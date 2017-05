Inför: Östers IF - Degerfors IF

Dags för ytterligare ett nygammalt möte, mot våra gamla antagonister från Växjö. Dags för match på Myresjöhus Arena och dags för Hasani att utöka sin målskörd!

Degerfors besegrade i förra omgången toppkonkurrenten Dalkurd med 3 -1 hemma på Stora Valla. Målskyttar blev Sphetmin Hasani och Sargon Arbraham. Utifrån seger ligger DIF på en meriterande fjärde plats efter att 6:e omgången är spelad. På samma poäng som kommande motståndaren Östers IF. Trolig startelva för DIF:

Öst - Olsson, Sach, Wiktorsson - Lindell, Ladan, Ohlsson, Mayambela - Abraham, Jeahze - Hasani

DIF kommer troligen till start med samma startelva som hemma mot Dalkurd. Det innebär att nyligen comebackande Zachrisson återigen återfinns på bänken. Förutom honom återfinner vi bl.a. Nutt, de Bruin och Haidar. Om alla papper hinner bli klara kommer vi även få återse ett annat gammalt välkänt ansikte. Jonas Bohlin kommer nämligen återigen dra på sig fotbollskläderna och ta plats med kaffekoppen i hand. Därmed har DIF hittat en snabb lösning på målvaktsproblemen som uppstod efter Oscar Klassons skada.



?Öster

Öster har börjat säsongen piggt och plockat 10 poäng på sina 6 första matcher. Bästa målskyttar hittills är David Johannesson, Mario Vasilj och Jonathan Levi som samtliga gjort två mål var. Framgångsreceptet, en tätt defensiv. Inför förra omgången hade laget inte släppt in mål på annat än fasta situationer men mot serieledarna Brommapojkarna ändrades detta. Hemmalaget vann matchen med 4 -1 och Öster fick känna på hur det kändes att låta nätet rassla under spelets gång. Till Östers försvar måste lyftas fram att smålänningarna spelade stora delar av matchen med en man mindre efter att Månz Karlsson blivit utvisad i den 27:e minuten. Karlsson hade då på två minuters tid hunnit dra på sig två gula kort och fick se resten av matchen från läktaren. Senaste startelva (3-4-3)

1. Robin Malmkvist (MV)

2. Mattias Pavic

6. Mario Vasilj (K)

5. Elmin Nurkic

24. Fritiof Björkén

7. Sebastian Crona

18. Jonathan Drott

14. Robin Östlind

11. Månz Karlsson

10. David Johannesson

8. Jonathan Levi



Spelare att hålla ögonen på:

Öster har under säosngen spritt ut poängplockandet men värt att se upp lite extra med är rutinerade kapten Mario Vasilj på fasta situationer och Jonathan Levi som gjorde Östers mål i förra matchen. Nu fortsätter vi på den inslagna vägen! Forza Rö´vitt!!

0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 0 KOMMENTARER120 VISNINGAR LINUS HÄRENSTAM

2017-05-13 14:00:00

