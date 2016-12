Silly Season | 2016/2017 | Emil och Marcus förlänger

Degerfors IFs ångestfyllda säsong är äntligen slut. Trots en trupp som Patrik Werner uttryckte var en av de bästa han haft att göra med så blev det ingen toppstrid, utan man fick inrikta sig på att ta tillräckligt med poäng för att klara sig undan en nervös kvalhistoria. Nu påbörjas jobbet med att göra 2017-års trupp till den bästa DIF haft i Superettan. Här samlar vi spelare som blivit klara in/ut eller som ryktas in/ut till klubben.

För tips så hör av er till redaktionen på: staplats1907 [at] gmail.com. Så tveka inte utan skicka in ditt tips! Hör gärna av er om ni upptäcker något fel eller liknande här på Silly season. Även på Twitter finns vi under hashtag #degensilly, där finns det ingen hejd på diskussionsmöjligheterna.



Nyheter presenteras i röd text och för att underlätta för de som inte är inne varje dag kommer "gårdagens nyheter" ligga kvar som mörkröd text en stund extra.



SENASTE NYTT:

Emil Johansson har förlängt sitt kontrakt över säsongen 2017. (Degerfors officiella)

Marcus de Bruin har skrivit på ett nytt kontrakt. (Degerfors officiella)

Jonas Olsson, för närvarande i Carlstad United, sägs vara aktuell för en återkomst i Rödvitt. (VF 15/12)

SPELARE/LEDARE IN:

-



FÖRLÄNGDA KONTRAKT:

Emil Johansson, försvarare, till 2017

Emil, som är bosatt i Karlskoga, för samtal med Patrik Werner men inväntar ett kontraktsförslag från DIF. Han är dock tydlig med att det är Degerfors som är hans förstaval och i intervjun med Emil kan man även anta att han kan gå med på att gå ner i lön om det skulle vara tvunget. Således bör landslagsmeriterade Johansson inte vara så nära en ny klubb utan snarare en förlängning. Men vi avvaktar tills det är helt bekräftat från DIFs håll. PW säger att DIF vill behålla Emil och att klubben diskuterar en förlängning. Emil har förlängt kontraktet med Degerfors över säsongen 2017.

Läs mer:

Degerfors officiella



Marcus de Bruin, försvarare, till 2017

Marcus går i väntans tider om han kommer erbjudas något nytt kontrakt eller ej. Om han inte gör det kan han tänka sig att fortsätta fotbollskarriären i KB Karlskoga. alternativt lägga skorna på hyllan. PW säger att DIF vill behålla Marcus och diskuterar en förlängning. Den mångsidige försvararen har skrivit på för en ny säsong för vårt rödvita lag.

Läs mer:

Degerfors officiella



Stefan Jacobsson, tränare, 1+1 år

Stefan får fortsatt förtroende att styra DIF-skutan. Kontraktet skrevs på 1+1 år med tanke på DIFs ekonomiskt prekära situation.

Tobias Solberg, spelande assisterande tränare, 1 år

Vår mesta spelare genom tiderna tar klivet från startelvan till en bänkplats, där han kommer finnas tillgänglig som spelare om nöden kräver, men även som Stefan Js högra hand och hjälpa till. Tobias har under åren tagit flera tränarutbildningar och nu kommer de väl till pass.



Andreas Holmberg, spelande assisterande tränare, 1 år

Även Adde H tar plats på bänken och gör således tränartrojkan komplett. Även Adde är en kulturbärare av rang.

Läs mer:

VF 28/11 Det blir en TRÄNARTRIO, Stefan Jacobsson assisterad av Tobias Solberg och Andreas Holmberg

Patrik Werner, sport-/kansli-/klubbchef

Patrik fortsätter inom DIF med utökat ansvar för kringliggande verksamheter istället för tränarsysslan som han haft som det stora ansvaret tidigare år.



RYKTAS IN:



Jonas Olsson, försvarare, Carlstad United

Jonas med förflutet i DIF tröjan ryktas nu vara intressant för att ta över högerbacksplatsen i Rödvitt återigen. Patrik Werner säger att den nu 26-årige försvararen gjort en bra säsong i Karlstad.

Läs mer här:

VF 15/12



Nikola Ladan, mittfältare, Tvååkers IF

Ladan är en 23-årig central mittfältare som under veckan ska provträna med DIF. Han har tidigare i sin karriär representerat bl.a. Syrianska i Superettan, men där bröts kontraktet i förtid.

