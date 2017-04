Inför: Degerfors IF - Norrby IF

Hemmapremiär och nykomlingarna Norrby IF från Borås står för motståndet på Stora Valla.





Trolig startelva för hemmalaget:

O. Klasson - J. Olsson, E. Sachs, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, S. Ohlsson, M. deBruin - S. Abraham, M. Mayambela - S. Hasani



Saknas gör fortfarande Hampus Zackrisson, Emil Johansson, Oliver Nilsson,

Förändringar som jag tror på är att Jonas Olsson tar de Bruins plats i mittförsvaret, Marcus DB flyttas ut på vänsterkanten och

På bänken bör vi återfinna J. Öst, nämnde Jeahze, A. Holmberg, T. Solberg, Kevin Gustavsson-Stolpe (som fick äran att göra seniordebut i DIF mot Syrianska), Filip Stankovic samt troligtvis unge Andreas Jansson med tanke på Nutts frånvaro.



Förhoppningen kring matchen är att DIF ska fortsätta visa upp sitt fina spel, där kanterna används mycket i anfallsspelet och där man i försvarsspelet hittar en tydlighet i presspelet. Att sätta Lindell i inläggslägen med sin fina högerfot har visat sig ge resultat tidigare under året och det vore en stor vinst om DIF lyckas med det fortsättningsvis också. Abraham och Mayambela hoppas vi kan använda sina spetsegenskaper och hitta luckor i djupled.



Norrby IF startade säsongen på sin hemmaplan, Borås Arena.



Norrby har inför årets säsong bland annat tappat sin bästa målskytt, Ricky Yarvusat, till nuvarande seriekonkurrenten Dalkurd.

Istället har man plockat följande spelare:

Max Watson, försvarare, inlånad från J Södra.

Viktor Nilsson, försvarare från IF

Meriton Qoraj, försvarare från Qviding FIF.

Liridon Gashi, försvarare från IF Elfsborg.



Prosper Kasim, mittfältare, inlånad från IFK Göteborg.

Irfan Delimedjac, mittfältare.



De har en väldigt ung trupp som inte har särskilt mycket rutin från spel i



Spelare värda att notera:



Shqelkim Krasniqi, mittfältare / anfallare. Har spelat i GAIS för några säsonger sen och utmärkte sig på Stora Valla 2015, då han blev utvisad i en match som slutade med GAIS seger efter att August Strömberg tappat in en boll i sista minuten. Återstår att se om Krasniqi gör ett annat avtryck i år.

Marcus Översjö, mittfältare / anfallare som representerat både Elfsborg och GAIS tidigare i karriären. Numer har han kaptensbindeln och blev även utsedd till NIFs bästa spelare i premiären mot GAIS. Duktig spelare som det gäller att DIF har koll på.



Senaste startelva för NIF (4-5-1):

M. Krasniqi - K. Aso, M. Watson, M. Dresevic, K. Hodzic - S. Krasniqi, N. Savolainen, J. Brandt, N. Osmanagic, A. Krasnici - M. Översjö (K)



Stora Valla kommer att bjuda på omkring 13 grader och halvklart på lördag och vid kl 14 kommer domare Jonas Karlsson från Målilla blåsa i pipan och starta omgång #2 för DIF och NIFs del. 2 timmar senare hoppas vi att

