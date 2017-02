Seger i cuppremiären

På Tele2 Arena var det tänkt att Kim Källström skulle leda sitt nygamla Djurgårdens IF till en säker trepoängare mot Degerfors IF. Men det blev inte som stockholmarna tänkt sig, istället fick DIF åka till Värmland med tre oväntade poäng, en hjärnskakning och en ordentlig laginsats i bagaget.

DIF inledde med följande elva:Klasson - Olsson, Sachs, Wiktorsson - Lindell, de Bruin - Ohlsson, Ladan - Abraham, Hasani, HaidarEtt ypperligt test för Stefan Jacobsson s nya taktik mot etablerat motstånd. Och det gav utdelning redan efter 30 sekunder, då hemmalagets vänsterback slog en för lös passning till sin mittförsvarare, som inte lyckades stoppa de anstormande rödvita trupperna som såg sin chans och satte en aggressiv press. Abraham slog ut bollen till Lindell som i sin tur slog en passning snett-inåt-bakåt till en fristående Hasani som rakade in bollen bakom den gamla landslagsmålvakten Isaksson. 1-0 till Degerfors efter mindre än en minut!Därefter tog Djurgården över, DIF fick ligga lågt med hela laget och Hasani hade den otacksamma uppgiften att försöka få fast bollen på offensiv planhalva. Hemmalaget skapade dock inte många superheta målchanser utan Klasson fick plocka en hel del inlägg och skott rakt på sig. En tacksam uppgift som han skötte med bravur.Degerfors fick med sig ledningen in i halvtidsvilan och det gav grabbarna modet att fortsätta, detta var ingen omöjlig uppgift.Andra halvlek fortsatte likt den första med ett hemmalag som ägde bollen och försökte trä in den bakom Degerfors backlinje, Källström lyckades några gånger men hans lagkamrater fick aldrig in skotten bakom Oscar Klasson i buren.Till sist tog Kim K saken i egna händer, drog ner längs högerflanken i offensivt straffområde och fick in en passning framför mål som anfallaren Amadou Jawo bara hade att raka in och så stod det 1-1. Djurgårdarna anade att det var nåt stort på gång. Och det var nära då Une Larsson kom ner i en räd likt Källströms, men han passning in till Jawo var aningen för hård / Jawo var aningen för långsam till bollen, vilket ledde till att DIFs mål var fredat den gången.Istället kom Degerfors upp i en framstöt, Abraham fick fram bollen till Hasani som slog en fin boll till en helt ensam Lindell på högerkanten, som i sin tur skruvade in ett perfekt inlägg som Hasani språngnickade in i mål. 2-1 till Degerfors! Tyvärr så skallade Hasani ihop med en försvarare i samband med målet och det såg oroväckande ut då han bars ut på bår efter ca 3 minuter. Men rapporter gör gällande att det var en hjärnskakning och inga brutna ben vilket förhoppningsvis innebär att vi ser Shpetim på plan under mars månad igen.Degerfors backade återigen hemåt och lät hemmalaget föra spelet. Och förutom Magnus Eriksson s frispark i stolpen så hade försvaret i kombination med Klasson i mål inga större bekymmer att freda sitt mål.Värt att notera är att DIF avslutade matchen med flera yngre spelare på plan, då både Andreas Jansson och Oliver Nilsson blev inbytta. Kul att de fick känna på hetluften!Matchens lirare anser jag vara Erik Lindell med fint spel på sin högerkant och dessutom dubbla assist till Hasanis mål. Även Klasson och Hasani ska ha en eloge. Tillsammans med resten av laget som gjorde en solid insats.Det innebär att DIF har skaffat sig fina förutsättningar inför helgens match mot Helsingborg s IF, som spelas på söndag. Helsingborg som i sin inledande gruppspelsmatch åkte på en rejäl 3-0 förlust mot Brommapojkarna DIF avslutar sedan gruppspelet i Svenska Cupen på Stora Valla då man tar emot just Brommapojkarna (med bl.a. bekantingarna Olof Mellberg och Christopher Brandeborn i och omkring laget). Den matchen spelas 4e mars kl 14.