Läs mer här:

NWT 11/12



Sargon Abraham, mittfältare, Skövde AIK

Futsallandslagsmannen Abraham sägs enligt Skövde Nyheter vara klar för DIF. Han gjorde 22 mål i division 2 under föregående säsong, från sin offensiva roll på mittfältet och hade stor del i att SAIK tog steget upp till division 1. Återstår att se om det finns någon sanningshalt i detta ryktet. Patrik Werner bekräftar i VF att Sargon är ett namn som är aktuellt för DIF.

Läs mer här:

VF 15/12

Skövde Nyheter 8/12



Tobias Nilsson, mittfältare, Jönköpings Södra IF

Tidigare ÖSK-spelaren Tobias Nilsson har kvar sin sambo i Örebro och kommer därför flytta från Jönköping och norrut igen. Han har ryktats till såväl Degerfors som BK Forward, men med tanke på att BKF åkte ur division 1 och Tobias bör ha högre ambitioner än så, kan DIF vara ett hett alternativ för spelaren. Återstår att se om DIF anser att Nilsson är ett hett alternativ. Trots allt 30 år fyllda och inte ordinarie i Allsvenskan. Vi har redan bl.a. Solberg och Holmberg som konkurrerar om samma position i laget. Nu bekräftas att Tobias är i Degerfors för att spela till sig ett kontrakt med vårt rödvita lag.

Läs mer här:

Fotbollstransfers 25/9

Jnytt 27/10

NWT 5/12



Pär 'Pärlan' Ericsson, anfallare, Jönköpings Södra IF

Pärlan har lämnat J Södra och står återigen klubblös. Kan det bli en återkomst i Rödvitt för den kraftfulle anfallaren? Pär själv öppnar för DIF när han säger "Det skulle absolut kännas aktuellt för min del" på frågan om Degerfors IF kan vara hans nästa klubbadress. Med Samuelssons uttåg så kanske den platsen kan fyllas av Pärlan istället? Det åsyftar iallafall VF i sin senaste artikel. Där bekräftas även intresse från andra klubbar i Värmland, men även en utländsk klubb verkar vara med i snacket kring nästa klubb. PW bekräftar att Pärlan är ett namn som diskuteras i DIF.

Läs mer här:

VF 15/12

VF 7/12

VF 10/11

Jnytt 10/11



Alexander 'Nutt' Andersson, anfallare, klubblös

Efter att ha lämnat för amerikanska södern i somras så fick 'Nutt' lämna Jacksonville Armada då ett tränarbyte innebar minskad speltid. Nu har han tränat med DIF under hösten och gör ingen hemlighet av att han gärna återvänder. Finns det plats för en gammal trotjänare? PW bekräftar att 'Nutt' finns med på DIFs radar.

Läs mer här:

VF 15/12

NWT 17/10



Muhammad Faisal Sharif, mittfältare, Nigeria

Provtränade och provspelade med DIFs U21 lag under säsongen, har tidigare meriter från Nigerias U23-landslag. En snabb yttermittfältare som är duktig 1-mot-1. Kommer han återkomma till DIF under vintern?

Läs mer här:

NWT 11/10



Amer Ibrahimovic, mittfältare, IFK Skövde

Vänstermittfältare som provspelat med U21 laget under säsongen. En speedig ytter som är duktig med boll. Lirat divison 3 fotboll under året.

Läs mer här:

NWT 28/9



Nils Liljebo, mittfältare, Tibro AIK

Följer Nils efter i Luddes fotspår och tar steget från Tibro till DIF? Han har åtminstone provspelat för DIF i år och hans kvalitéer finns framförallt centralt på mittfältet.

Läs mer här:

NWT 28/9



Erik Lindell, försvarare, IFK Norrköping

Erik är en 20 årig ytterback som tillhör Norrköpings A-lag men spelat matcher med laget U-21 lag. Erik har kontrakt i ytterligare ett år med Norrköping och om han imponerar på Degerfors kan en inlåning bli aktuell.

Läs mer här:

NT 6/12

NWT 5/12



Ihab Naser, mittfältare, IFK Norrköping

Ihab beskrivs som en central mittfältare som även kan spela på kanten. 19 åringen har varit utlånad till Sylvia i division 1 under säsongen där han gjort några framträden.

Läs mer här:

NT 6/12

NWT 5/12



Sebastian Loyola Nydén, mittfältare, Elfsborg

Sebastian har tillhört Elfsborgs U-lag och spelat en del matcher i U-21 serien. Mittfältaren beskriver sig själv som hårt jobbande. Nu när han är kontraktslös har han flyttat tillbaka till Örebro och ser sig efter en ny fotbollsutmaning. Kanske blir det i den rödvita dressen.

Läs mer här:

NWT 6/12



RYKTAS UT:



Admir Catovic, anfallare

Admir, som kom in till DIF i somras, har ett kontrakt som går ut. Han kommer träna med DIF under december och därefter kommer beslut tas.

