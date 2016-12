Veckobrev 6 | Nyårstider

I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.

1. Sista brevet.Sista brevet för året. Nytt år aktuellt. Nya tider. Nya tränare. Kanske nya spelare? Nytt spel, kanske nytt spelsystem.Nya förhoppningar inför en ny och extra spännande och löftesrik säsong. Vad bra! Nu kör vi på!I våra tider är det självklart med ett nytt år den 1 januari, men så har det inte alltid varit. Gustav Vasa styrde och ställde lite som han ville och vi får nog "skylla" på honom när det gäller 1 januari som årets första dag. och därmed nyårsdag.Tidigare gällde ganska logiskt den 25 december som årets första dag. Tideräkningen började med Kristi födelse varför det var naturligt att det nya årets första dag var dagen efter födelsen, alltså den 25 december. Detta gällde ända fram till 1529 då den enväldige kungen bestämde att årsskiftet skulle förläggas till den 1 januari och där är vi fortfarande och någon ny Gustav Vasa skall vi nog inte räkna med.2. Vad skall vi då tro om det nya året?Vad skall vi då tro om det nya Degerfors året och Superettan -spelåret 2017? Har vi inte anledning att ha vissa förhoppningar.? Har vi inte anledning att förvänta oss ett bättre år än det senaste som ju blev väldigt jobbigt?Med alla förändringar, med alla nyheter, med nya tränare, kanske nya spelare, må vi väl kunna tänka oss en annan och ny situation detta år, 2017. Detta i sig ganska unika på sätt och vis trefaldiga jubileumsår. 110 år fyller klubben. 25 -års jubileum har vi sedan den allsvenska comebacken 1992, och ett kanske mera tragiskt jubileum men som vi helst vänder till något positivt. Det blir 20 år sedan nedflyttningen ur allsvenskan, men det ska vi nu "sudda ut" och börja sträva uppåt igen.Men ska vi kunna vara med lite högre upp i tabellen än 2016 så krävs nog en del förändringar. Kanske ett nytt spelsystem i botten, men det kommer att bli avhängigt av de spelare som Stefan J får till förfogande, för som han själv säger gäller det att skapa spelsystemet utifrån det spelarmaterial som finns att tillgå.Men ett par faktorer blir nog avgörande. Stefan J har redan nämnt det där med bollinnehav i backlinjen som i och för sig inte är fel men bollinnehavet måste leda till anfall och ett offensivt spel på motståndarnas planhalva. Kanske genom ett snabbare, rörligare och rakare spel? Och i detta ligger också nyckelordet "tempo". Varför inte ta efter J-Södra och Östersund som 2015 var två lag som visade upp just detta tillsammans med ett mera fysiskt och hårdare spel.än "det vanliga" Superettanspelet. Och vi glömmer inte att Degerfors var minst sagt jämbördigt med dessa två seriesegrare och då blivande Allsvenska lag. Vi slog J-Södra dubbelt och spelade jämnt med Östersund hemma och borta.Men som tidigare sagts handlar det mycket om den höga-lägsta-nivån när vi möter de andra lagen de "vanliga lagen", lag som Värnamo, som Varberg, som ÖIS, som Trelleborg , som GAIS och de övriga "vanliga lagen".3. Det nya laget.En gammal bekant på gång. En "gammal" mycket bra ytterback, speciellt första året han kom, Jonas Olsson , och fick spela sitt "eget" spel. Rejäl, resolut, effektiv och bollsäker. Men sedan kom han in i det där "plotterspelet" ute på högerkanten och då försvann en hel del effektivitet. Men vi ser gärna att Töcksfors-Jonas kommer tillbaka med allsvenska meriter från Gefle . Han är värd att satsa på. Skrev tidigare att en bättre högerback än Jonathan Azulay skulle vi inte få, men med Jonas är det nog frågan om om vi ändå inte kan ha en sådan på gång.I övrigt är det tydligen ett noggrant arbete PW och Stefan J håller på med men man skyndar långsamt. Man vill absolut satsa pengarna på "rätta spelare". Men så mycket vet vi i alla fall att Jonas och en sån som Admir C är "rätta spelare" och kanske Tobias Nilsson också. Ännu inget klart med Emil och Marcus deBruin men det kommer nog. "Vi vill ha båda kvar" säger PW i VF. Men före jul skall det vara klappat och klart.Inga provspelare tydligen avskrivna än. Loyola Nydén med det intressanta namnet Loyola är tydligen den ende provspelaren sista veckan före uppehållet. Bara namnet Loyola ger oss vissa vibrationer. Den store Loyla var ju Ignatius av Loyola jeusiternas grundare och ledare. på 1500-talet. Jesuiterna var reformationens farligaste motståndare och påvetrogna katoliker.Termen jesuit har än idag en negativ klang men det var nog så att jesuiterna medvetet svartmålades från protestantiskt håll och detta lever fortfarande kvar. Men vi hoppas förstås att "vår nye Loyola" skall framstå i verkligt positiv dager. Det handlar om en spelskicklig mittfältare med Elfsborg och Örebro som bakgrund.Och så blev det "klappat och klart med Marcus deBruin. Spelar i rödvitt även 2017. Polisen deBruin har blivit en verklig trotjänare i Degerfors. En spelare som vi vet vad han kan och var han kan spela. Rutin betyder mycket. Nu är det bara Admir C och Emil kvar av "de gamle".Tror att Marcus säger de förlösande orden:"Efter att det blev klart med tränartrion har det känts väldigt bra. Där har jag stort förtroende och deras upplägg kommer att bli bra. Personligen känns det väldigt inspirerande att se vad vi kan åstadkomma".Tror att många instämmer i Marcus polisord. Det känns inspirerande.Och efter Marcus kom snabbt även Emil J. Nytt kontrakt klart för 2017. En revanschsugen Emil säger "det är bara Degerfors som gäller". Emil är också inne på samma linje som Marcus och ser positivt på nya tränartrion."Jag har en bra känsla. Stefan gjorde det bra i höstas när han kom in och är en väldigt duktig tränare. "Tobbe" och "Adde" känner jag sedan tidigare och vet vilket fotbollskunnande de har"."Jag ser fram emot säsongen", avslutar Emil och vi instämmer.Och så var det bara Admir Catovic kvar, den kanske bäste av dem alla. Och det måste ju även sportchefen och tränarna förstå. Det räcker med att plocka fram Admirs första halvlek mot Syrianska i den avgörande matchen på Stora Valla. Ganska typiskt för en klasspelare att plocka fram det bästa när det verkligen gäller. Förstår att han kanske blir dyr men ibland kostar det och ibland måste det få kosta. Det handlar ju om det där med investering och ökad produktion. Och med en Degerfors-offensiv bestående av Catovic, Hasani och Ludvig får nog de flesta försvar se upp. Dessutom finns det en viss Haidar ute till höger."Giv åt Admir Catovic en penning även", säger vi med Runebergsk formulering.Och är det nu så att Stefan J har löst "den gordiska knuten" i försvarsspelet med 5 hållna nollor på 9 matcher så kan det här bli riktigt roligt.Sista träningen före uppehållet avklarad. Sedan bör det ju vara klart med truppen, i stora drag i varje fall. Eller?Blir det några nykomlingar? Blir det någon Admir Catovic? Truppen består ju av bara 14 spelare i dagens läge och då är förstås Adrian J och Oliver N inräknade. Dessutom finns tränarna Tobias Solberg och Andreas Holmberg tillgängliga men det är ju inte riktigt meningen om man ska förstå sportchefen rätt. Så vad kommer till? Spännande! Och några ytterligare krävs ju även om truppen bantas jämfört med förra året. Ska vi tro på Loyola Nydén? Ska vi tro på Tobias Nilsson, han behövs nog? Och visst vill vi tro på Admir C.Den 9 januari återupptas träningen och sedan är det bara full fart som gäller. Och då måste de komma. Då måste de nya och de andra komma för 14 spelare räcker ju inte.Men vilka fler kan komma? Vilka kan vi tänka oss? Men nog handlar det om de där som vi egentligen redan "har sett", redan vet om, redan nästan räknat med som Jonas Olsson, kanske till och med Alexander Andersson för han måste ju spela någonstans han med . Och vi får inte heller glömma alla de där provspelarna som varit här. Eller kommer det några helt nya namn? För bara 14 st räcker ju inte, även om PW säkert kommer att räkna in någon eller några juniorer.Men när träningen återupptas igen den 9 januari borde det väl vara mer eller mindre klart. Spännande i alla fall.4. Träningsmatcher.Första matchen mot Carlstad U nited 28/1. Sedan Degerfors-Brage 4/2. Degerfors- Husqvarna 11/2, Degerfors-Forward 18/3,Åtvidaberg-Degerfors 25/3. En lagom stegrad svårighetsgrad. Dessutom tre cupmatcher förstås, i februari-mars.5. Allvaret!Den 8 april klockan 14:00 smäller det på Stora Valla.Första hemmamatchen går av stapeln mot nykomlingen Norrby. Normalt sett en bra chans för rödvitt och förhoppningsvis med någon poäng i ryggen efter bortamatchen mot Syrianska den 2 april. Tar man bara hand om Mathias Mete bör den kunna gå bra.Sedan rullar det på med bortamatch mot Falkenberg , nedflyttade från allsvenskan. FFF slog vi med 4-2 på bortaplan 2013 med Bertilsson i högform. Och sedan ny hemmamatch, nu mot Värnamo, ett rimligt motstånd. Så med en gnutta flax kan det ju bli en bra öppning, Bättre än de senaste åren.Läser annars om Ljungskile som tydligen får det svårt i division 1. 