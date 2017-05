Stortorsk på Olympia

3-0 i röven och en målvakt som åkte på ett brutet ben. 1a maj kunde blivit en mer lyckad helgdag för Degerfors IF, men tyvärr så slutade dagen i mörker, framförallt för Oskar Klasson som istället för att rikta in sig på U21-EM får sikta in sig på minst 4 månader med rehab.





Första halvlek präglades av att HIF hade mest boll och skapade vassast chanser. I den 14e minuten var den största olyckan framme för DIF, då Klasson fick sitt ben under sig och det hela slutade med en fot som vinklats åt fel håll, uttändja ledband, benbrott med mera med mera. Stackars Oskar som inlett säsongen på ett så bra sätt! Istället fick Jesse Öst återigen göra entré i

I 33e minuten tog HIF ledningen efter att DIF tappat boll på egen planhalva och HIF passat igenom i djupled.



Andra halvlek fortsatte likt den första. DIF hade rätt svårt att få till offensiven och HIF skapade en del chanser. 2-0 bjöd DIF på, ett fadäsartat självmål där bollen sköts av de Bruin i huvudet på Sachs och studsade in bakom Öst i buren. Ridå. Luften gick ur ännu mer och hemmalaget fortsatte trumma på. 3-0 kom också.



7 poäng på fem omgångar alltså. Och nu en skadad förstamålvakt. Förhoppningsvis kan Öst resa sig ur askan och har förbättrat sitt psyke sen förra året. Återstår att se om DIF lånar in någon målvakt eller om någon av ungdomarna får agera andramålvakt under några månader framöver.



Härnäst väntar återigen toppmotstånd, då

Förhoppningsvis kan DIF komma ur den negativa trenden och återigen prestera trevlig fotboll.