Läs mer här:

VF 15/12

Ludvig Fritzson, mittfältare

Vår talangfulla mittfältare Ludvig går in på sitt sista år på DIF-kontraktet och ryktas till större klubbar. Kommer vi få behålla honom och vidareförädla eller är det tid att casha in på honom?

Läs mer här:

Fotbollstransfers 16/10



Amor Layouni, mittfältare, IFK Göteborg

Precis som befarat såg Amor ettårskontrakt med DIF som ett perfekt startskott för att komma högre i seriesystemet. Dock så menar hans agent att DIF inte är helt borträknade ifrån ekvationen, utan det kan bli en fortsättning beroende på hur tränarsituationen utvecklas. Känslan är snarare att om inget bättre dyker upp så finns möjligheten att Amor spelar i rött och vitt även 2017. Precis som misstänkt så försöker Amor nå Allsvenskan efter en säsong i Superettan, han scoutades förra året av IFK Göteborg och de har haft ögonen på honom under året vilket återigen lett till ett provspel för Blåvitt. Får han kontrakt med klubben den här gången?

Läs mer här:

NWT 8/11

Expressen 24/11



Govend Haidar, mittfältare

Haidar har gjort en riktigt bra säsong från sin högermittfältsposition, där han bidragit med både mål och assist och framförallt gjort riktigt vassa individuella prestationer i vissa matcher där bl.a. avgörandet mot Ljungskile SK sticker ut där Govend blev tvåmålsskytt. Nu ryktas han för större utmaningar. Återstår att se om han blir kvar i DIF.



SPELARE/LEDARE UT:



Lawal Ismail, mittfältare, klubb ej klar

Har gått skadad större delen av sin tid i Rödvitt. Lär nu lämna klubben och få starta om karriären på lägre nivå. Nu är det bekräftat att Lawal får lämna DIF efter två år utan att ha spelat en enda seriematch. Vi önskar honom lycka till framöver!

Läs mer här:

VF 15/12



Peter Samuelsson, anfallare, slutar

Trotjänaren och måltjuven väljer nu att lägga fotbollsskorna på hyllan. Efter 203 matcher och 100 mål i den rödvita dressen fick det helt enkelt vara nog. Peter kommer erbjudas en roll i tipselitverksamheten och blir därmed kvar i den rödvita verksamheten. Vi tackar Peter för allt som han gjort och önskar honom all lycka till i framtiden! Istället för en roll som spelare kan Samuelsson bli aktuell som ledare kring något av ungdomslagen i DIF.

Läs mer här:

NWT 8/12

Degerfors officiella 6/12



Jonathan Azulay, försvarare, klubb ej klar

Degerfors fortsätter att rensa i spelarleden och bryter nu det tecknade 1 + 1 kontrakt med Jonathan. Vi önskar ytterbacken lycka till framöver.

Läs mer här:

Degerfors officiella 2/12

Magnus Solum, anfallare, klubb ej klar

Solum kom som en het anfallare till DIF inför årets säsong. Tyvärr blev inte detta någon succé och i samråd mellan klubben och spelaren så har man kommit överens om att bryta tvåårskontraktet redan nu. Vi önskar Magnus stort lycka till i framtiden och tackar för hans insatser i rödvitt!

Läs mer här:

VF 29/11



Jonas Lindskog, tränare, klubb ej klar

8 framgångsrika år som tränare blev det för Jonas. Nu lämnar han DIF för nya uppdrag. Stort tack för allt!



Jonas Bohlin, målvakt

Återigen lämnar Jonas Bohlin klubben efter en kort sejour under hösten då Jesse Öst var avstängd. Tack för ditt inhopp, du är alltid välkommen tillbaka igen!





AVSKRIVNA RYKTEN:



Josef Ibrahim, mittfältare, IFK Mariehamn

Josef är ursprungligen från Örebro men har spenderat de senaste säsongerna på Åland där han spelat i IFK Mariehamn. Var med och vann ligan i år och nu återstår att se om spelaren som agent Michael Kallbäck hyllade som bättre på en mot en än Zlatan lyckas imponera på Degerforsledningen. Josef Ibrahim är klar för DIFs konkurrent Syrianska FC.

Läs mer här:

VF 9/12

NWT 5/12



UTGÅENDE KONTRAKT:

Jonas Bohlin

Andreas Holmberg

Tobias Solberg

Marcus de Bruin

Emil Johansson

Peter Samuelsson

Lawal Ismail

Admir Catovic

Amor Layouni



NUVARANDE KONTRAKTSITUATION:

NWT 17/10



Målvakter:

Jesse Öst - 2017

Oskar Klasson - 2017

Jonas Bohlin - 2016