12 förlorade spelare hittills med bl.a. August Strömberg, dock ej klart vart han går. Vad skulle han i LSK och göra? Det gick ju så bra i Degerfors.6. Svar på julenötter.1. Istvan Wampetits, förstås. 2.Olle Åhlund och Tore Karlsson. 3 Gunnar Nordahl, förstås. 4.Svennis. förstås. 5.Sören Cratz förstås. 6.L-O Matsson från Köla. 7 Dave Mosson . 8. Patrik Werner och Jonas Lindskog . 9. Stefan Jacobsson , förstås. 10. Stefan J, Tobias Solberg och Andreas Holmberg.Gott Nytt spännande Superettanår och Heja Rövitt!!Stefan H.1. Vintersolståndet.Äntligen kan vi se framåt igen. Vintersolståndet i år den 21 december är aktuellt. Denna dag markerar något psykologiskt viktigt och är för många en avslutning på en lång mörk och kanske dyster period och samtidigt inledningen på en ljusare och hoppfullare tid som människan går till mötes. Poeten Gabriel Jönsson har i dikten "Vintersolstånd" skildrat denna "vändning".Nu vänder jordens halva klotsig sakta mot vår sol igen.Omärkligt ljusnar dagen motvår svala vår och sommaren.Man kan inte annat än bli optimist av dessa rader. Tankarna om en ljusare tid måste vi ta till oss, oavsett om det handlar om Kyrkoår, Kalenderår eller Fotbollsår. Vi kan alltid hoppas på och önska oss ljusare tider.Men hur är det med Degerforsoptimismen? Finns den? Har vi inte anledning till att vara optimister med tanke på den intressanta förändring som skett i tränarleden?2. Nya Superettan.Vad ska vi tro om den nya Superrettan? Egentligen ganska anonymt. Men vissa lag är nog kandidater till den övre avdelningen.Nedflyttade Gefle, Falkenberg och Helsingborg borde hamna där även om en del tidigare nedflyttade lag som Mjällby, BP, Trelleborg, Öster och Enköping åkt direkt ned i division 1 och kanske är FFF ett sådant lag?. Det beror nog på vad de förlorat i och med nedflyttningen. Det brukar bli manfall. I övrigt är det svårt att sia om toppen. Men satsande Dalkurd får nog räknas dit.Mellangruppen? Kanske Åtvidaberg, Trelleborg, Varberg och GAIS.I botten är det lika ovisst. Men Syrianska normalt sett. Nya BP och Öster är garvade men Norrby ett oskrivet blad.Degerfors då? Vill tro att de positiva förändringarna som skett uppifrån ska sprida sig "neråt" och ska kunna leda framåt. Tränargruppen väldigt spännande. Och kan Stefan J fortsätta att utveckla sin försvarsidé ska det inte behöva bli några 54 insläppta i alla fall. Och kan Stefan J finna tillbaka till det "passningsorienterade spelet" och kan Stefan J finna rätt spelsystem för "rätta spelare" och kan Stefan J hitta "den utvecklande vägen" han söker så kan kanske Degerforslaget bli en outsider i Superettan år 2017.Får sedan Admir Catovic ett kontrakt och kan sedan Andreas Holmberg och Tobias Solberg bidra med sitt och laget finna Stabiliteten och den höga-lägsta-nivån så kan det bli riktigt roligt nästa år.Många unga spelare i laget blir normalt sett ett snäpp bättre nästa år. Ludvig, Sebastian, Gowend, och inte minst Erik S, Oliver och Adrian som verkligen är unga. En som säkert blir ännu bättre är Oskar Klasson som med mer rutin, ännu större självförtroende nog blir förste målvakt nästa säsong.Shpetim Hasani håller minst ett år till och så får vi se hur det kan bli med "de gamle" som Peter S, Marcus deB och Emil J. Nyutnämnda spelande tränarna Andreas H och Tobias S ska vi tydligen inte räkna så mycket med på planen.3. Spelarkontrakt.Sportchefen Patrik Werner beklagar verkligen att Jonathan Azulay inte kunde få "fortsatt förordnande" i Degerfors. Jonathan var verkligen besviken och det kan kanske sägas även om sportchefen, i varje fall låter det så och det är hedrande. PW säger att han gillar Azulay både som spelare och person."Vi hade räknat med att behålla honom", säger PW.Vi får nu se vem som ska spela högerback och någon måste det ju vara och ingen är gratis! Men det är klart att en operation inte är någon "fördel", men en bättre högerback än Jonathan Azulay får vi nog inte tag på. Dessutom skall han enligt "säkra källor" vara ännu bättre som mittback.Istället handlar det om nya namn. I sig en aning ologiskt men så är "spelet". Precis som vi trodde är hårdföre Tobias Nilsson en av Degerfors provtränande spelare. Tobias minns vi från matcher på Stora Valla i bl.a lag som ÖSK, FFF,främst som en robust och hårdför spelare. Kanske han kan bli den där "jordfrässpelaren" som drar de andra med sig. Tobias senast i J-Södra."Jag är en mittback som kan vara mittfältare. Jag är ganska bra på fötterna", säger Tobias N.Frågan är om Degerfors haft en sådan spelare tidigare. En fysiskt stark, ganska "ful i spelet" och därmed effektiv, förut Tror nog att han kommer väl till pass vår "jordfrässpelare".Två spelare från IFK Norrköping också på plats. Erik Lindell U-21 spelare tänkt som högerback och Ihab Naser mittfältare, även han från U-21 i Norrköping .Fjärde mannen är Josef Ibrahim från Mariehamn men, tidigare i Forward, bor nu i Örebro, en tänkbar offensiv mittfältare. Kanske Stefan J nu satsar på de där tre centrala mittfältarna han "vill se". Kan det handla om 4-3-3 tro?Senare i veckan ännu en Sebastian Loyola Nydén en central mittfältare från Elfsborg.Det hela avgörs nog på tisdag och torsdag då "lägger vi mer krut på spel med elva mot elva", säger den analyserande tränaren Stefan J. Hoppas det blir bra, säger vi. Dessutom spelar samtliga med i helgens cup i Karlstad inomhus.Det verkar vara en bra blandning som sportchefen fått ihop.OBS! Enligt Vf så är "ryktena om Pär Pärlan Ericsson intensiva""Vi får se", säger PW. Han avfärdar med andra ord inte ryktet.Så var det klart att han slutar, Peter Samuelsson , efter 201 matcher och 100 mål och visst bäddar det för en viss Ericsson.Frågan är om det inte är Mr Degerfors som nu slutar. Peter har varit med länge. Visserligen en period i Norge och en i ÖSK men i alla fall.Minns Peter som inhoppare 2004 i matchen hemma mot Forward. Matchen som säkrade seriesegern. Ulf Ottosson gör sina mål och Peter kommer in, en något tunnare Peter S den gången. Sedan blev det Norge av någon anledning men åter när Degerfors hamnar i div 1 2009 och sedan var det raka spåret. En massa mål varje säsong. 2011 dock till ÖSK av någon anledning men tillbaka 2012 och mera mål! Många stora matcher och Peter nämner själv Hammarby på Stora Valla med hattrick i seger 4-2 med bl a en bicykleta. En annan framgångsrik match var 2015 hemma mot Frej där rödvitt vann med 4-0 och Peter stod för ett äkta hat trick i första halvlek och kunde faktiskt gjort ännu fler.Peter stod inte bara för en massa mål, han stod för något kanske t o m ännu viktigare i stort, nämligen en positiv inställning med positiv energi och ett sällsynt gott humör.Ta nu vara på detta i Degerfors. Peter kunde få en roll som "inspiratör", som pådrivare, som energispridare i samband med varje match. Tror att skulle betyda mycket för hela laget. Peter har varit en sådan där spelare som Janne A i landslaget vill ha. De där som "ej gräver ner sig".Vi tackar givetvis Peter S för allt i den rödvita dressen och hoppas på en fortsättning i någon form.Nu återstår endast Emil J, Marcus deB och Admir Catovic. Och förhoppningsvis finns det plats för samtliga, speciellt Admir C!"En skön tränare och ett skönt gäng". Vem säger så? Jo provtränande Sebastian Loyola Nydén. Så ska det låta! Den killen behåller vi! Vem är han då? Ännu en Örebroare och en hårt jobbande mittfältare som gillar att ha mycket boll och har bra blick för spelet. Bra! Då passar han i Degerfors. Stefan J är nöjd och då är vi också nöjda."Som helhet har det sett bra ut. Det är en trupp som vill ge allt och visa upp sig. Jag är nöjd med samtliga, de som redan finns i laget och de som är här och provtränar. Det är en lång väg att vandra med truppbygget och sedan framför allt spelidén beroende på vilka spelare som vi får tillgängliga".Dessa kloka ord säger den analyserande nye huvudtränaren Stefan J och det låter ju fruktansvärt förståndigt. Klart att man bygger laget och spelidén efter vilka spelare man har. Detta gjorde även Lasse "Lager" med Island. Men nog låter det som om vi har flera mittfältare på gång plus en "jordfrässpelare" något som Degerfors länge har saknat och nu behöver för att komma lite längre och för att undvika den alltför låga-lägsta-nivån. Kan det bli 4-3-3?Ryktet går! I Skövde finns en spelare som gjort 22 mål på 26 matcher för Skövde AIK seriesegrare i division 2 Norra Götaland. Sargon Abrahmam heter han och Stefan J känner denne spelare från Skövdetiden-"Det är en spelare som vi har haft koll på under de två senaste åren. Han har haft en jättebra utveckling i Skövde", säger Stefan J. I Degerforsleden finns redan tidigare Skövdespelaren Sebastian Ohlsson Vi hoppas på det bästa. 