Väl mött på Valla och Forza Rödvitt! För DIFs del inleddes säsongen på Södertälje Arena där Syrianska FC stod för motståndet. Efter en högkvalitativ insats av Oskar Klasson i DIF-målet och effektivitet framför hemmalagets målvakt så slutade matchen med något så ovanligt som en DIF-seger i en premiärmatch! 3-2 skrevs slutsiffrorna till och målskyttar blev Marcus deBruin, Sargon Abraham och Shpetim Hasani. Värt att notera är att samtliga mål kom till efter inlägg eller inspel från kanterna och det kan mycket väl tänkas vara den melodin som DIF återigen ska hitta tillbaks till efter förra årets knakiga offensiv som ofta tog stopp centralt.Trolig startelva för hemmalaget:O. Klasson - J. Olsson, E. Sachs, C. Wiktorsson - E. Lindell, N. Ladan, S. Ohlsson, M. deBruin - S. Abraham, M. Mayambela - S. HasaniSaknas gör fortfarande Hampus Zackrisson, Emil Johansson, Oliver Nilsson, Govend Haidar samt alltså Alexander Andersson , som drog på sig en bristning på träning i veckan.Förändringar som jag tror på är att Jonas Olsson tar de Bruins plats i mittförsvaret, Marcus DB flyttas ut på vänsterkanten och Mohanad Jeahze (inlånad från IFK Norrköping) får kliva åt sidan. Offensivt kommer troligtvis Hasani kliva in från start med tanke på att 'Nutt' dragit på sig en skada, detta trots att Shpetim inte riktigt är redo för 90 minuters spel.På bänken bör vi återfinna J. Öst, nämnde Jeahze, A. Holmberg, T. Solberg, Kevin Gustavsson-Stolpe (som fick äran att göra seniordebut i DIF mot Syrianska), Filip Stankovic samt troligtvis unge Andreas Jansson med tanke på Nutts frånvaro.Förhoppningen kring matchen är att DIF ska fortsätta visa upp sitt fina spel, där kanterna används mycket i anfallsspelet och där man i försvarsspelet hittar en tydlighet i presspelet. Att sätta Lindell i inläggslägen med sin fina högerfot har visat sig ge resultat tidigare under året och det vore en stor vinst om DIF lyckas med det fortsättningsvis också. Abraham och Mayambela hoppas vi kan använda sina spetsegenskaper och hitta luckor i djupled.Norrby IF startade säsongen på sin hemmaplan, Borås Arena. GAIS stod på andra sidan planhalvan och 3465 personer hade letat sig till matchen. GAIS med toppambitioner mot en nykomling, slutade som så ofta tidigare - oavgjort. 0-0 skrevs resultatet till. Värt att notera är att Norrby vann hörnstatistiken med klara 13-3 och förde matchen i stunder. De verkar helt enkelt ha stått för en stabil insats.Norrby har inför årets säsong bland annat tappat sin bästa målskytt, Ricky Yarvusat, till nuvarande seriekonkurrenten Dalkurd.Istället har man plockat följande spelare:Max Watson, försvarare, inlånad från J Södra.Viktor Nilsson, försvarare från IF Elfsborg Meriton Qoraj, försvarare från Qviding FIF.Liridon Gashi, försvarare från IF Elfsborg. Jesper Brandt , mittfältare från Qviding FIF.Prosper Kasim, mittfältare, inlånad från IFK Göteborg.Irfan Delimedjac, mittfältare.De har en väldigt ung trupp som inte har särskilt mycket rutin från spel i Sverige s två högsta divisioner, men inspiration och talang leder ofta till goda resultat, speciellt i inledningen på säsongen. De gjorde en inspirerande insats mot GAIS och kommer ta med sig ett gott självförtroende till Stora Valla för deras första bortamatch i Superettan Spelare värda att notera: Mergim Krasniqi , målvakt, provspelade med DIF för några år sedan och är en viktig pusselbit i Norrbys lagbygge.Shqelkim Krasniqi, mittfältare / anfallare. Har spelat i GAIS för några säsonger sen och utmärkte sig på Stora Valla 2015, då han blev utvisad i en match som slutade med GAIS seger efter att August Strömberg tappat in en boll i sista minuten. Återstår att se om Krasniqi gör ett annat avtryck i år.Marcus Översjö, mittfältare / anfallare som representerat både Elfsborg och GAIS tidigare i karriären. Numer har han kaptensbindeln och blev även utsedd till NIFs bästa spelare i premiären mot GAIS. Duktig spelare som det gäller att DIF har koll på.Senaste startelva för NIF (4-5-1):M. Krasniqi - K. Aso, M. Watson, M. Dresevic, K. Hodzic - S. Krasniqi, N. Savolainen, J. Brandt, N. Osmanagic, A. Krasnici - M. Översjö (K)Stora Valla kommer att bjuda på omkring 13 grader och halvklart på lördag och vid kl 14 kommer domare Jonas Karlsson från Målilla blåsa i pipan och starta omgång #2 för DIF och NIFs del. 2 timmar senare hoppas vi att Degerfors IF tagit säsongens andra seger och visat sig från sin bästa sida inför en stor publik!Väl mött på Valla och Forza Rödvitt!

0 KOMMENTARER 178 VISNINGAR 0 KOMMENTARER178 VISNINGAR GUSTAV PERSSON

2017-04-07 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-04-07 10:00:00

Degerfors

2017-04-07 08:46:22

Degerfors

2017-04-03 21:31:18

Degerfors

2017-04-03 16:49:15

Degerfors

2017-04-03 15:54:38

Degerfors

2017-04-03 10:00:00

Degerfors

2017-04-01 09:00:00

Degerfors

2017-03-13 12:35:00

Degerfors

2017-03-13 09:00:00

Degerfors

2017-03-05 10:34:54

ANNONS:

Hemmapremiär och nykomlingarna Norrby IF från Borås står för motståndet på Stora Valla.Med morgondagens premiärmatch i fokus gör DIF flera satsningar för att få tillbaks publiken som under förra året lös med sin frånvaro.Åk med supporterbussen till FalkenbergDegerfors IF har meddelat alla via officiella hemsidan att det kommer bli ändringar gällande supporterläktaren, sektion A inför kommande säsong.Degerfors slog till med något så ovanligt som en vinst i premiären av årets Superettan.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Då var det dags igen! Superettan 2017 tar fart och för Degerfors IFs del bär det av österut till Södertäljes enda kvarvarande lag i Superettan - Syrianska FC.Här kommer det upp kortare nyheter som handlar om laget eller saker omkring laget som dykt upp.Degerfors IFs ångestfyllda säsong är äntligen slut. Trots en trupp som Patrik Werner uttryckte var en av de bästa han haft att göra med så blev det ingen toppstrid, utan man fick inrikta sig på att ta tillräckligt med poäng för att klara sig undan en nervös kvalhistoria. Nu påbörjas jobbet med att göra 2017-års trupp till den bästa DIF haft i Superettan. Här samlar vi spelare som blivit klara in/ut eller som ryktas in/ut till klubben.Efter två raka bortasegrar och ledning i gruppfinalen mot Brommapojkarna såg det riktigt bra ut för Degerfors IF och möjligheterna att gå till kvartsfinal i Svenska Cupen. Men glädjen efter ledningsmålet stod sig inte ens en minut och istället för en bragdartad poäng mot BP blev det en bitter förlust.