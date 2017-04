Inga mål för Shpetim mot FFF

Kryss i Falkenberg

DIF klev in på det gröna gräset på Falcon Alkoholfri arena med två raka segrar och tog emot det gulklädda laget från havet som hittills inte vunnit i Superettan. Matchen borde vunnits av ett välspelande rödvitt lag, men istället kvitterades ledningen under de sista femton minutrarna och lagen fick varsin poäng.





Klasson - Sachs, Olsson, Wiktorsson - Lindell, Ladan, Ohlsson, de Bruin - Abraham, Mayambela - Hasani



En oförändrad startelva således.

Matchen inleddes på ett positivt sätt från DIF och redan i den 16e minuten gjorde Abraham 1-0 efter en fantastiskt fin passning av Seb Ohlsson i djupet. Fri med målvakten i FFF så placerade Sargon in bollen och gjorde således sitt andra mål för säsongen. En stund senare så sparkade han i marken och skadade sig såpass illa att foten stukades och i den 42a minuten genomfördes bytet och in kom istället stekheta Kevin Gustavsson-Stolpe som öst in mål i U21-serien.

Med Sargons uttåg så tappades lite av övertaget bort då den nykomponerade trion inte riktigt såg lika samkörd ut. Men ingen skugga ska falla på Kevin utan han gjorde en bra arbetsinsats och hade flera inspel som kunde resulterat i DIF mål.

Försvarsspelet i första halvlek var klockren, Jonas Olsson styrde sin styrkor på ett imponerande sätt och de bollar som hittade in bakom tog Klasson hand om. FFF hade ett friläge som kunde resulterat men det löste sig tillslut för bortalaget.



1-0 i halvtid och en halvlek som lovade mer. Ohlsson på mitten dominerade och visade verkligen vägen med ett stabilt passningsspel och intensivt presspel.



Andra halvlek började som den första med ett offensivare DIF. I den 53e minuten kom guldläget, Ohlsson bröt bollen på mitten, dribblade av sin back och spelade in bollen som Hasani släppte förbi sig till en helt ren Mayambela. Tyvärr så träffade inte Mihali det öppna målet utan lyckades träffa målvakten som slängde sig och räddade till hörna. En rejäl målchans som borde gett 2-0 till DIF.

När Stefan Rodevåg kom in i den 74e minuten kändes det som att DIF tröttnat lite och att FFF bjöd på ett mer långbollsinriktat spel. Rodevåg vann flera bollar och på en av dessa kom bollen ut på högerkanten till



Men DIF är fortsatt obesegrade i

Matchens lirare idag var helt klart Sebastian på mitten som visar att han har väldigt mycket fotboll i sig. Om han fortsätter i den riktningen kommer han spela allsvenskt väldigt snart (förhoppningsvis i en röd tröja!). Även Lindell gjorde återigen en bra insats. Jonas Olsson var klockren i försvaret.



Nu hoppas vi att Abrahams skada inte är särskilt allvarlig och att DIF kan göra en bra insats i nästa match som går av stapeln kl 18.00 på lördag, då man tar emot IFK Värnamo som även dom gjort en positiv start på årets säsong.



2017-04-19 10:21:29