22 mål!Blir det några nya besked före jul? Spännande i varje fall att se om Lucia kommer med ljuset och tänk om vi kunde får en riktig "ljus- och glädjespridare in i truppen nu när Peter S slutat."Samtliga nya spelare har visat kvalitéer och presterat bra", säger Stefan J. och tillägger att "efter matcherna i cupen i Karlstad kommer vi att göra en snabb utvädering för att sedan kontakta spelarna".4.Träningen och Träningsmatcher.Första matchen i vanlig ordning mot Carlstad U sista helgen i januari.Men innan dess en något annorlunda turnering inomhus i Karlstad mot lag som FBK, Hertzöga, Norrstrand, Ölme och Karlstad BK. Korta 25 minuters matcher som inleds med straffsparkar!. Degerfors möter Hetzöga och FBK före en ev final.Men någon Degerforssuccé blev det inte. Förlust i båda matcherna och väldigt knapphändig info kring dessa. Skall tydligen helst glömmas bort. Enda förklaringen är väl att det handlade om ett orutinerat lag och att motståndarna tog ledningen på straffar innan matchen ens hade börjat och sedan fanns det bara 25 minuter att ta i kapp på. Minst sagt originellt."Absolut inte godkänt. Vi såg sega ut och skapade alldeles för få målchanser. Bara två mål på 50 minuters spel, nej det var för dåligt säger", Stefan J5 Seriestart."Snart" smäller det! Nu är Superettans preliminära matchprogram ute. Omgång 1 med huvuddatum 2 april startar för Degerfors del med bortamatch mot Syrianska. Sedan följer första hemmamatch- mot nykomlingen Norrby. Tack och Lov att vi är med! "Eja vore vi där" som det står i psalm 606 vers 4 i 1937-års psalmbok.5. Julenötter.Nya tränare i Degerfors inspirerar till några frågor kring stora Degerforstränare. Vi väljer tränare i samband med klubbens stora framgångar.1. Vem var "den store" tränaren som har satt som prägel på Degerforslaget ända in i vårt tid? Vann Stora Silver 1941........................................................................................................................2. Vilka två kända Degerforstränare ledde laget till nytt Allsvenskt kontrakt 1959? Båda en gång försvarsspelare. De ene en ytterback och den andre en ikon Degerfors...............................................................................................................................................................................3. Vem var den store, kanske den störste inom svensk fotboll och speciellt i Milan i Italien, som tränade laget till Stora Silver 1963?..................................................................................................................................4. Vem förde upp Degerfors igen till division 2 ( långt före Superettan) 1978? Det internationellt sett största tränarnamn Degerfors någonsin haft...........................................................................................................................................................5.Vilken östgöte ledde Degerforslaget i två framgångsrika perioder och gjorde Degerfors till ett allsvenskt lag igen 1992?....................................................................................................................................................................6.. Vilken tränare ledde 1993 laget fram till den enda Cupvinsten i klubbens historia, även om han inte direkt fick äran av denna bedrift?..............................................................................................................................................................7. Vilken tränare startade återkomsten och förde upp laget till Elitfotbollen igen år 2004? Verkar fortfarande som tränare...............................................................................................................................................................................8 Vilka "långvariga tränare" ledde laget i Superettan till serieledning juni 2010 och juni 2011?...........................................................................................................................................................................9. Vilken tränaren trädde in sommaren 2016 och ledde laget till nytt Superettankontrakt denna säsong?............................................................................................................................................................................10 Vilken tränartrio har nu fått förtroendet att leda Degerfors öden och äventyr säsongen 2017?.....................................................................................................................................................................................Avslutar med förhoppningen om att åter få uppleva "ett stort år" för Degerfors IF. Det skulle passa utomordentligt bra med tanke på att klubben år 2017 upplever på sätt och vis ett trefaldigt jubileum, först med Degerfors 110 år, dessutom blir det 25 år sedan Sören Cratz fixade det allsvenska kontraktet. Sedan ett slags "jubileum", har 20 år gått efter vad som hände 1997. Nu har vi chansen att efter 20 år "sudda ut" eländet från 1997 och börja sträva uppåt igen..God Jul önskas alla läsare, och alla spelare, tränare och ledare, ordförande och hela styrelsen, alla på kansliet, alla matchfunktionärer och alla som jobbar i och med Degerfors IF, den bästa av fotbollsklubbar.Midvinternattens köld är hård,stjärnornas gnistra och glimma.Alla sova i enslig gård,djupt under midnattstimma.Månen vandrar sin tysta ban,snön lyser vit på fur och gran,snön lyser vit på taken,endast tomten är vaken./Viktor Rydberg/Heja Rövitt!1. Kyrkoåret.Vi är framme vid tredje söndagen i Advent som har som "Firningsämne": Vägröjaren.Det är Johannes Döparen det handlar om. Han som går före och visar vägen, förkunnar profetiornas uppfyllelse och förberedelse till Messias-konungens ankomst till jorden.Vem blir nu Degerfors vägröjare? Vem går före i Degerfors och visar vägen och då menar vi vägen till framgång genom det rakare och snabbare spelet. Får vi in en vägröjare i laget? Eller har vi redan en sådan. Vem skulle det i så fall kunna vara.Ja det skulle kunna vara någon i trion Sebastian O, Ludvig F eller Admir C..Men vi skulle inte säga nej till den där tidigare påtalade spelaren som på sätt och vis kan kallas "vägröjaren". Den där rivige, slitstarke mittfältaren som går,i spetsen och "drar de andra med sig" och skapar en hög-lägsta-nivå. En dröm att stilla bedja om!2. Lucia.I nästa vecka som handlar om Luciatider med "Ljusdrottningens" firande. Lucia som kommer med hopp om ljus och värme. Positiva tider med andra ord. Men nog är det lite bedrägligt. För egentligen handlade det ursprungligen om mörker och "den längsta natten". Men det stämmer ju inte för den längsta natten inträffar i år den 21 december i och med med vintersolståndet.Har man räknat fel? Nej egentligen inte, för det handlar om en gammal och en ny kalender. Det handlar ursprungligen om den Julianska kalendern som styrde i gamla tider och våra förfäder hade rätt då de räknade lucianatten som den längsta natten. Men den Julianska kalendern ersattes 1753 av den den Gregorianska som fortfarande styr vårt kalenderår och då flyttades den längsta och mörkaste natten mellan 12 och 13 december till 21-22 december.Folk hade förr ganska dimmiga begrepp om vem kristendomens Lucia egentligen var. Genom ljudlikheten kom hon att jämföras med Lucifer-Fan själv och det kunde bli Lucia-Lusse -Lucifer och då handlade det mera om mörkrets makter, om årets mörkaste, kanske farligaste natt än om ljusets drottning.Att sedan en italiensk flickmartyr från Surakusa på Sicilien och 300-talet, i våra dagar