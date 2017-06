Inför: Varbergs BoIS - Degerfors IF

Nu kör vi, full fart framåt DIF! Dags för match igen. Nu väntar en resa till västkusten för att ta sig an Varberg. Ett lag som återfinns fyra poäng och 6 placeringar bakom DIF i tabellen. De har blandat och gett under säsongen, höjdpunkten är 7-1 segern mot GAIS men efter den segern har laget nu 4 raka matcher utan en vinst. Däribland en 5-3 förlust i derbyt mot Falkenberg . Senast blev det dock uppsving då man lyckades hålla nollan och spelade 0-0 mot TFF på hemmaplan. Bästa målskytt är välkände Gabriel Altemark-Vanneryr (i delad ledning med Joakim Lindner och Thomas Boakye) som återkommit efter en sejour som inkluderat GAIS och senast Ljungskile SK. Sin målmässigt bästa säsong var 2013, just i Varberg, då han satte 16 pytsar i motståndarburen.För DIFs del kommer man från en stabil 2-0 seger mot Gefle Marcus de Bruin gjorde för första gången någonsin två mål i en match och var riktigt bra på sin vänsterkant. Zackrisson gjorde sina första 90 minuter i Superettan för året och var även han riktigt bra. Shpetim Hasani fick ta en mittfältsplats då Sebastian Ohlsson var avstängd och gjorde en bra insats. Lite smolk i bägaren var att 18-årige Filip Stankovic skulle fått chansen från start, men insjuknade innan match och fick således ligga ombäddad istället för att göra sin första Superettamatch någonsin. Men detta är det enda negativa vi tar med oss från helgens match.Nu återfinns Sebastian igen, Emil Johansson har gjort 90 minuter i U21 sammanhang och Hampus lär vara tilltänkt i mittförsvaret återigen. Tyvärr så drog Govend Haidar på sig lite smärta i låret under senaste U21 matchen och lär stå över den här matchen. Som tur är har vi en bra bredd offensivt och det skulle kunna bli att 'Nutt' får kliva in från start istället för Mayambela i den här matchen.Trolig startelva:Öst - Olsson, Zackrisson, Wiktorsson - Lindell, Ladan, Ohlsson, de Bruin - Abraham, Hasani - 'Nutt'Tror Mayambela får vila litegrann och vara redo att springa sönder BoIS sista halvtimman istället.För Varberg hade man senast följande laguppställning (4-4-2):31. Joakim Wulff (MV)13. Eric Nilsson15. Oliver Stanisic20. Anton Liljenbäck7. Oliver Silverholt12. Christoffer Arvidsson18. Joakim Lindner6. Elias Andersson21. Karl Söderström10. Gabriel Altemark Vanneryr (K)5. Lumala Abdu Spelare att se upp med:Gabriel Altemark-Vanneryr, av tidigare nämnda anledningar. Leder såväl skytte- som passningsliga internt i Varberg.Karl Söderström, duktig ytter med målnäsa.Thomas Boakye, även han en duktig yttermittfältare. Tidigare representerat Östersund. Har liksom Altemark-Vanneryr gjort 4 mål i årets serie.Nu är det dags för DIF att visa att man ska tillhöra toppskiktet av serien. Matchen mot BoIS är av viktig karaktär då vi kan försöka skapa lite skiktningar i serien och slippa ha hjärtat i halsgropen vid eventuella förluster framöver.Förhoppningsvis kan det lossna för Shpetim och 'Nutt' med målskyttet igen. Dessutom med Sargon i sin nuvarande form så har vi offensiva spelare med kapacitet att utnyttja ett Varberg som inte är i toppform.Fortsätter försvarsspelet på samma nivå som tidigare så räknar jag med att vi håller Varberg stången, men det krävs liknande koncentration som i tidigare matcher.Nu kör vi, full fart framåt DIF!

2017-06-16 10:00:00

