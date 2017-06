Inför: ÖIS - Degerfors IF

Återigen en västkustmatch, nu gäller det en tripp till Göteborg och kvällsmatch för vårt rödvita lag och förhoppningsvis ett bättre resultat än i den senaste matchen.

Efter matchen väntas en månads uppehåll, så nu är det viktigt att vi får med oss så många poäng som möjligt och tar lite sommarlov med en positiv känsla. Efter debaclet i Varberg där vi släppte in 4 mål och inte satte ett enda så är det verkligen önskat att DIF gör en bra insats igen. Framförallt med tanke på att tabellen är så galet jämn, tror aldrig jag upplevt en SÅ jämn tabell som det faktiskt är i år. 3 poäng mellan 5e och 14e plats i tabellen. Inför matchen mot Örgryte så ligger faktiskt DIF endast 3 poäng bakom Göteborgslaget, vilket innebär att en eventuell seger är ännu mer värdefull.ÖIS senaste match spelades mot Norrby IF och även de åkte på en stjärnsmäll då Boråslaget vann med hela 5-1. Det är således två revanschsugna lag som kommer mötas på Gamla Ullevi på torsdag, en inte alltför vild gissning är att försvarsspelet har varit fokus under träningarna i både rödvitt och rödblått läger inför matchen.DIF kommer troligtvis till spel med följande elva:Öst - Olsson, Zackrisson, Wiktorsson - Lindell, Ladan, Ohlsson, Johansson - Abraham, Mayambela - HasaniMed tanke på de Bruins avstängning efter tre gula kort så lär Emil Johansson återta positionen ute till vänster. Jeahze återfinns isåfall på bänken redo att hoppa in och avsluta sitt lån i DIF på ett bra sätt. Abraham / Mayambela / Hasani får troligen nytt förtroende, om inte Stefan J vill ha in lite mer riv och slit på topp i form av 'Nutt'. Oliver Nilsson, Tobias Solberg Andreas Holmberg tillsammans med Jeahze och ytterligare någon spelare lär återfinnas på bänken. Personligen hoppas jag Andreas Jansson får följa med söderut och kanske göra ett inhopp. I övrigt så gäller det bara att återkomma till det fina spel vi sett under våren och dessutom får det gärna levereras minst ett mål under matchen, då dessa inte levererats tillräckligt frekvent under säsongen hittills. Proppen ur för offensiven hade varit tacksamt.Senaste laguppställning (4-4-2):1. Stojan Lukic (MV)2. David Johansson5. Johan Hammar (K)29. Danny Ervik18. Jacob Ericsson 14. Daniel Paulson 20. Sebastian Carlsen8. Andreas Östling7. Daniel Sliper 11. William Atashkadeh 3. Johan ElmanderSpelare att hålla ögonen på:Johan Elmander, återkomst i ÖIS efter många år utomlands och i landslaget. Har nyligen skrivit på för ytterligare 1½ år med klubben och är en riktig legend i ÖIS-leden.Sebastian Carlsén, ny från Ängelholm. Duktig innermittfältare.Stojan Lukic, målvakt. Brukar alltid spika igen när han möter DIF av någon anledning. Nu lämnade han öppna spjäll mot Norrby vilket tyder på att han kommer spika, klistra, tejpa, isolera och tegla igen buren på torsdag.Med tanke på att Robban Hedlund styr en gratis resa till Göteborg för morgondagens match så hoppas vi återse en stor rödvit supporterskara på plats i Götet. Slut upp leden och heja fram DIF till en bortaseger!Forza Rödvitt!