mer eller mindre blivit omgestaltad till en sorts modern "skönhetsdrottning" och att en gammal venetiansk sjömanssång blivit en känd Luciamelodi kan kanske vara svårare att förklara. Klart är dock att dagens Luciafirande egentligen är en sammansmältning av gamla folkseder med moderna påhitt och lite religiöst innehåll med ett katolskt helgonfirande av flickmartyren Lucia.Och den stora spridningen av Luciaseden är en modern företeelse där kanske rädslan för ondskan och mörkrets makter har bytts ut mot ljusdrottningens glädjebudskap i den mörka vinternatten. "Lussebruden" med ljuskrans i håret kan nog också symbolisera den annalkande ljusare tiden.Att Luciafirandet idag till stor del består av hopplockade delar från olika kulturer gör förstås inte sedan sämre. Den tillfredsställer vårt behov av ljus, skönhet och värme under vinterns dystraste och mörkaste tid.3. "Degerforsljuset".Ställde i tidigare Veckobrev frågan Vem kommer i Adventstider och markerade att första Advent handlar om Jesus Kristus som ånyo rider in i Jerusalem, andra söndagen i Advent om Riket som kommer och nu tredje söndagen med Johannes döparen i centrum och sedan kommer Jesusbarnet som ju blir julens höjdpunkt. Ställer nu frågan. Vem kommer med Degerforsljuset i dessa tider?Kommer det någon med ljuset och lyser upp de rödvita färgerna? Blir det en ny stjärna eller får vi lita på de gamla? Men eftersom tredje Adventssöndagen handlar om "Vägröjaren", han som går före och visar vägen kanske vi även i Degerforssammanhang kan få någon eller några som går före, röjer vägen, lyser upp och visar den rätta riktningen mot målet precis som en gång Johannes Döparen, fast i ett helt annat sammanhang. Men någon Lucifer vill vi absolut inte se. Nej vi vill se ljusa glada optimistiska skrattande Degerfors som på fullt allvar "spelar fotboll på skoj" med samma tränare som räddade laget kvar. Den belöningen bör han få.4. Nya tränare.Och den belöningen fick han STEFAN JACOBSSON som tillsammans med assisterande Tobias Solberg och Andreas Holmberg kommer att ingå i Degerfors IF:s nya tränarstab.Nu är Istvan tillbaka, fast inte Wampetits utan Jacobsson, för namnet Istvan i Ungern är detsamma som det svenska StefanOch nu tror vi fullt och fast att det blir den nya tränartrion Stefan J, Tobias Solberg och Andreas Holmberg som kommer att sprida sitt varma ljus över Degerforslaget nu när tränarfrågan äntligen är löst. Och viktigt är att det är just förstahandsvalet det handlar om. Vi måste tacka den eller de som har tänkt, planerat och konstruerat denna till synes smidiga lösning. Givetvis har sportchefen tillika nye kanslichefen Patrik Werner stått bakom det mesta. Och nu kan han använda kraft och tid till det han är bäst på, sportchefens jobb med att skaffa bra spelare till klubben.Och kanske de nya tränarna samtidigt blir "vägröjarna" för den "nya vägen", en väg med tempo, en väg med speed, en rakare väg med ett snabbare spel och med det täta försvaret. Nog känns det som om Degerforsklubben tagit ett nytt och avgörande steg mot det långsiktiga målet.Mycket spännande med Tobias S och Andreas Holmberg som spelande tränare. Säkert en ekonomisk, praktisk men samtidigt psykologisk och pedagogisk lösning. Dessutom är det nyckelordet "kontinuitet i fokus. Som Janne Andersson i landslaget säger:"Att utveckla spelet i laget är en process som måste få ta den tid det tar.Den gamle lagkaptenen och gamle mittbacken blir nu även nya tränare med alla möjligheter att tillsammans med Stefan J få hela truppen med sig.Helt klart räknar man med att Solberg-Holmberg i första hand ska vara tränare och spelare endast undantagsvis."Målet är att hjälpa de andra spelarna", säger Tobias Solberg"Jag hoppas att vi slipper se dem på planen", säger Patrik Werner.Det blåser nu nya friska vindar över Degerfors IF. Nytt friskt kapital till ekonomin och nya friska idéer till spelet på planen och kanske sportchefen sedan hittar den där spelaren vi vill ha, vägröjaren, den rivige, slitstarke, "medryckande" kraften på mittfältet. Han som "väcker de andra till liv", han som drar de andra med sig, han som står för den höga lägsta-nivån.5. Rosor och positiva tongångar."Ett ärligt alternativ i en värld som präglas av pengar, arenakrav och tv-rättigheter. Då är det skönt att Degerfors finns"," skriver VF."En klubb med något så ovanligt som lojala fotbollsspelare som faktiskt spelar för´klubbmärket och för vännerna på Stora Vallas läktare, mera VF."Degerfors är helt enkelt ett speciellt lag med en speciellt stämning", skriver karlskogatidning.Och angående Tobias Solberg och Andreas Holmberg: "Vilka lär upp den nya stommen bättre än den gamla"?"--- kanske Degerfors också är supersympatiske och perfekt analyserande Stefan Jacobsson i framtiden", allt enligt karlskogatidning.Degerfors ordförande Leif Rosén har gott hopp om att Degerfors skall bli en välmående förening på sikt."Vi har fått energi på slutet, saker och ting börjar trilla på plats. Nu är det bara att publiken kommer tillbaka. Jag tror att vi gått stärkta ur det här", menar Rosén."Vi ska försöka flytta fram positionerna och bli ett bättre fotbollslag", säger nye huvudtränaren Stefan Jacobsson.Och lyckas han med detta så är vi säkra på satt publiken kommer tillbaka, kanske inte riktigt till vårens 2015 siffror men ändå en bit på väg.Och visst känns det bra! Ärligt talat har vi sällan känt hur det positiva strålar ut från Degerfors ledarstab som i "dagens läge". Kan inte tänka annat än att detta kommer att bli bra. En ny trio som ger energi. En trio "i gänget". De "tre musketörerna"."Alla bitar föll på plats", sade Leif Rosén och vi undrar om inte det här med nya pengar och nya tränare och ev. nya sponsorer kommer att innebära ett lyft för "den lilla klubben på den lilla orten" med det stora laget och de stora möjligheterna.6.TräningenTräningen startade på nytt den 1 december med "alla nya tränare"."Kosläpp"! Det var det bästa ordet i Dennis Pavlovic artikel om första Degerforsträningen. Det säger allt."Det var en väldig intensitet i spelet och en bra kvalité också," säger Stefan J om den första träningen.Stefan J har många synpunkter på Degerforsspelet framöver. Han vill först och främst utveckla offensiven.Det måste vara stimulerande för både spelare och tränare att stampa igång på nytt. Att börja på noll och sikta mot en positiv fortsättning i rödvita färger. December månad handlar dock mest om att få en så bra fysisk status som möjligt inför fortsättningen. Stefan har sina funderingar.Stefan har sina funderingar om varför det blev ett så tungt år 2016. Och han träffar nog rätt när han säger att "det mentala spelade oss ett spratt". Som Marcus deBruin uttryckte det tidigare "det är ångest över vårt spel" efter den olyckliga inledningen. Stefan J har som vi tycker flera vettiga synpunkter på det offensiva spelet."Bollinnehav handlar inte bara om att hålla bollen i egen backlinje. Det gäller att förflytta bollen från egen backlinje fram till mål. Där måste vi bli bättre", menar han.Äntligen! Precis säger vi. Dessa ord gläder en supporter. Det var i många matcher ett "evigt" bollande framåt, snett bakåt, i sidled, ofta med passningar bakom den mottagande spelaren. Detta förhöjde definitivt inte tempot. Detta skapar inga luckor, snarare tvärtom. Och "det förflyttade inte spelet från egen backlinje fram till mål"."Vi måste få en slutprodukt med vårt passningsspel, vi måste få en målchans", säger den analyserande nye tränaren som också tror att "ett större djupledshot är en viktig del i ambitionen att bli spetsigare framåt".Stefan menar också att lagen med bäst ekonomi får enklare den bästa kvalitén på spelarna, spelare som kan göra det lite på egen hand. Men så säger han även att ¨"de spelarna finns här också". "Jag tror att vi kan en hel del vi också".Undrar om inte det här är början till något "nytt", kanske något stort för nu kan Stefan J fortsätta att bygga på det han skapade i höstas. Nu får han tid på sig och med två verkligen initierade medhjälpare kan laget bara sikta framåt. Och med ljusbärare och vägröjare i spetsen kan det bara gå åt rätt håll.Och Stefan J vet redan vad han vill. Precis som nye MFF-tränaren som säger;"Det är viktigt att ha en tydlig idé för sitt spel. En offensiv fotboll med bra balans och en bra defensiv"."Jag har en egen filosofi om hur jag vill spela och den skiljer sig inte så mycket från den Patrik och