmöte på Stora Valla! Årets andra hemmamatch spelas mot ett nytänt IFK Värnamo där bland annat nuvarande skytteligaledaren Pär Cederqvist leder sina trupper.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.DIF klev in på det gröna gräset på Falcon Alkoholfri arena med två raka segrar och tog emot det gulklädda laget från havet som hittills inte vunnit i Superettan. Matchen borde vunnits av ett välspelande rödvitt lag, men istället kvitterades ledningen under de sista femton minutrarna och lagen fick varsin poäng.Nu är det dags för ett besök på Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg! En ny bekantskap för DIF i arenasammanhang, men en gammal bekant i Superettan-sammanhang.Degerfors tog sig an nykomlingen Norrby på hemmaplan och vann matchen med 2 - 0.Hemmapremiär och nykomlingarna Norrby IF från Borås står för motståndet på Stora Valla.Med morgondagens premiärmatch i fokus gör DIF flera satsningar för att få tillbaks publiken som under förra året lös med sin frånvaro.Åk med supporterbussen till FalkenbergDegerfors IF har meddelat alla via officiella hemsidan att det kommer bli ändringar gällande supporterläktaren, sektion A inför kommande säsong.Degerfors slog till med något så ovanligt som en vinst i premiären av årets Superettan.