Jonas har haft", säger Stefan J"I Degerfors vill man vara ett passningsorienterat lag men det klarade vi inte av i år", säger Stefan JHan menar att Degerfors nästa år får utgå från den spelartrupp laget kommer att ha och därifrån lägga upp en spelidé. Han vill här se tre centrala mittfältare men det beror förstås på det spelarmaterial klubben kommer att få.Stefan pratar om 3-5-2, 5-3-2 eller 4-3-3 och detta låter ju hur spännande som helst. Det är tydligt att Degerfors fått en tränare med idéer och det tackar vi för."Vi ska försöka hitta en utvecklande väg. Jag vill att Degerfors hittar tillbaka till ett anfallsspel där man måste skapa fler målchanser än i år. Vi måste även skala bort antalet insläppta mål, det går inte att släppa in 54 mål och tro att vi ska klara oss kvar. Där måste det bort 10-12 mål för att komma på säker nivå. Vill vi vara ett topplag måste 20 mål bort och så måste vi producera 10-15 mål ytterligare", säger Stefan J på ständigt alerta VF-sporten.Vi instämmer och känner igen en del av våra käpphästar. Nu kanske vi kan ta det där steget? Nu kanske vi kan nå den där höga lägsta-nivån. Nu kanske Rödvitt kan bli ett stabilt lag igen. Vi drömmer om 2013 med Johan Bertilsson i spetsen. Men då hade vi en Johan. Men tror ändå att vi idag med Admir Catovic i den form han visade i avgörande hemmamatchen mot Syrianska också kan nå väldigt långt.7. Kontrakt.Tobias Solberg och Andreas Holmberg nu är klara. Återstår Peter S, Emil J, Marcus deBruin och förhoppningsvis den viktigaste av dem alla Admir Catovic. Och nog finns det väl "någon krona" även till honom. "Giv åt Admir en penning även" känner vi igen sedan tidigare. Och hur blir det med Alexander Andersson?I varje fall är det nu klart att Magnus Solum inte återvänder till Degerfors trots ett år kvar på kontraktet. Solum och Degerfors är överens om att bryta. Läser om Solum att han blev besviken på Degerfors. Tyckte det gick bra på träningen men fick ingen speltid. och ingen förklaring.I Norge helt annorlundaSportchefen Patrik W sätter nu igång samtalet med de spelare som har utgående kontrakt och säger också att det kommer att bjudas in spelare till provträning och samtidigt letar han efter spelare som är så bra att de inte behöver provträna.En spelare som Pär Eriksson är "ständigt aktuell".PW menar också att Degerfors behöver fler spetsspelare i truppen men gör sig ingen direkt brådska med lagbygget. Som helhet kommer truppen dock att bantas jämfört med tidigare år mycket beroende på det kärva ekonomiska lägetMarcus deBruin tveksam till sin fortsättning. Har ej hört från Degerfors men har möte spikat med klubben och har KB Karlskoga som reträttlag, men vill nog fortsätta i Degerfors.Men i och med nyheten att Jonathan Azulay får gå, hade tydligen ej kontrakt över 2017 som tidigare uppgivits är det ganska troligt att deBruin får fortsätta. Vi måste ju ha några backar kvar. Vi beklagar att Jonathan får gå, han var egentligen vår defensivt bäste ytterback. Jonathan är verkligen besviken. Skall opereras nu i december för höftskadeproblem han haft hela säsongen.Men får nu ingen hjälp från Degerfors i dessa kärva ekonomiska tider. Förstår verkligen hans besvikelse."Jag har liksom ingen klubb som hjälper mig. Det blir en konstig tid framöver", säger han."Skadan har begränsat mig extremt mycket på alla sätt", fortsätter Jonathan och då förstår man hur bra han kan bli den dagen han är fulltränad. Verkligen synd att Degerfors inte hade möjlighet att behålla en sådan spelare som Jonathan Azulay.Troligen får vi nu behålla både Emil och Marcus men båda spelar helst till vänster. Är det Erik Sachs som hamnar på högerkanten?Nu inväntar vi sportchefens rapporter om ev förstärkningar och nya spelare, schemat för träningsmatcherna och ser framtiden an med stora förhoppningar.Heja Rövitt!Stefan H.1. Kyrkoåret.Andra söndagen i Advent har som tema "Riket som kommer" och självklart är det Guds rike eller Himmelriket det handlar om.Söndagens evangelietext handlar just om detta som är grunden i Jesu förkunnelse. Denna förkunnelse kan enklast sammanfattas i fyra punkter:Tiden är fullbordad.Guds rike är nära.Gör bättring!Tro evangelium!.Som säkert många vet betyder ordet "evangelium" glatt budskap och Jesus säger att vi ska Tro=Lita på det glada budskapet som är att det onda ska besegras och att Guds rike ska komma och att Gud ska förlåta synder.Hur ska det då gå med vårt eget "rödvita Himmelrike", Degerfors i Superettans rike? Får vi något glatt budskap?Tyvärr är inte tiderna så goda. Små klubbar som Degerfors IF som ska försöka vara en del i stora sammanhang där stora krav ställs har det inte lätt och inte minst handlar det om ekonomi.Vi har i tidigare brev försökt beskriva hur en bra fotboll är beroende av en bra ekonomi och att en dålig ekonomi ofta renderar en sämre fotboll där man lätt hamnar i bottenstriden och riskerar nedflyttning och få en ännu sämre ekonomi.Det uppstår lätt en ond spiral med snöbollseffekt.Men i år gick det bra! I år lyckade Degerfors lägga om kursen i grevens tid och föra in fotbollsskutan på säkert vatten vad det gäller det sportsliga.Och nu hoppas vi inför fortsättningen på ett "glatt budskap" som kan trygga ekonomin. Och detta glada budskap kanske inte kommer i något himmelskt sammanhang utan är nog så jordnära det tänkas kan.Men inför fortsättningen måste vi har visioner. Vi får aldrig ge upp.Vi kan inte "lägga oss ner och dö". Och hur det än är måste vi satsa, måste vi se framåt! Vi måste ha visioner!2. Vi måste ha visioner.Degerfors, en liten ort med med en stor fotbollsklubb med stora anor . Degerforslaget har i långa tider varit en del av svensk elitfotboll, alltsedan Istvan Wampetits dagar. Från 1938 har det anrika laget i den anrika klubben på den lilla orten funnits med i fotboll sverige s finrum. 29 allsvenska säsonger. Stora Silver 1941 och 1963, Cupvinst 1993 och ett superettanlag från i princip 2005 fram till nu, med ett enda olyckligt undantag men det glömmer vi. Detta är unikt!De goda och de sämre åren har kommit och gått under denna långa tid. Men den långa Superettantiden är i sig en prestation. Men vi supporters är aldrig nöjda. Nu vill vi har något mer! Och det vi vill ha är präglat av nyckelordet Stabilitet eller kalla det för "en hög-lägsta-nivå", som ger Framgång och en möjlighet att slippa de ojämna, osäkra tiderna. Vi vill sikta framåt i första hand men kanske även uppåt. I varje fall vill vi ha lite nya visioner, lite större framgång och medgång och slippa det regelbundet återkommande "lindanseriet" i botten. Men hur ska det gå till?Vi gör ett försök:a. Vad vill vi kortsiktigt och långsiktigt?b. Vad krävs för att möjliggöra detta bortsett från god ekonomi förstås?c. Vad har vi?d. Vad behöver vi?a). Det kortsiktiga målet är självklart, nämligen att vara ett stabilt Superettanlag och successivt försöka skapa en bättre trupp och ett stabilare lag med ett bättre spel. Vi har nu chansen att börja om. Vi har nu chansen att skapa något nytt och något mer.Men till detta krävs kontinuitet. Det krävs att en och samma kraft får stabila möjligheter att börja bygga upp "det nya". Och som landslagstränaren Janne Andersson säger:"Att utveckla spelet är en process som måste få ta den tid det tar".Där är vi idag. Där är vi dag med en ny blivande tränarkonstellation, sedan den gamla trätt åt sidan efter 8 års helt klart godkänt arbete.Men vi är som sagt inte nöjda. Vi vill ha mer. Och därmed är vi inne på det långsiktiga målet.En klar och tydlig inledning har vi sett. Och den indikerar helt klart mot en långsiktig förbättring. Men då måste den som har påbörjat processen få en chans att både fortsätta och avsluta denna. Och vi kan inte annat än tro att även Degerfors IF inser och förstår vad som krävs i det långa loppet. Om nu Degerfors är en liten ort med den lilla ortens begränsade möjligheter är det nödvändigt att ta alla till buds stående medel, både innanför och utanför kommungränserna, till hjälp.Och där ligger antagligen "knuten eller spärren" eller vad vi ska kalla det?b. Vad krävs alltså för att möjliggöra förbättringen och nå det ökade målet. Något som vi inte klarat av tidigare. Alla Superettanår har präglats av bra prestationer men även ojämna prestationer. Vi har klarat av uppgiften. Vi har klarat nytt Superettankontrakt genom åren. Men för att nå ännu längre behövs något mer!Då handlar det om att förstärka på alla plan. Inte bara spelare och tränare utan att även ta vara på de "resurser" som finns runt omkring laget och föreningen. Och just detta har Degerfors IF "runt omkring sig". Klubben har ett antal personer och krafter som dels säkert är villiga att ställa upp och dels har kunskap, engagemang, möjligheter, kontakter för att förstärka på spelarsidan.Vem glömmer Rade Micic som med sina kontakter fixade de stora namnen som Dusko Radinovic, Milenko Vukcevic och Vujadin Stanoikovic på 1990-talets inledning, något som snabbt ledde till Cupvinst 1993 och förstärkning till det nyblivna Allsvenska laget från 1992.Vi kanske inte ska begära av Rade Micic att han även nu ska kunna bidra men det finns idag andra namn och andra personer med andra kontakter och möjligheter, Vi har tidigare tjatat om Milenko Vukcevic med serbiska kontakter, vi har tidigare nämnt både Tord Grip med engelska kontakter och Börje Andersson med inhemska kontakter som tänkbara resurser för Degerfors IFs del. Vi har Östersund som ett klart exempel på en klubb som utnyttjat just precis sådana möjligheter och därmed också raskt avancerat upp i seriesystemet.Men säger någon Pengarna då? Ekonomin! Hur ska detta bli möjligt? Visst! Men det är egentligen en helt annan fråga. I det här sammanhanget handlar det om visioner. Det gäller att veta vad man vill. Det gäller att ha en målsättning. Något att sträva emot. Och har man inte det då blir kanske pengarna i grunden inte direkt "ointressanta" men kanske näst intill.. Kanske lite av hönan och ägget. Det gäller att veta vad man vill med pengarna den dagen man har dem.Men skulle det vara så att vi nu får ett glatt budskap inte direkt från något himmelskt rike utan snarare från det "kommunala riket" så finns det anledning att försöka förvalta detta! En bekant liknelse av Jesus är "Skatten i åkern". Det handlar om att det gäller att förvalta sitt pund. och "ej gräva ner det". Och det är kanske där visionerna kan komma in. .Det kanske gäller lite att" våga" satsa.Degerfors IF har egentligen ett stort kapital och kapitalet i det här sammanhanget är varumärket Degerfors. I fotbollssammanhang är fotbollslaget Degerfors ett namn med mycket god klang och egentligen med ett stort marknadsvärde och ett mycket känt varumärke. Degerfors står för positiv fotboll. Degerfors står för teknisk fotboll. Degerfors står publikvänlig fotboll. Degerfors står för tradition och kultur och namnet Degerfors har i sig ett stort marknadsvärde. Och det gäller att utnyttja och använda detta positiva varumärke i alla sammanhang och försöka dra till sig ytterligare sponsorer.Men vi får inte glömma visionerna. eller att Goda resultat ger Goda intäkter. Så det gäller att försöka förvalta pundet.c. Vad har vi då i dagens läge.Vi har ett utvecklingsbart Superettanlag med låg medelålder. Vi har ett lag med tekniskt skickliga spelare. Och vi citerar Andreas Holmberg med 9 år i klubben:"Kommer den här gruppen få det att studsa rätt nästa säsong kan det bli riktigt bra".Vi har en trupp, en stomme med kontrakt inför 2017 bestående av Christoffer Wiktorsson, Hampus Z, Jonathan Azulay, Erik Sachs i backlinjen. Vi har mittfältare som Sebastian Ohlsson, Ludvig Fritzon i "mellanrummet". Vi har anfallare som Shpetim Hasani, Gowend Haidar, Ronny Sabo och vi har två målvakter som Oskar Klasson och Jesse Öst redan klara.Inalles 11 spelare.Och så har vi ju de gamle förstås- Peter Samuelsson, Andreas Holmberg och Marcus deBruin och Emil Johansson även om de två senare inte är direkt gamla, bara 30 år, som säkert vill vara med ännu ett tag. Det gör ytterligare 4 st. Men det räcker ju inte!Men vi har också spelare från de yngre leden som Oliver Nilsson och Adrian Johansson som flyttats upp i A-gruppen med kontrakt över 2018 och därmed är vi uppe i 17 st.Tobias Solberg räknar vi bort i detta sammanhang. Han skall ju bli tränare. Även Amor Layouni räknar vi bort då han är ryktets man på annat håll.d. Vad behöver vi ytterligare?Självklart behöver vi den bäste av dem alla Admir Catovic och han finns ju redan "på plats" dock med utgående kontrakt. Men se nu för allt i världen till att denne spetsspelare "får som han vill". Vi upprepar återigen vad vi hela tiden framhållit- Admir Catovic är ett måste. Han skulle därmed bli nummer 18. Dessutom har vi ju Alexander Andersson tillbaka i Sverige och hur blir det med Magnus Solum som ju är utlånad till Norge?Men 18 räcker ju inte!Vad skulle vi behöva mer?Jo, vi har tidigare flera gånger varit inne på den där pådrivande kraften, den där spelaren som drar de andra med, den där spelaren som kan vara en garant mot den låga-lägsta-nivån. "Rolf Zetterlundtypen". Ett sådant komplement behöver Degerfors absolut! I det tekniska Degerfors måste "rätt mix till". En eller flera spelare av denna lite annorlunda ( i just Degerfors) spelartyp behöver vi . En sådan mix måste till även i Degerfors. Och den kan vara skillnaden mellan ett topplag och ett bottenlag.Sådana spelare kan få de andra att "vakna till" och dra med sig laget. Ibland kallas sådana spelare för karaktärs- eller attitydspelare. Man kan också kalla dem för grovjobbare eller "jordfrässpelare" utan att mena något illa, snare tvärtom.Med andra ord- en rivig, slitstark, konditionsstark spelare som komplement till Sebastian O.Inte minst Janne Andersson, tränare för landslaget hyllar den här spelartypen.Men var finns de? Är möjligen hårdföre Tobias Nilsson, ledig från J-Södra, ett alternativ? Tydligen hoppas sportchefen "få hit ett par provspelare som diskuterats".Hoppas sportchefen vet och att ekonomin tillåter. Men enligt ovanstående genomgång är det ju inte så mycket nytt som behövs. Vi har det mesta redan!3.Tränarfrågan.Varför är det så tyst kring tränarfrågan? Vi har ju redan en tränare! Vi har ju redan en kompetent tränare som redan bevisat sin skicklighet och förmåga. Vad funderar sportchefen på? Nyckelordet är ju kontinuitet! Och nu vill vi inte se ett da-capo på vad som skedde med den effektive tränaren, räddaren i nöden, som bevisade sin storhet 2007 men ändå måste gå.Men så publicerar VF rubriken "Degerfors nära en tränarlösning". Och enligt sportchefen är det nog klart efter helgen. Men allt han säger handlar om ekonomi och då förstår vi att "billigast vinner". Sportchefen har som VF skriver länge suttit med bakbundna händer p g a Degerfors ekonomiska läge".Sportchefen har m a o varit ursäktad.Sportchefen vill i skrivande stund inte säga varken ja eller nej även om det låter som om han vet vad han vill, vilken målsättning han har och vad det ska bli."Tränarfrågan går framåt. Det kan vända hit eller dit", säger sportchefen och det påminner nog lite om orakelsvaren i templet i Delfi i det gamla Grekland, där "pytian" gav sina grumliga svar, orakelsvar, som sedan uttyddes av prästerna.Men oavsett tränare instämmer vi i den nye MFF-tränarens paroll:"Det är viktigt att ha en tydlig idé för sitt spel. En offensiv fotboll med bra balans och även en bra defensiv.I elfte timmen presenterar så VF-sporten "det glada budskapet" att "Stefan Jacobsson och Tobias Solberg är Degerfors tränarlösning". Dessutom får Tobias Solberg en roll som spelande tränare.Vi tackar Degerfors IF för ett bra beslut och därmed blir nyckelordet som hoppats "kontinuitet".4. Att se fram emot.Nu ser vi fram emot att "vinterträningen" börjar.Nu ser vi fram emot spelprogrammet för träningsmatcherna.Nu ser vi fram emot spelprogrammet för Superettan och nu ser vi fram emot de tre cupmatcherna i februari-mars.Tack och Lov finns vi med i skaran av Elitfotbollslagen i Superettan även nästa år.Superettans mesta lag Assyriska åkte i år ur serien och nu har andra lag chansen att gå ikapp. Assyriska nådde upp till 14 säsonger innan det blev division 1. Degerfors har för närvarande 11 säsonger i Superettan och kan nog nå upp till ytterligare. Men i och för sig skall vi väl inte stanna i Superettan hur länge som helst? Förr eller senare är det väl dags för avancemang till den högsta av serier. Och nedflyttning skall vi inte tala om- Påminner om det franska uttrycket efter förlusten av landskapen Alsace och Lorraine som blivit de tyska Elsass-Lothringen.. "Vi skall aldrig tala därom, men alltid tänka därpå", sade man i Frankrike om den förlusten. Och så säger vi om ev. nedflytting till division 1. Vi skall aldrig prata om det, men vi ska ha en ständig beredskap mot det.Så avrundar vi och inväntar med stor spänning kommunfullmäktiges oerhört viktiga beslut inför 2017.Heja Rövitt!Stefan H1. Nytt Kyrkoår."När vintermörkret kring oss stårdå gryr på nytt vårt kyrkoår".Den gamla adventspsalmen är en naturlig inledning på det nya Kyrkoåret som nu nalkas.Vi har ju olika år. Vi har Kyrkoår med start 1 advent. Vi har kalenderår med start 1 januari. Vi har kanske Väderår och vi har Bondepraktikans gamla "jordbruksår", men frågan är om inte Fotbollsåret känns som det viktigaste. Men nog vore det bättre med det gamla fotbollsåret höst-vår i dessa tider med de viktiga kvalmatcherna. Varför ska de viktigaste matcherna spelas under de sämsta förhållandena?Första Advent inleder som bekant Kyrkoåret och ordet Advent betyder ju ankomst.och ger med allt ljus en föraning om vad det handlar om. Första Advent är inte bara kyrkans nyårsdag utan även en dag som ger förhoppningar inför det kommande året både i kyrkligt och i världsligt sammanhang och kanske även i Degerforssammanhang. Vi hänger upp våra Adventsstjärnor, tar fram adventsljusstaken och ser fram emot ett nytt förhoppningsfullt Kyrkoår. Mitt i mörkret tänder vi hoppets ljus som sedan brinner allt klarare genom adventshelgerna . Med full kraft strålar sedan ljusen i julens glädje."Ett kyrkoår begynnervi tänder väntans vita ljus.Nu ljuder åter glädjesångeri helgat rum till orgelbrus".Men vem kommer? På första söndagen i Advent hyllas Jesus Kristus som konungen av Davids hus som rider in i Jerusalem. Det är konungen i Guds rike som kommer. Adventus Domini betyder Herrens ankomst. Det är kyrkans stora jubeldag. Traditionen har här tagit en av påskens texter, Palmsöndagens berättelse om Jesu intåg i Jerusalem och ställt den här vid kyrkoårets början.Meningen förstår vi. Han som red in i Jerusalem kommer på nytt. Herren drar in i sin Kyrka såsom han en gång drog in i Jerusalem Det som skedde vid Jesu intåg i Jerusalem sker igen. Här kommer Kristus själv för att begynna sitt verk på nytt."Kristus drar fram genom decembermörkret, fram över de höstblanka isarna och de svarta åkrarna och möts av församlingens lovsång, Hosianna, Davids son! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn", skriver biskop Giertz.På Kyrkoårets första dag första dag får Jesus Kristus den hyllning som är honom värdig.2. NYA SUPERETTAN.Nedflyttade från allsvenskan:GEFLEFALKENBERGKvaL.HALMSTAD-HELSINGBORG 1-1Helsingborg-HBK 1-2Halmstad överraskande tillbaka i allsvenskan.Helsinborg flyttas ner i Superettan.Kvar från 2016:DALKURDVARBERGÅTVIDABERGTRELLEBORGGAISÖISFREJVÄRNAMODEGERFORSUpp från div. 1ÖSTERBPkval i botten:NORRBY-ASSYRISKA 2-0 + 2-2- Norrby till Superettan.VASALUND-SYRIANSKA 0-2+ 1-3 Syrianska kvar i Superettan.Som synes inga avskräckande lag i synnerhet som Gefle nog förlorar Johan Bertilsson.3. Svenska Cupen.Guskelov att vi är med i Cupens avslutning så vi får lite spänning och trevliga matcher på vårvintern före seriestartern.Basgrupperingen är klar med de 16 främsta lagen i 8 grupper enligt rangordninen med 13 lag från Allsvenskan och de 3 bästa från Superrettan.Sedan lottas ytterligare 16 lag ut i de olika grupperna. Ett av dem är ju Degerfors IF. Dels lottas de 8 Superettanlagen in i de 8 grupperna och dels lottas de 8 lagen från lägre serier in i de 8 grupperna.Och då gäller det att ha lite tur i lottningen och hamna i en bra grupp, helst med något av outsiderlagen som Nyköping,Ytterhogdal, Arameiska-Syriansk, Norrtälje Kristiansstad och Vänersborg. Och definivt inte BP eller LBoIS.Gärna en grupp med Östersund,.Hammarby, Degerfors och t ex Ytterhogdal.Och vi slipper MFF den här gången då de redan är utslagna.Lottningen sker den 20 november.4. Blandat.Röst från Assyriska:"Sista livlinan är att Degerfors inte klarar det ekonomiska".Men det har ju Degerfors redan gjort!Janne Andersson:"Att utveckla spelet i landslaget är en process som måste ta den tid det tar"Förståndig man. Kontinuitet är nyckelordet även i Degerfors.Och Stefan J har redan börjat processen.Nanne B går i Hammarby.Motivering:"Ny röst, ny energi behövs i klubben".Helt rätt tänkt. Förr eller senare blir det dags.Hammarbyröst:"Hade önskat ett snabbare rakare spel".Något för Degerfors att tänka på!Försvarsspel i HIF:Såg det effektiva försvarspelet i HIF mot HBK:"Två man gick direkt på bollhållaren ute på kanten!.Något för Degerfors att tänka på!Påminner om Conny Karlssons Trelleborg 2006, då Trelle släppte in 13 mål på 30 matcher och vann Superettan äverlägset.5.Cupen igen.Och så lotttades Svenska Cupen och Degerfors hade ingen tur alls.Två i princip Allsvenska lag Djurgården och Helsingborg och kanske bästa laget av de övriga, BPEn enda hemmamatch- den mot BP som inte drar speciellt med folk.Matcherna spelas 18-19 februari Djurgården borta och 25-26 Helsingborg borta. Hemmamatch mot BP den 4-5 mars.Men det är ju serien som är viktigast!6. Önskelista inför Advent och Jul:Vi vill ha Stefan Jacobsson som tränareVi vill se ett nytt kontrakt till Admir Catovic.Hoppas jultomten kommer med dessa besked.7. Vågar vi inte tro?Vågar vi inte tro att Degerfors får en allt bättre ekonomi som leder till ett bättre lag?Vågar vi inte tro att Degerfors försvarsspel blir ännu stabilare nästa säsong?Vågar vi inte tro att flera spelare tar ett kliv framåt nästa säsong?Vågar vi inte tro att konstellationen Hasani-Catovic blir tungan på vågen nästa säsong?Vågar vi inte tro att Degerfors höjer speltempot nästa år?Vågar vi inte tro att Degerfors spelar med ett tätt försvarsspel med hög press och ett rakare snabbare spel nästa år?Vågar vi inte tro att Sebastian och Ludvig dominerar mittfältet nästa år?Vågar vi inte tro att Hampus och "Wiktor" finner rätta melodin i mittbacksspelet nästa år?Vågar vi inte tro att Degerfors har lyckats skapa en hög-lägsta-nivå rill nästa år.Vågar vi inte tro att Degerfors har utvecklat en mental beredskap och ett positivt tänkande mot svackor nästa år?Visst vågar vi det!Nu sparkar vi igång inför nästa spelår. Kyrkoåret har startat och fotbollsåret börjar, med nya lag, med nya spännande lag och med förväntningar och drömmar inför en ny säsong.Heja Rövitt!Stefan H.1. Cirkeln sluten.Sommartiden slut. Superettan slut. Trefaldighetstiden slut. Allhelgonahelgen har passerat. Våra gravljus har vi tänt. Gustav Adolfbakelsen har vi "satt i oss". Fars dag har vi snart firat och Kyrkoåret snart till ända.Novembermörkret sänker sig och Domsöndagen närmar sig.Sedan kommer nya tider. Nytt Kyrkoår. Ny säsong. Nya lag.Nya spännande lag. Nya spelare. Och lugna dagar med förväntan och drömmar inför en ny kommande säsong.2.Jubileum.Men först vårt jubileum, vårt 10 års-jubileum. Starten med Veckobreven skedde i blygsam skala i november 2006 med tankar inför säsongen 2007. Sedan har det vuxit en del genom åren.Vi citerar några rader i det första brevet från november 2006:"Som helhet måste man säga att laget innehåller flera spelare med extra kvalitéer som Abder Kabous med förhoppningsvis mera speltid. Han kan nog bli säsongens stora plustecken med rätt matchning och rätt tränare. Dessutom har vi ju kvar Hasani, Mano Garcia och Andreas Drugge. Kan den nye tränaren sy ihop de olika komponenterna till ett lag och få ut det bästa av varje enskild spelare, vilket Tony G ej klarade av, kan det bli en riktigt trevlig säsong". Slut citat.Den som till slut klarade av att sy ihop dessa utomordentligt duktiga spelare till ett lag var ingen mindre än Milenko Mille Vukcevic som hösten 2007 presterade M M M = Milles Mäktiga Mirakel, myntat av Arvikasonen Bo Hylander. Vilket lag vi hade!Det var då det men än hänger vi med! Superettan 2017! Det åttonde raka året. Heja Degerfors!3.Kyrkoåret med "programförklaring"..I vanlig ordning för vi över Kyrkoårets helger, högtider och traditioner och lite historiskt perspektiv till våra rödvita favoriter. I det sammanhanget kan inte en del av kristendomens grunder, historiens vingslag och en och annan poetisk dikt undvikas, men det kan väl inte göra så stor skada.Domsöndagen.Den långa Trefaldighetstiden är slut. Kyrkoåret går mot sin avslutning och den sista söndagen i Kyrkoåret är aktuell.Denna dag har sitt speciella tema. Det handlar om Domen, om den yttersta domen med Människosonen som domare, men det handlar också om Hopp och Seger och Kristi Återkomst med den slutliga segern över det onda. Domsöndagen är den sista söndagen i kyrkoåret och följdriktigt handlar det om tidens slut då Jesus ska återkomma.Denna kombination med den yttersta domens till synes hårda innebörd med domens allvar och samtidigt med samma dags firande av Kristi återkomst och segerns glädje, kan sägas återspegla kristendomens förlåtande huvudtema.Söndagen vid Kyrkoårets slut, Domsöndagen, binds temamässigt ihop med söndagarna vid kyrkoårets början- Advent.På Kyrkoårets sista söndag, Domsöndagen, kommer han tillbaka "på himmelens skyar" för att återupprätta sitt rike.Psalm 314 vers 4 med orden "Den ljusaste dag som i världen har grytt", markerar Domsöndagens betydelse och framhäver att det är Ljuset och Hoppet och kärlekens seger det handlar om mera än om domen.På något vis är det harmoni i indelningen av vårt Kyrkoår. Året som inleddes med den förväntansfulla Adventstiden med ljus och värme och förhoppningar får nu sin naturliga avslutning genom höstens tid för vila och återhämtning. Människa har gjort ännu ett "varv" och kan förhoppningsvis se tillbaka på det gångna med tacksamhet, men är samtidigt beredd på det nya som skall komma.Degerfors har också gjort ett varv fast då handlar det om 30 hårda matcher i Superettan och även där kan vi se tillbaka på den gångna tiden med tacksamhet och viss positiv känsla. Vi sammanfattar det gångna spelåret och tar till oss Domsöndagens nyckelord Hopp och Seger inför det nya året och nästa säsong.4. Inför nästa säsong.Tomas Nilsson levererar i karlskogatidning ett "stalltips" angående nästa säsongs tränarpar i Degerfors Superettanfotboll."Vilka ska då träna Degerfors IF nästa säsong"?, skriver han. Svaret är för Tomas N och många av oss andra helt självklart och det har för Tomas N varit självklart under en lång tid."Stefan Jacobsson och Tobias Solberg" är svaret."Hösten har understrukit att Stefan J med mycket lång erfarenhet som tränare bl a sex år i division 1, klarar den här uppgiften på ett mycket bra sätt" framhåller Tomas N.Vi instämmer fullt och fast och hoppas nu att Degerfors IF inte gör samma ödesdigra misstag som skedde 1997 och inför 2008. Först 1997 då Sören Cratz efter två lyckade säsonger i Allsvenskan ersattes av Bosse Nilsson och sedan ännu olyckligare då framgångsrike Milenko V efter den formidabla hösten 2007 petades till förmån av en viss Stahre från huvudstaden. I båda fallen blev det katastrofala följder av dessa, i och för sig horribla och dessutom onödiga misstag.Förde själv en förtvivlad kamp i pressen 2007 men utan framgång.Se nu till att ge Stefan Jacobsson ett kontraktsförslag för en lång period. Det behöver inte vara 8 år men erfarenheten säger att när det gäller Degerfors framgångar handlar det om en och samma tränare för en längre period och inte tillfälliga "dagsländor".Studerar vi översikten över Degerfors tränare Ifrån Istvan Wampetits och fram till idag ser vi att de stora framgångarna har kommit i samband med samma tränare under en längre tid. Några exempel:Istvan Wampetits 1937-1944- bl a Stora Silver 1941 och 4:e plats 1942-1943.Olle Åhlund/ Tore Karlsson 1957-1959- Allsvenskt kontrakt åter.Gunnar Nordahl 1961-1964- Stora silver 1963.Sven-Göran Eriksson (Tord Grip) 1976-1978- division II-kontrakt igen.Sören Cratz 1990-1992- Allsvenskan igen.Sören Cratz 1995-1996 -2 fina allsvenska placeringar.Dave Mosson 2002-2004- Superettankontrakt för första gången.Patrik Werner-Jonas Lindskog 2009-2016- serieseger div 1+ 7 raka Superettankontrakt.Ingen av alla övriga "tillfälliga ett-års-tränare" har förmått att ge avtryck i historien bortsett från Milenko Vukcevic.Dessa siffror talar för sig själv. Nyckelordet är kontinuitet! Så se nu till att Stefan J får tid på sig. Tid att börja bygga upp det nya, tid att skapa ett nytt Degerforslag med en stabil Superettangrund, kanske med allsvenska ambitioner och enligt egna intentioner. Men ingen tränare förmår detta på något enstaka år utan behöver som sagt tid! Heja Stefan och kanske Tobias Solberg"ALLT FOKUS PÅ TRÄNARFÅRGAN", skriver VF."Hur nära är ni en tränarlösning", blir VF:s fråga till Patrik Werner?"Vi vet vad vi vill och jobbar med att hitta en lösning med de alternativ som vi vill ha", svarar PW.Ett något dunkelt svar i sig. Behövs det alternativ?"Får Stefan Jacobsson fortsatt förtroende", är nästa fråga?PW svarar varken ja eller nej. "Men, säger han, det är klart att Stefan har gjort det bra under hösten, han var med och bidrog till att det gick vägen", blir svaret denna gång.Ännu ett dunkelt svar! "Var med och bidrog"? Var det inte Stefan J som såg till att det gick vägen?Tyvärr osar det katt! Och ryktena surrar! Dett påminner lite om de svar som Andreas Andersson gav Mille angående tränarskapet inför 2008 och vi vet mycket väl hur det gick! Mille petades och det gick käpprätt åt skogen.Snälla Degerfors IF, gör nu inte om samma misstag än en gång!5. Erfarenheter från den första nya tränarperioden hösten 2016:Stefan Jakobssons inträde innebar som helhet ett nytt Superettankontrakt och det var ju det stora målet som uppnåddes.Ser vi över hela Stefans tränarperiod hösten 2016 med 14 spelade matcher så finner vi en klar tendens med nyckelordet "ojämnhet". Det började mycket bra med en svit på 4 matcher. Sedan bakslag i en svit på fem matcher med en enda poäng.Därefter obesegrade i 4 matcher. Avslutning förlust borta mot FrejDen ojämna kurvan kan nog ses som ett tecken på att Stefan J behövt tid på sig för att sätta sin prägel på spelet och få Stabiliteten in i spelet.. Bakslagen med flera insläppta mål får nog tillskrivas att en del av de gamla svagheterna fortfarande fanns kvar och så snabbt kan ingen begära att det hela skall vända. Men avslutningens svit på fyra raka matcher med bra resultat säger att man närmade sig målet. Slutmatchens förlust kan nog ses som tillfälligheter efter matchrapporten att döma.Det som imponerar mest är självklart sviten med 5 hållna nollor på 9 matcher även om det bland dessa 9 matcher fanns svackor. Den dagen försvarsspelet sitter där blir "stabiliteten bara stabilare". Den dagen de olika spelarna känner sin defensiva position, har den i ryggmärgen, agerar mer eller mindre utan att behöva tveka eller "tänka", den dagen finns laget med avsevärt högre upp i tabellen. Och den dagen kommer förr eller senare för med samma tränare, med kontinuitet, där den enskilde försvarsspelaren känner och kan sin uppgift. Men Rom byggdes inte på en dag.Ge Stefan J som sagt tid, ge laget och spelarna förtroende och tålamod så kommer ett strikt och tätt försvarssystem att sitta där en vacker dag. För försvarsspelet är som Mille säger "grunden i mina tankar". Och då skall de 54 insläppta målen på 30 matcher i årets säsong vara ett minne blott. För klarar man 5 hållna nollor på 9 så finns där en viktig grund att bygga vidare på.Bakslag kommer alltid men de skall begränsas till undantagen. Serieledande MFF förlorade hemma mot nykomlingen Östersund med 3-0. Enstaka bakslag kommer alltid.6. Nya Superettan.Nedflyttade från allsvenskan: Falkenberg och Gefle.Uppflyttade från div. 1: BP och Öster.Kvalar: Norrby- AssyriskaVasalund-Syianska.Halmstad-Helsingborg.Nedflyttade LSK och Ängelholm.7. KontraktKontraktsläget ser i stort bra ut. Vi har en gedigen stomme klar redan som tidigare nämnts. Men huvuduppgiften för sportchefen är att nu försöka binda upp en nyckelspelare som Admir Catovic till truppen. Han är ett "måste" för att kunna skapa den framtida stabiliteten. Vi måste ha spetsspelare. Vi måste ha spelare som kan avgöra och dessa får emellanåt "misslyckas" men vi måste ha dem i leden. Det går flera gedigna spelare på en sådan kraft och de måste få kosta!I övrigt som sagt ett mycket gynnsamt läge speciellt jämfört med fjolåret då alltför många försvann.Christoffer Wiktorsson, Hampus Zackrisson, Jonathan Azulay, Erik Sachs, Sebastian Ohlsson räknat "nedifrån" är klara. Gowend Haidar, Ludvig Fritzon, Amor Layoni ?, Shpetim Hasani, Ronny Sabo "där framme " är klara. Dessa tillsammans med Oskar Klason och Jesse Öst utgör en betydande del av laget.Per Pärlan Ericsson lös och ledig. Det gick nog inte så bra i J-Södra som löser honom från ett 2-årskontrakt. Bör betyda att han inte blir så dyr. Degerfors tydligen ett alternativ. Men vilken klass håller Pärlan idag? Har blivit något av en hoppjerka.Avslutning.Så har vi inlett ett nytt Fotbollsår före både Kyrkoåret och Kalenderåret. Ett nytt fotbollsår som förhoppningsvis ger oss positiva vibrationer med bra tränare och bra spelare för 2017.Heja rövitt!Stefan H.